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Ayı saldırısından güreşerek kurtuldu: 'Cesaretim sayesinde yaşıyorum'
Ayı saldırısından güreşerek kurtuldu: 'Cesaretim sayesinde yaşıyorum'
Tokat'ta çiftçilik yapan Şenel Yıldız, bahçede karşısına çıkan ayının saldırısından güreşerek yaralı kurtuldu. Ayının ısırıp pençe atması sonucu kollarında ve... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T12:08+0300
2021-11-19T12:08+0300
yaşam
türkiye
saldırı
güreş
tokat
ayı
savunma
bahçe
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Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Bostanlı köyünde yaşayan 41 yaşındaki çiftçi Şenel Yıldız, akşam saatlerinde ahıra giderken ayı ile karşılaştı.Ayının bir anda saldırması üzerine neye uğradığını şaşıran Yıldız, kendini kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.Ayı ısırdı ve pençe attıKolları ve bacaklarından yaralanan Yıldız’ın feryatlarına köylüler yetişti. Vatandaşlar tarafından bir otomobille Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Yıldız, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Ayının ısırması ve pençe atması sonucu kollarında ve bacaklarında derin yaralar oluşan Şenel Yıldız'a dikiş atıldı.'Cesaretim sayesinde yaşıyorum'Hayati tehlikesi bulunmayan Yıldız, elma ağaçlarının olduğu bahçeye çıktığında ayı ile karşılaştığını anlattı. Yıldız, “Bahçeden bir hışırtı geldi, döndüğümde ayı bana doğru geliyordu. Önce bacaklarımdan tutarak pençe attı. O arada ben ayıya sarıldım, güreş yaptık. Yer meyilli olduğu için ayıyı kaldırıp atınca, ayı çekip gitti. Ölümle burun buruna geldim. Cesaretim sayesinde yaşıyorum. Çünkü ayı bayağı büyüktü” dedi.'Yiyecek bulamıyorlar'Ayıların yiyecek bulamadığı için yerleşim yerlerine kadar indiğini belirten Yıldız, “Ayılar bu aylarda ağaçlardan dökülen meyvelere geliyor. O nedenle bahçede bir anda karşılaştık. Bacağımı bırakmadı, ben onu bırakmadım. Verilmiş sadakamız varmış” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211028/elma-bahcesinde-ayi-saldirisina-ugradi-tekmeleyerek-uzaklastirdim-1050282869.html
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türkiye, saldırı, güreş, tokat, ayı, savunma, bahçe

Ayı saldırısından güreşerek kurtuldu: 'Cesaretim sayesinde yaşıyorum'

12:08 19.11.2021
© İHA / NURHAN İÇMEZAyı saldırısından güreşerek kurtuldu
Ayı saldırısından güreşerek kurtuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© İHA / NURHAN İÇMEZ
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Tokat'ta çiftçilik yapan Şenel Yıldız, bahçede karşısına çıkan ayının saldırısından güreşerek yaralı kurtuldu. Ayının ısırıp pençe atması sonucu kollarında ve bacaklarında derin yaralar oluşan Yıldız ''Ölümle burun buruna geldim. Cesaretim sayesinde yaşıyorum'' dedi.
Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Bostanlı köyünde yaşayan 41 yaşındaki çiftçi Şenel Yıldız, akşam saatlerinde ahıra giderken ayı ile karşılaştı.
Ayının bir anda saldırması üzerine neye uğradığını şaşıran Yıldız, kendini kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Ayı ısırdı ve pençe attı

Kolları ve bacaklarından yaralanan Yıldız’ın feryatlarına köylüler yetişti. Vatandaşlar tarafından bir otomobille Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Yıldız, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Ayının ısırması ve pençe atması sonucu kollarında ve bacaklarında derin yaralar oluşan Şenel Yıldız'a dikiş atıldı.

'Cesaretim sayesinde yaşıyorum'

Hayati tehlikesi bulunmayan Yıldız, elma ağaçlarının olduğu bahçeye çıktığında ayı ile karşılaştığını anlattı. Yıldız, “Bahçeden bir hışırtı geldi, döndüğümde ayı bana doğru geliyordu. Önce bacaklarımdan tutarak pençe attı. O arada ben ayıya sarıldım, güreş yaptık. Yer meyilli olduğu için ayıyı kaldırıp atınca, ayı çekip gitti. Ölümle burun buruna geldim. Cesaretim sayesinde yaşıyorum. Çünkü ayı bayağı büyüktü” dedi.

'Yiyecek bulamıyorlar'

Ayıların yiyecek bulamadığı için yerleşim yerlerine kadar indiğini belirten Yıldız, “Ayılar bu aylarda ağaçlardan dökülen meyvelere geliyor. O nedenle bahçede bir anda karşılaştık. Bacağımı bırakmadı, ben onu bırakmadım. Verilmiş sadakamız varmış” diye konuştu.
Ayı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
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Elma bahçesinde ayı saldırısına uğradı: 'Tekmeleyerek uzaklaştırdım'
28 Ekim, 22:53
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