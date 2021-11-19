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Almanya’nın Bavyera eyaletinde Kovid-19 tedbirleri sertleştirildi
Almanya’nın Bavyera eyaletinde Kovid-19 tedbirleri sertleştirildi
Almanya'da Kovid-19 vakalarının hızla arttığı ve hastanelerin kapasitesinin sınırına geldiği Bavyera eyaletinde virüse karşı önlemler sertleştirildi. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T19:20+0300
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koronavirüs
almanya
bavyera
zorunlu aşı
koronavirüs
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Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, eyalet kabine toplantısının arından Münih'te yaptığı açıklamada, salgındaki durumun çok ciddi olduğunu belirterek, vaka sayılarının arttığına ve hastanelerin kapasitesinin sınırına ulaştığına işaret etti.Söder, özellikle aşı olmayanların hastanelerde yattığına dikkati çekerek, bakanlar kurulunda vakaların yayılmasını önlemek için sert tedbirlerin alınmasını kararlaştırdıklarını belirtti.Almanya'da aşı zorunluluğu getirilmesinden yana olduğunu kaydeden Söder, "Sonunda aşı zorunluluğundan kaçınamayacağımıza inanıyorum." dedi.Kovid-19'a karşı sürekli tedbirler alınmasının uzun vadede bir çözüm olamayacağı söyleyen Söder, sadece belirli meslek grupları için aşı zorunluluğu getirilmesinin de yeterli olmayacağını savundu.Söder'in açıkladığı ve 24 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girmesi planlanan tedbirlere göre, en fazla 2 haneden 5 kişi bir araya gelebilecek. Bu sayıya 12 yaşın altındaki çocuklar ve aşı olanlar dahil edilmeyecek. Böylece aşı olmayanlara yönelik temas kısıtlaması uygulanacak.Tüm barlar ve diskotekler 3 hafta kapalı tutulacak.Restoranlar 22.00'dan sonra kapatılacak, Noel pazarları bu yıl kurulmayacak.Berberler ve güzellik salonları gibi işletmeler, üniversiteler, müzik okulları ve sürücü kursları 2G kuralı (aşı olanlar ve iyileşenler) kapsamında hizmet verebilecek.Mağazalara 10 metrekareye en fazla 1 müşteri alınacak.Haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısının 1000'i aştığı bölgelerde ise daha sert tedbirler uygulanacak.Bu bölgelerde restoranlar, spor salonları, barlar, berberler ve güzellik salonları gibi işletmeler kapatılacak, spor, kültür ve sanat etkinlikleri yapılamayacak. Üniversiteler de uzaktan eğitim verecek.Okullar ve kreşler ise açık kalacak.Eyalet hükümeti söz konusu önlemlerinin alınması için hazırlanacak düzenlemenin 23 Kasım'da Bavyera Eyalet Meclisinde görüşülmesini, 24 Kasım'da da yürürlüğe koymayı hedefliyor.
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almanya, bavyera, zorunlu aşı, koronavirüs

Almanya’nın Bavyera eyaletinde Kovid-19 tedbirleri sertleştirildi

19:20 19.11.2021
© AP Photo / Martin MeissnerKoronavirüs - kovid-19 - maske - Almanya
Koronavirüs - kovid-19 - maske - Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© AP Photo / Martin Meissner
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Almanya'da Kovid-19 vakalarının hızla arttığı ve hastanelerin kapasitesinin sınırına geldiği Bavyera eyaletinde virüse karşı önlemler sertleştirildi.
Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, eyalet kabine toplantısının arından Münih'te yaptığı açıklamada, salgındaki durumun çok ciddi olduğunu belirterek, vaka sayılarının arttığına ve hastanelerin kapasitesinin sınırına ulaştığına işaret etti.
Söder, özellikle aşı olmayanların hastanelerde yattığına dikkati çekerek, bakanlar kurulunda vakaların yayılmasını önlemek için sert tedbirlerin alınmasını kararlaştırdıklarını belirtti.
Almanya'da aşı zorunluluğu getirilmesinden yana olduğunu kaydeden Söder, "Sonunda aşı zorunluluğundan kaçınamayacağımıza inanıyorum." dedi.
Kovid-19'a karşı sürekli tedbirler alınmasının uzun vadede bir çözüm olamayacağı söyleyen Söder, sadece belirli meslek grupları için aşı zorunluluğu getirilmesinin de yeterli olmayacağını savundu.
Söder'in açıkladığı ve 24 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girmesi planlanan tedbirlere göre, en fazla 2 haneden 5 kişi bir araya gelebilecek. Bu sayıya 12 yaşın altındaki çocuklar ve aşı olanlar dahil edilmeyecek. Böylece aşı olmayanlara yönelik temas kısıtlaması uygulanacak.
Tüm barlar ve diskotekler 3 hafta kapalı tutulacak.
Restoranlar 22.00'dan sonra kapatılacak, Noel pazarları bu yıl kurulmayacak.
Berberler ve güzellik salonları gibi işletmeler, üniversiteler, müzik okulları ve sürücü kursları 2G kuralı (aşı olanlar ve iyileşenler) kapsamında hizmet verebilecek.
Mağazalara 10 metrekareye en fazla 1 müşteri alınacak.
Haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısının 1000'i aştığı bölgelerde ise daha sert tedbirler uygulanacak.
Bu bölgelerde restoranlar, spor salonları, barlar, berberler ve güzellik salonları gibi işletmeler kapatılacak, spor, kültür ve sanat etkinlikleri yapılamayacak. Üniversiteler de uzaktan eğitim verecek.
Okullar ve kreşler ise açık kalacak.
Eyalet hükümeti söz konusu önlemlerinin alınması için hazırlanacak düzenlemenin 23 Kasım'da Bavyera Eyalet Meclisinde görüşülmesini, 24 Kasım'da da yürürlüğe koymayı hedefliyor.
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