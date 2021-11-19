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Aşısızları kapatmaktan herkesi kapatmaya geçen Avusturya'da şubattan itibaren aşı zorunlu olacak
- Sputnik Türkiye, 1920
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Aşısızları kapatmaktan herkesi kapatmaya geçen Avusturya'da şubattan itibaren aşı zorunlu olacak
Aşısızları kapatmaktan herkesi kapatmaya geçen Avusturya'da şubattan itibaren aşı zorunlu olacak
Haftabaşında sadece aşısızlara sokağa çıkma yasağı getirmesine rağmen rekor Kovid vakası sayılarında düşüş göremeyen Avusturya, pazartesinden itibaren herkese... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T12:46+0300
2021-11-19T13:16+0300
koronavirüs
avusturya
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Batı Avrupa'da yeni koronavirüs dalgasıyla mücadele için tam kapanmayı 2021 sonbaharında yeniden uygulayan ilk ülke olacak Avusturya, bununla da yetinmeyerek, şubat ayından itibaren tüm nüfusunun aşılanmasını zorunlu kılacak.Bu haftabaşı aşısızlara sokağa çıkma yasağı getiren Avusturya'da o zamandan beri enfeksiyonlar yeni rekorlar kırmaya devam etti.En kötü etkilenen iki eyalet olan Salzburg ve Yukarı Avusturya'nın dün kendi tam kapanmalarını uygulamaya koyacaklarını açıklaması, Viyana'daki merkezi hükümete aynısını ülke çapında yürürlüğe koyması için baskıyı artırdı.Bugün basın toplantısı düzenleyen Başbakan Alexander Schallenberg, "Yeterli sayıda insanı aşı olmaya ikna etmeyi başaramadık" dedi.Herkesi kapsayan tam kapanmanın pazartesi günü başlayacağını açıklayan Schallenberg, aşı zorunluluğunun da 1 Şubat'ta başlayacağını duyurdu.Oysa Schallenberg, haftasonundaki açıklamasında tam aşılanmışlara yeni kısıtlama getirmek istemediğini söylemişti.
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Aşısızları kapatmaktan herkesi kapatmaya geçen Avusturya'da şubattan itibaren aşı zorunlu olacak

12:46 19.11.2021 (güncellendi: 13:16 19.11.2021)
© REUTERS / LEONHARD FOEGERAşı merkezine götüren otobüslerin kalktığı durakta sıra olanlar (Avusturya, Viyana)
Aşı merkezine götüren otobüslerin kalktığı durakta sıra olanlar (Avusturya, Viyana) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© REUTERS / LEONHARD FOEGER
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Haftabaşında sadece aşısızlara sokağa çıkma yasağı getirmesine rağmen rekor Kovid vakası sayılarında düşüş göremeyen Avusturya, pazartesinden itibaren herkese yönelik kapanmaya geçiyor. Hükümet, 1 Şubat'tan itibaren tüm nüfusun aşılı olması talimatı da verdi.
Batı Avrupa'da yeni koronavirüs dalgasıyla mücadele için tam kapanmayı 2021 sonbaharında yeniden uygulayan ilk ülke olacak Avusturya, bununla da yetinmeyerek, şubat ayından itibaren tüm nüfusunun aşılanmasını zorunlu kılacak.
Bu haftabaşı aşısızlara sokağa çıkma yasağı getiren Avusturya'da o zamandan beri enfeksiyonlar yeni rekorlar kırmaya devam etti.
En kötü etkilenen iki eyalet olan Salzburg ve Yukarı Avusturya'nın dün kendi tam kapanmalarını uygulamaya koyacaklarını açıklaması, Viyana'daki merkezi hükümete aynısını ülke çapında yürürlüğe koyması için baskıyı artırdı.
Bugün basın toplantısı düzenleyen Başbakan Alexander Schallenberg, "Yeterli sayıda insanı aşı olmaya ikna etmeyi başaramadık" dedi.
Herkesi kapsayan tam kapanmanın pazartesi günü başlayacağını açıklayan Schallenberg, aşı zorunluluğunun da 1 Şubat'ta başlayacağını duyurdu.
Oysa Schallenberg, haftasonundaki açıklamasında tam aşılanmışlara yeni kısıtlama getirmek istemediğini söylemişti.
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