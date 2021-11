https://tr.sputniknews.com/20211119/bakan-yardimcisi-nebati-bu-toplumda-hicbir-fert-ben-20-yil-oncesiyle-ayni-yasiyorum-demiyor-1050970448.html

Bakan Yardımcısı Nebati: Bu toplumda hiçbir fert 'Ben 20 yıl öncesiyle aynı yaşıyorum' demiyor

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Bu toplumda hiçbir fert 'Ben 20 yıl öncesiyle aynı yaşıyorum' demiyor" ifadelerini kullandı. 19.11.2021

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi'nce İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenen "Ekonomi Buluşmaları" serisinin Avcılar'daki etkinliğinde konuştu.Nebati, enflasyonun sadece Türkiye özelinde değil dünya genelinde bir sorun olduğunu belirterek, "Biz bunun üzerine kararlılıkla gideceğiz. Önümüzdeki yıl emtia fiyatlarının gevşemesi, nakliye fiyatlarının düşmesi ve alınacak olan tedbirlerle enflasyonu mutlak surette iyi bir noktaya getireceğiz." dedi. Nebati, Türkiye'de hayat standartlarının yükseldiğini ifade ederek "Bu toplumda hiçbir fert 'Ben 20 yıl öncesiyle aynı yaşıyorum' demiyor" dedi. Merkez Bankası rezervlerine de değinen Nebati döviz rezervlerinin 128 milyar dolara ulaştığını aktardı.Asgari ücret meselesine ilişkin ise Nebati "Enflasyona asgari ücretliyi, sabit gelirliyi kesinlikle ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" dedi.Nureddin Nebati, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Covid-19 salgını döneminde aldığı tedbirlerle pek çok ülkeye kıyasla pozitif ayrıştığını, IMF kaynaklarına göre, 2005 yılında Türkiye'nin satın alma gücü paritesine göre dünyada 17'nci sıradayken, 2021'de ise yine aynı kaynaklara göre 11'inci büyük ekonomi konumuna geldiğini aktardı.'Bu toplumda hiçbir fert '20 yıl öncesiyle aynı yaşıyorum' demiyor'AK Parti iktidarı döneminde hayat standartlarının yükseldiğine dikkati çeken Nebati, " 'Yandık, bittik' diyenler var. 20 yıl öncesindeki yollar, kullandığımız araçlar, havaalanı, hastaneler, okullar, kıyafetlerimiz, yemeniz, içmeniz aynı mı? Bugün bu toplumda hiçbir fert ben '20 yıl öncesiyle aynı yaşıyorum' demiyor. Standartları oradan şuraya getirdik ve kimsenin başına da kakmıyoruz. Millet bu standartlarımızı yükselttiğimiz için zaten bize destek verdi, 19 yıldır bu ülkeyi yönetiyoruz. Bu standartları şimdi biraz daha yükseltmek için gayret gösteriyoruz. On birinci ekonomiden ilk ona girmeyi hedefledik ve gireceğiz Allah'ın izniyle. Hedefimiz bu, çünkü Türkiye'ye yakışan zaten bu ve bu ülkeyi Allah'ın izniyle de hiç kimse durduramayacaktır." diye konuştu.'Faiz baskısını azaltacak tedbirler aldık'Nebati, Türkiye’nin salgınının en zorlu günlerinde bile pek çok ülkeye kıyasla ekonomik anlamda da çok üstün bir performans sergilediğini belirterek, "Faiz baskısını azaltacak tedbirler aldık ve faiz baskısının azalmasıyla beraber attığımız her adımla güçlenerek yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.Merkez Bankası'nın faiz kararına da değinen Nebati, şöyle devam etti:"Bize öğretilmiş temel bir şey var, 'Efendim faiz, manşet enflasyonun üstünde olması lazım…' Acaba dünyada bize manşet enflasyonun üzerinde faiz uygulayın diyenler, hangi oranları kullanıyorlar? Enflasyonun üzerinde mi altında mı? Öğretilmiş bir şey var. Bunu yapacaksınız, tamam yaptık. Ama şimdi diyoruz ki biz geçen yıl aldığımız tedbirlerle bu ülkeyi ayakta tuttuk ve dünyadan pozitif bir şekilde farklılaştırdık. O zaman şimdi aldığınız tedbirlerle de Türkiye'yi farklı bir noktaya götüreceğiz. Çünkü dünya bir kıskaç altında.Emtia fiyatları yükseliyor, nakliye fiyatları yükseliyor. Gıda arzında problem var, kuraklık var. Dolayısıyla da bunların idame ettirilebilmesi, ülke ekonomilerinin iyi hale gelebilmesi için siz kendi coğrafyanıza, toplumsal yapınıza, ülke içi dinamiklere göre kararlar almak zorundasınız. Birilerinin uyguladığı, birilerinin öne sürdüğü, ülkenin iç dinamikleri ve dışsal koşulları göz ardı edilerek ortaya koymuş olduğu önerileri adeta bir şartmış gibi, değiştirilmemesi gereken bir kuralmış gibi bize öğretenlere diyoruz ki 'Biz yeni bir şey söylüyoruz. Bu yeni söylediğimiz şeyin de bir altyapısı var, karşılığı var.' Bizim için önemli olan birilerinin ne söylediği değil. Ekonomiyi canlı tutmak, işverenlere bereketli bir kazanç sağlamak, çalışanların da çalışma azmini yitirmeyecek şekilde işlerine gitmesini sağlamaktır. Onun için de bu dönem 2021 yılında 2,2 milyonluk yeni istihdam yarattık."'Fabrikalar çarklarını döndürüyor, işler yolunda devam ediyor'İşverenlerle de görüşmeler yaptıklarını aktaran Nureddin Nebati, "Fabrikalar çarklarını döndürüyor, işler yolunda devam ediyor. Döviz fiyatları yükseldi, bunun elbette ki bir etkisi olacaktır. Ama biz bu etkileri giderecek her türlü tedbiri alıyoruz ve Türkiye'de özellikle enflasyondan etkilenecek olan sabit gelirlerle ilgili de çalışmalar devam ediyor ve bu çalışmaların neticesinde de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun üstünde gelir sağlayıcı tedbirler alacağız." diye konuştu.Nebati, Türkiye’nin bir turizm cazibe merkezi haline geldiğini ve gelecek yıl turizm gelirleriyle de cari açığa çok önemli bir katkı sağlayacağını dile getirdi.Türkiye’nin büyüme performansını sürdüreceğine dikkati çeken Nebati, "Şundan emin olun üçüncü çeyrek verileri de iyi gelecek. Şu anda dördüncü çeyrekteyiz. Dördüncü çeyrekte de işler iyi. Gerek iç talepteki devamlılık, gerek yurt dışındaki taleplerin canlı bir şekilde devam etmesi, siparişlerin devam etmesiyle Türkiye bu yıl olduğu gibi gelecek yılda da inşallah güçlü bir şekilde büyümeye devam edecek ve yine pozitif ayrışacak. Bunun için de biz diyoruz ki bu yılın sonunda büyüme yüzde 9’un üzerinde belki de çift haneli bir yere doğru gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.'Asgari ücretliyi, sabit gelirliyi kesinlikle enflasyona ezdirmeyeceğiz'Küresel düzeydeki fiyat artışlarının halka olabildiğince az yansıtıldığını ve enflasyonla mücadelede gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan Nebati, "Enflasyona asgari ücretliyi, sabit gelirliyi kesinlikle ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz." dedi.Enflasyonun sadece Türkiye özelinde değil dünya genelinde bir sorun olduğunu vurgulayan Nebati, "Biz bunun üzerine kararlılıkla gideceğiz. Önümüzdeki yıl emtia fiyatlarının gevşemesi, nakliye fiyatlarının düşmesi ve alınacak olan tedbirlerle enflasyonu mutlak surette iyi bir noktaya getireceğiz. Cari dengeyi sağlamış olacağız, aynı zamanda büyümeyi gerçekleştirmiş olacağız ve bu yolda 2022 yılında bugünkü son birkaç günlük olumsuz havanın nasıl dağıldığını da göreceksiniz." ifadelerini kullandı."Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 128 milyar dolara ulaştı"Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin de 128 milyar dolar seviyesine ulaştığı bilgisini paylaşan Nureddin Nebati, "Birkaç ay evvel neredeyse sokaktaki vatandaş bile soruyordu nerede 128 milyar dolar diye. Şu anda 128 milyar dolar rezervimiz var. Sordular bir dönem, bunu ne yaptınız? Ülkenin yedek akçesini, kara gün parasını nasıl harcarsınız dediler…Geçen yıl kadar kara bir gün var mıydı Türkiye’de ve dünyada. Daha karası ne olabilir? Merkez Bankası rezervleri düşmüştü, bu olabilir. Ama şu anda 128 milyar dolar seviyesinde." açıklamasında bulundu.BBVA’nın Garanti için gönüllü pay alımıNureddin Nebati, BBVA’nın Garanti için gönüllü pay alımı kararına ilişkin ise şunları kaydetti:"Şimdi 'öldük, bittik, yandık' diyorlar ya, BBVA’nın Garanti BBVA Bankası’na bu hafta yüzde 50,15’lik hissesine talebi var. Yaklaşık 9 milyar dolarlık bir doğrudan giriş var. İçeride ticaret canlı, dışarıdan talep de var ama hala yandık bittik öldük diyenler var. Kusura bakmayın sizin demenizle olmuyor. Ama sorun varsa sorunları da biz görüyoruz, bunları hep beraber çözeceğiz. Ülkemizin küresel uluslararası doğrudan yatırımlar (UDY) pazarındaki payı 2002 yılında yüzde 0,2 iken, 2020 yılında yüzde 0,8’e ulaşmıştır. UDY girişi, 2021 ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89 artış göstererek 9,8 milyar dolara ulaşıyor, BBVA, Garanti BBVA Bankası’nın yüzde 50,12’lik hissesine gönüllü talip olmuş ama Türkiye’de işler kötü diyorlar."Bankacılık sektörünün de güçlü yapısını koruduğunu, bankaların 12 Kasım itibarıyla döviz pozisyonunun 5,7 milyar dolar fazla durumda olduğunu aktaran Nebati, ayrıca kamu maliyesinin de çok güçlü olduğunun altını çizdi.

