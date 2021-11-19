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Bedensel engelli kadın, burnuyla kitap yazdı
Bedensel engelli kadın, burnuyla kitap yazdı
Bursa'da kollarını ve bacaklarını kullanamayan, 30 yaşındaki bedensel engelli Dilek Uçar, tablette burnuyla kitap yazdı. Kitabında iki üniversiteli genç kızın... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T16:17+0300
2021-11-19T16:19+0300
kitap
engelli
türkiye
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Engelli ve dezavantajlı gençlerle ilgili saha araştırması yapan Yıldırım Belediyesi’nin ev ziyaretleri sırasında tanıştığı Dilek Uçar, belediye yetkililerine kitap yazma hayalinden bahsetti. Dilek’in bu isteği Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a iletilince, Yılmaz genç kızı ziyarete gitti. Bu ziyaret sırasında Yılmaz’dan kitabını yazmak için tablet isteyen Uçar, hayaline de kavuştu. Bir yılda yazdı: 'Bir anda aklıma geldi'1 yılda ilk kitabı 'Ölümsüz Hayatlar'ı yazan Uçar, Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen ‘Tam Bana Göre Festival’de, kitabını tanıtma ve okurları için imzalama şansı da buldu.Hiç okula gitmeyen, okuma yazmayı da rehabilitasyon merkezleri sayesinde öğrenen Dilek Uçar’ın en büyük destekçileri ise annesi ve iki ablası ile Yıldırım Belediyesi Engelsiz Yaşam Okulu’ndaki öğretmenleri oldu. Yürüyemediği için online olarak öğretmenlerinden eğitim alan alan Dilek Uçar, “Bir anda aklıma geldi ve kitabımı yazdım. Çok mutluyum” diye konuştu.468’i engelli, bin 200 öğrenciye eğitim veren Yıldırım Belediyesi Engelsiz Yaşam Okulu’nun Halkla İlişkiler Sorumlusu Emel Bozkurt ise yaşanan süreci ‘mucize’ olarak tanımladı.
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kitap, engelli, imza, yazar

Bedensel engelli kadın, burnuyla kitap yazdı

16:17 19.11.2021 (güncellendi: 16:19 19.11.2021)
© DHABurnuyla kitap yazan Dilek Uçar
Burnuyla kitap yazan Dilek Uçar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© DHA
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Bursa'da kollarını ve bacaklarını kullanamayan, 30 yaşındaki bedensel engelli Dilek Uçar, tablette burnuyla kitap yazdı. Kitabında iki üniversiteli genç kızın hayatını anlatan Uçar, Yıldırım Belediyesi’nin desteğiyle yazdığı kitabının tanıtımını, Ankara’da Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen ‘Tam Bana Göre Festival’de yaptı.
Engelli ve dezavantajlı gençlerle ilgili saha araştırması yapan Yıldırım Belediyesi’nin ev ziyaretleri sırasında tanıştığı Dilek Uçar, belediye yetkililerine kitap yazma hayalinden bahsetti.
Dilek’in bu isteği Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a iletilince, Yılmaz genç kızı ziyarete gitti. Bu ziyaret sırasında Yılmaz’dan kitabını yazmak için tablet isteyen Uçar, hayaline de kavuştu.

Bir yılda yazdı: 'Bir anda aklıma geldi'

1 yılda ilk kitabı 'Ölümsüz Hayatlar'ı yazan Uçar, Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen ‘Tam Bana Göre Festival’de, kitabını tanıtma ve okurları için imzalama şansı da buldu.
Hiç okula gitmeyen, okuma yazmayı da rehabilitasyon merkezleri sayesinde öğrenen Dilek Uçar’ın en büyük destekçileri ise annesi ve iki ablası ile Yıldırım Belediyesi Engelsiz Yaşam Okulu’ndaki öğretmenleri oldu. Yürüyemediği için online olarak öğretmenlerinden eğitim alan alan Dilek Uçar, “Bir anda aklıma geldi ve kitabımı yazdım. Çok mutluyum” diye konuştu.
468’i engelli, bin 200 öğrenciye eğitim veren Yıldırım Belediyesi Engelsiz Yaşam Okulu’nun Halkla İlişkiler Sorumlusu Emel Bozkurt ise yaşanan süreci ‘mucize’ olarak tanımladı.
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