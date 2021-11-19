https://tr.sputniknews.com/20211119/bedensel-engelli-kadin-burnuyla-kitap-yazdi-1050969523.html

Bedensel engelli kadın, burnuyla kitap yazdı

Bedensel engelli kadın, burnuyla kitap yazdı

Bursa'da kollarını ve bacaklarını kullanamayan, 30 yaşındaki bedensel engelli Dilek Uçar, tablette burnuyla kitap yazdı. Kitabında iki üniversiteli genç kızın... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T16:17+0300

2021-11-19T16:17+0300

2021-11-19T16:19+0300

kitap

engelli

türkiye

imza

yazar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050969279_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_289a3ca83b0de4ba423dca08d72f732a.jpg

Engelli ve dezavantajlı gençlerle ilgili saha araştırması yapan Yıldırım Belediyesi’nin ev ziyaretleri sırasında tanıştığı Dilek Uçar, belediye yetkililerine kitap yazma hayalinden bahsetti. Dilek’in bu isteği Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a iletilince, Yılmaz genç kızı ziyarete gitti. Bu ziyaret sırasında Yılmaz’dan kitabını yazmak için tablet isteyen Uçar, hayaline de kavuştu. Bir yılda yazdı: 'Bir anda aklıma geldi'1 yılda ilk kitabı 'Ölümsüz Hayatlar'ı yazan Uçar, Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen ‘Tam Bana Göre Festival’de, kitabını tanıtma ve okurları için imzalama şansı da buldu.Hiç okula gitmeyen, okuma yazmayı da rehabilitasyon merkezleri sayesinde öğrenen Dilek Uçar’ın en büyük destekçileri ise annesi ve iki ablası ile Yıldırım Belediyesi Engelsiz Yaşam Okulu’ndaki öğretmenleri oldu. Yürüyemediği için online olarak öğretmenlerinden eğitim alan alan Dilek Uçar, “Bir anda aklıma geldi ve kitabımı yazdım. Çok mutluyum” diye konuştu.468’i engelli, bin 200 öğrenciye eğitim veren Yıldırım Belediyesi Engelsiz Yaşam Okulu’nun Halkla İlişkiler Sorumlusu Emel Bozkurt ise yaşanan süreci ‘mucize’ olarak tanımladı.

https://tr.sputniknews.com/20210916/turkiyenin-ilk-otizmli-doktora-ogrencisi-muzik-dehasi-bugra-oldu-1048970868.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kitap, engelli, imza, yazar