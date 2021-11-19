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Apple ofise dönüşü 2022'ye erteledi: Hibrit çalışma sistemine geçilecek
Apple ofise dönüşü 2022'ye erteledi: Hibrit çalışma sistemine geçilecek
Apple CEO'su Cook uzaktan çalışma süresini Şubat 2022'ye uzattı. Apple çalışanları Mart 2022'den itibaren karma bir çalışma modeliyle ofislere dönecek. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T17:02+0300
2021-11-19T17:07+0300
apple
yaşam
microsoft
evden çalışma
hibrit
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Apple CEO'su Tim Cook, çalışanlara bir mektup göndererek, ofise dönüş planının 2022 Şubat ayına kadar ertelendiğini söyledi.Cook, çalışanların ilk ay için haftada bir ya da iki gün gelmelerinin isteneceğini belirtti.NTV’nin aktardığına göre Apple’da 2022’nin Mart ayından itibaren çalışanların çoğunluğunun Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri gelmesinin isteneceği, ‘karma’, bir çalışma planının uygulanacağı ifade edildi.Microsoft karma sistemi kalıcı hale getirmiştiMicrosoft, ABD’deki ofislerini yeniden açtığında uygulayacağı hibrit çalışma planını paylaştı.Plana göre, şirketin çalışanları yeni dönemde haftalık toplam çalışma saatlerinin yüzde 50’sinin altında kalan bir süre boyunca evden çalışabilecek.Zuckerberg evden çalışmayı sevdiGeçen ayı Meta olan Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg evden çalışmayı sevdiğini söylemişti.Zuckerberg çalışanlarına yolladığı bilgi notunda bir sonraki senenin en az yarısını uzaktan çalışarak geçireceğini ifade etti.Zuckerberg konuya dair yaptığı açıklamada, “Geride kalan dönemde uzaktan çalışma tecrübesi, ailemle daha çok vakit geçirmemi sağladı ve bu da beni daha mutlu biri yaptı. Ayrıca daha çok boş vakit bularak, uzun vadeli düşünerek iş için daha üretici olabildim” ifadelerini kullandı.Twitter pandemi döneminde yaptığı açıklamada daha radikal bir kararla herkesin uzaktan çalışmaya devam edebileceğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210901/google-calisanlari-icin-evden-calisma-secenegini-bir-yil-uzatti-1048503241.html
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apple, microsoft, evden çalışma, hibrit, koronavirüs

Apple ofise dönüşü 2022'ye erteledi: Hibrit çalışma sistemine geçilecek

17:02 19.11.2021 (güncellendi: 17:07 19.11.2021)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinApple
Apple - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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Apple CEO'su Cook uzaktan çalışma süresini Şubat 2022'ye uzattı. Apple çalışanları Mart 2022'den itibaren karma bir çalışma modeliyle ofislere dönecek.
Apple CEO'su Tim Cook, çalışanlara bir mektup göndererek, ofise dönüş planının 2022 Şubat ayına kadar ertelendiğini söyledi.
Cook, çalışanların ilk ay için haftada bir ya da iki gün gelmelerinin isteneceğini belirtti.
NTV’nin aktardığına göre Apple’da 2022’nin Mart ayından itibaren çalışanların çoğunluğunun Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri gelmesinin isteneceği, ‘karma’, bir çalışma planının uygulanacağı ifade edildi.

Microsoft karma sistemi kalıcı hale getirmişti

Microsoft, ABD’deki ofislerini yeniden açtığında uygulayacağı hibrit çalışma planını paylaştı.
Plana göre, şirketin çalışanları yeni dönemde haftalık toplam çalışma saatlerinin yüzde 50’sinin altında kalan bir süre boyunca evden çalışabilecek.
Google - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
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Google, çalışanları için evden çalışma seçeneğini bir yıl uzattı
1 Ey9ül, 11:25

Zuckerberg evden çalışmayı sevdi

Geçen ayı Meta olan Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg evden çalışmayı sevdiğini söylemişti.
Zuckerberg çalışanlarına yolladığı bilgi notunda bir sonraki senenin en az yarısını uzaktan çalışarak geçireceğini ifade etti.
Zuckerberg konuya dair yaptığı açıklamada, “Geride kalan dönemde uzaktan çalışma tecrübesi, ailemle daha çok vakit geçirmemi sağladı ve bu da beni daha mutlu biri yaptı. Ayrıca daha çok boş vakit bularak, uzun vadeli düşünerek iş için daha üretici olabildim” ifadelerini kullandı.
Twitter pandemi döneminde yaptığı açıklamada daha radikal bir kararla herkesin uzaktan çalışmaya devam edebileceğini duyurmuştu.
Apple logo - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
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Apple, ofise dönüş tarihini yine erteledi
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