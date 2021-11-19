https://tr.sputniknews.com/20211119/ayi-saldirisindan-gureserek-kurtuldu-cesaretim-sayesinde-yasiyorum-1050957747.html

Ayı saldırısından güreşerek kurtuldu: 'Cesaretim sayesinde yaşıyorum'

Ayı saldırısından güreşerek kurtuldu: 'Cesaretim sayesinde yaşıyorum'

Tokat'ta çiftçilik yapan Şenel Yıldız, bahçede karşısına çıkan ayının saldırısından güreşerek yaralı kurtuldu. Ayının ısırıp pençe atması sonucu kollarında ve... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T12:08+0300

2021-11-19T12:08+0300

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yaşam

türkiye

saldırı

güreş

tokat

ayı

savunma

bahçe

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Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Bostanlı köyünde yaşayan 41 yaşındaki çiftçi Şenel Yıldız, akşam saatlerinde ahıra giderken ayı ile karşılaştı.Ayının bir anda saldırması üzerine neye uğradığını şaşıran Yıldız, kendini kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.Ayı ısırdı ve pençe attıKolları ve bacaklarından yaralanan Yıldız’ın feryatlarına köylüler yetişti. Vatandaşlar tarafından bir otomobille Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Yıldız, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Ayının ısırması ve pençe atması sonucu kollarında ve bacaklarında derin yaralar oluşan Şenel Yıldız'a dikiş atıldı.'Cesaretim sayesinde yaşıyorum'Hayati tehlikesi bulunmayan Yıldız, elma ağaçlarının olduğu bahçeye çıktığında ayı ile karşılaştığını anlattı. Yıldız, “Bahçeden bir hışırtı geldi, döndüğümde ayı bana doğru geliyordu. Önce bacaklarımdan tutarak pençe attı. O arada ben ayıya sarıldım, güreş yaptık. Yer meyilli olduğu için ayıyı kaldırıp atınca, ayı çekip gitti. Ölümle burun buruna geldim. Cesaretim sayesinde yaşıyorum. Çünkü ayı bayağı büyüktü” dedi.'Yiyecek bulamıyorlar'Ayıların yiyecek bulamadığı için yerleşim yerlerine kadar indiğini belirten Yıldız, “Ayılar bu aylarda ağaçlardan dökülen meyvelere geliyor. O nedenle bahçede bir anda karşılaştık. Bacağımı bırakmadı, ben onu bırakmadım. Verilmiş sadakamız varmış” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211028/elma-bahcesinde-ayi-saldirisina-ugradi-tekmeleyerek-uzaklastirdim-1050282869.html

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türkiye, saldırı, güreş, tokat, ayı, savunma, bahçe