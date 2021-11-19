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Başak Cengiz cinayetinin görüntülerine erişim engeli getirildi
Başak Cengiz cinayetinin görüntülerine erişim engeli getirildi
Samuray kılıcıyla Can Göktuğ Boz tarafından Başak Cengiz'in ailesinin başvurusu üzerine cinayet anına ilişkin görüntülere erişim engeli getirildi. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T12:29+0300
2021-11-19T12:28+0300
yaşam
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
cinayet
fatih cengiz
başak cengiz
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Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz avukatı aracılığıyla, olay anını net olarak gösteren videonun medyada yayınlanmasının ardından hâkimliğe başvuru yaptı.Sabah gazetesinde yer alan habere göre; dilekçede, görüntülerin Cengiz ailesinin mahremiyetini ve kişilik haklarını çok ağır bir şekilde ihlal ettiği vurgulandı.Görüntülerin gizlilik kararı verilmiş bir soruşturma dosyasına ait olduğu belirtilen dilekçede, "Zaten perişan halde olan müvekkil ve ailesi, söz konusu yayınlar nedeniyle her gün bu olayı tekrar tekrar yaşamaktadır. Herkesin bu videoyu izlediğini bilmek dahi aileyi derinden yaralamaktadır" denildi.Görüntülerin mahrem ve hassas olduğu belirtilerek bir an önce erişim engeli getirilmesi gerektiği belirtildi. Kamuoyu ve Cengiz ailesinin görüntülere ve yayınlara erişime engellenmesi talep edilen dilekçenin ardından İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği kararını verdi.Olayın toplumda infial yaratacak nitelikte olduğuna vurgu yapan hakimlik, kamuoyu düzeni ve delillerin henüz toplanmamış olması, çeşitli basın yayın organlarında duyum niteliğinde kamuoyunu ve yargıyı yanlış yönlendirebilecek haberlerin yayınlanmasının olayın aydınlatılmasını zorlaştıracağını belirtti.Bu gerekçelerle yayın yasağı verildiğinin altını çizen hakimlik, Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz'in talebini kabul etti.
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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, cinayet, fatih cengiz, başak cengiz

Başak Cengiz cinayetinin görüntülerine erişim engeli getirildi

12:29 19.11.2021
© DHABaşak Cengiz
Başak Cengiz - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© DHA
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Samuray kılıcıyla Can Göktuğ Boz tarafından Başak Cengiz'in ailesinin başvurusu üzerine cinayet anına ilişkin görüntülere erişim engeli getirildi.
Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz avukatı aracılığıyla, olay anını net olarak gösteren videonun medyada yayınlanmasının ardından hâkimliğe başvuru yaptı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; dilekçede, görüntülerin Cengiz ailesinin mahremiyetini ve kişilik haklarını çok ağır bir şekilde ihlal ettiği vurgulandı.
Görüntülerin gizlilik kararı verilmiş bir soruşturma dosyasına ait olduğu belirtilen dilekçede, "Zaten perişan halde olan müvekkil ve ailesi, söz konusu yayınlar nedeniyle her gün bu olayı tekrar tekrar yaşamaktadır. Herkesin bu videoyu izlediğini bilmek dahi aileyi derinden yaralamaktadır" denildi.
Görüntülerin mahrem ve hassas olduğu belirtilerek bir an önce erişim engeli getirilmesi gerektiği belirtildi. Kamuoyu ve Cengiz ailesinin görüntülere ve yayınlara erişime engellenmesi talep edilen dilekçenin ardından İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği kararını verdi.
Olayın toplumda infial yaratacak nitelikte olduğuna vurgu yapan hakimlik, kamuoyu düzeni ve delillerin henüz toplanmamış olması, çeşitli basın yayın organlarında duyum niteliğinde kamuoyunu ve yargıyı yanlış yönlendirebilecek haberlerin yayınlanmasının olayın aydınlatılmasını zorlaştıracağını belirtti.
Bu gerekçelerle yayın yasağı verildiğinin altını çizen hakimlik, Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz'in talebini kabul etti.
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