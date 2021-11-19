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Türkiye
Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211119/belarus-sinirdaki-gocmenlerin-tamami-lojistik-merkezine-yerlestirildi-1050973302.html
Belarus: Sınırdaki göçmenlerin tamamı lojistik merkezine yerleştirildi
Belarus: Sınırdaki göçmenlerin tamamı lojistik merkezine yerleştirildi
Belarus Devlet Sınır Komitesi, Polonya ile olan sınırdaki geçici kampta kalan tüm göçmenlerin aktarma ve lojistik merkezine yerleştirildiğini duyurdu. Belarus... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T18:12+0300
2021-11-19T18:12+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
göçmen krizi
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Komiteden yapılan açıklamada, Bruzgi geçiş noktası yakınlarındaki kampta bulunan göçmenlerin kendi arzularıyla aktarma ve lojistik merkezine götürüldüğü belirtildi.Açıklamaya göre, göçmenler hava şartlarındaki kötüleşme ve bu durumun özellikle de çocukların hayatları için tehdit oluşturması nedeniyle başka bir yere yerleştirildi.Lojistik merkezinde göçmenlere sıcak yemek, kalın giysi ve temel ihtiyaç malzemeleri veriliyor. İhtiyaç duyanlara sağlık desteğinde de bulunuluyor.‘Ağaçlardaki yaprakları yemek zorunda kaldık’Kamp boşaltılırken, aynı gün Belarus’tan 431 kişiyi taşıyan uçak da Irak’a iniş yaptı.Ülkesine dönen bir Erbil sakini AFP’ye yaptığı açıklamada, “Durum çok kötüydü, yerdeki otları, ağaçlardaki yaprakları yemek zorunda kaldık, hava soğuktu” ifadelerini kullandı.Tahliye uçuşu Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasındaki ikinci görüşmeden bir gün sonra gerçekleşti. Lukaşenko, böylelikle geçen yılki başkanlık seçimlerinin ardından ilk kez Batılı bir liderle görüşmüş oldu.Belarus Devlet Başkanlığı Sözcüsü Natalya Esmont dün ülkede sınırdakiler de dahil olmak üzere 7 bin göçmen olduğu açıklamasını yapmıştı.Esmont, 5 bin göçmenin ülkelerine döndürülmesi için sorumluluğu üstleneceklerini ve Merkel’in AB ile Almanya’ya bir insani koridor kurulması için görüşeceğini söylemişti.Ancak Berlin, Lukaşenko ile olası bir koridor konusunda anlaşıldığı açıklamasını doğrulamadı ve Polonya’nın yanında olduğunu bildirdi.Varşova göçmen krizi pazara kadar çözülmezse Belarus ile trenyolu trafiğini durduracağı açıklamasını yapmıştı.AB ve G7 dışişleri bakanları ise Minsk’e ‘saldırgan tutumuna’ son vermesi çağrısı yapmıştı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Nijerya’ya yaptığı bir ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada Belarus’a yaptırımların genişletilebileceğini belirtmiş ve göç sorununun ‘silah olarak kullanılmasına son verilmesi gerektiğini’ kaydetmişti.Polonya basınına göre ağustosta başlayan kriz boyunca en az 11 göçmen hayatını kaybetti.Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, bu insanlık dışı durumun durdurulması çağrısı yapmıştı.Sassoli, Twitter hesabındaki açıklamasında “AB’nin yanıbaşında bir çocuğun soğuktan öldüğünü görmek içler acısı” ifadelerini kullanmıştı.Krizin başlangıcı ve suçlamalarBelarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıya yükselmişti.Durumdan Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetmişti.Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları yalanlamıştı.AB sınırlarındaki göçmen krizinin, Brüksel'in, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki hatalı politikalarından kaynaklandığı belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, yıllardır bu ülkelere asker gönderip kendi yaşam biçimlerinin propagandasını yapan ve yıkıcı politikalarıyla söz konusu ülkeleri yaşanmaz hâle getiren Batılı ülkeleri sorumluluk almaya çağırıyor.Rusya ve Belarus ayrıca, Polonya'nın göçmen krizi gerekçesiyle Belarus sınırına düzenli ordu birliklerini yığmış olmasından endişe duyduğunu dile getirmişti.Belarus Kızıl Haçı: Sınırdaki göçmenlere her gün 10 tondan fazla yiyecek dağıtıyoruzBelarus Kızıl Haçı Genel Sekreteri Dmitriy Şevtsov, Belarus-Polonya sınırındaki lojistik merkezindeki göçmenlere her gün 10 tondan fazla gıda yardımı yaptıklarını belirtti.Sputnik’e konuşan Şevtsov, “Öğlen öğünleri için yaklaşık iki ton yulaf lapası pişiriyoruz, Yemeğe gelemeyen yaşlılar, çocuklar ve diğerlerine paket şeklinde ulaştırıyoruz” dedi.Kızıl Haçın her gün 8 tondan fazla konserve et, hazır erişte, süt ve meyve suyu dağıttığını belirten Şevtsov, “Dün mısır çubukları dağıttık, Arap çocuklar çok mutlu oldu. Onlar için bu egzotik” diye konuştu.Şevtsov, lojistik merkezinde şu anda 2 binden fazla göçmenin barındığını kaydederek, “Yemek konusunda sıkıntı yaşamadıklarını söyleyebilirim. Annelere bebek maması da veriliyor” ifadelerini kullandı.Geçen hafta, Belarus sınır koruma ekipleri, Polonya sınırında göçmenlerin kurduğu çadır kampını tahliye ederek, onları kapalı bir salona yerleştirmişti. Pazartesi günü Belerus-Polonya sınırındaki kontrol noktasına doğru harekete geçen göçmenler, Polonya güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211118/polonya--belarus-sinirinda-iki-gocmen-hastaneye-kaldirildi--1050918127.html
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polonya, belarus, göçmen krizi

Belarus: Sınırdaki göçmenlerin tamamı lojistik merkezine yerleştirildi

18:12 19.11.2021
© AAgöçmen çocuklar
göçmen çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© AA
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Belarus Devlet Sınır Komitesi, Polonya ile olan sınırdaki geçici kampta kalan tüm göçmenlerin aktarma ve lojistik merkezine yerleştirildiğini duyurdu. Belarus Kızıl Haçı Genel Sekreteri Dmitriy Şevtsov da Belarus-Polonya sınırındaki lojistik merkezindeki göçmenlere her gün 10 tondan fazla gıda yardımı yaptıklarını belirtti.
Komiteden yapılan açıklamada, Bruzgi geçiş noktası yakınlarındaki kampta bulunan göçmenlerin kendi arzularıyla aktarma ve lojistik merkezine götürüldüğü belirtildi.
Açıklamaya göre, göçmenler hava şartlarındaki kötüleşme ve bu durumun özellikle de çocukların hayatları için tehdit oluşturması nedeniyle başka bir yere yerleştirildi.
Lojistik merkezinde göçmenlere sıcak yemek, kalın giysi ve temel ihtiyaç malzemeleri veriliyor. İhtiyaç duyanlara sağlık desteğinde de bulunuluyor.

‘Ağaçlardaki yaprakları yemek zorunda kaldık’

Kamp boşaltılırken, aynı gün Belarus’tan 431 kişiyi taşıyan uçak da Irak’a iniş yaptı.
Ülkesine dönen bir Erbil sakini AFP’ye yaptığı açıklamada, “Durum çok kötüydü, yerdeki otları, ağaçlardaki yaprakları yemek zorunda kaldık, hava soğuktu” ifadelerini kullandı.
Tahliye uçuşu Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasındaki ikinci görüşmeden bir gün sonra gerçekleşti. Lukaşenko, böylelikle geçen yılki başkanlık seçimlerinin ardından ilk kez Batılı bir liderle görüşmüş oldu.
Belarus Devlet Başkanlığı Sözcüsü Natalya Esmont dün ülkede sınırdakiler de dahil olmak üzere 7 bin göçmen olduğu açıklamasını yapmıştı.
Esmont, 5 bin göçmenin ülkelerine döndürülmesi için sorumluluğu üstleneceklerini ve Merkel’in AB ile Almanya’ya bir insani koridor kurulması için görüşeceğini söylemişti.
Ancak Berlin, Lukaşenko ile olası bir koridor konusunda anlaşıldığı açıklamasını doğrulamadı ve Polonya’nın yanında olduğunu bildirdi.
Varşova göçmen krizi pazara kadar çözülmezse Belarus ile trenyolu trafiğini durduracağı açıklamasını yapmıştı.
AB ve G7 dışişleri bakanları ise Minsk’e ‘saldırgan tutumuna’ son vermesi çağrısı yapmıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Nijerya’ya yaptığı bir ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada Belarus’a yaptırımların genişletilebileceğini belirtmiş ve göç sorununun ‘silah olarak kullanılmasına son verilmesi gerektiğini’ kaydetmişti.
Polonya basınına göre ağustosta başlayan kriz boyunca en az 11 göçmen hayatını kaybetti.
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, bu insanlık dışı durumun durdurulması çağrısı yapmıştı.
Sassoli, Twitter hesabındaki açıklamasında “AB’nin yanıbaşında bir çocuğun soğuktan öldüğünü görmek içler acısı” ifadelerini kullanmıştı.

Krizin başlangıcı ve suçlamalar

Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıya yükselmişti.
Durumdan Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetmişti.
Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları yalanlamıştı.
AB sınırlarındaki göçmen krizinin, Brüksel'in, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki hatalı politikalarından kaynaklandığı belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, yıllardır bu ülkelere asker gönderip kendi yaşam biçimlerinin propagandasını yapan ve yıkıcı politikalarıyla söz konusu ülkeleri yaşanmaz hâle getiren Batılı ülkeleri sorumluluk almaya çağırıyor.
Rusya ve Belarus ayrıca, Polonya'nın göçmen krizi gerekçesiyle Belarus sınırına düzenli ordu birliklerini yığmış olmasından endişe duyduğunu dile getirmişti.

Belarus Kızıl Haçı: Sınırdaki göçmenlere her gün 10 tondan fazla yiyecek dağıtıyoruz

Belarus Kızıl Haçı Genel Sekreteri Dmitriy Şevtsov, Belarus-Polonya sınırındaki lojistik merkezindeki göçmenlere her gün 10 tondan fazla gıda yardımı yaptıklarını belirtti.
Sputnik’e konuşan Şevtsov, “Öğlen öğünleri için yaklaşık iki ton yulaf lapası pişiriyoruz, Yemeğe gelemeyen yaşlılar, çocuklar ve diğerlerine paket şeklinde ulaştırıyoruz” dedi.
Kızıl Haçın her gün 8 tondan fazla konserve et, hazır erişte, süt ve meyve suyu dağıttığını belirten Şevtsov, “Dün mısır çubukları dağıttık, Arap çocuklar çok mutlu oldu. Onlar için bu egzotik” diye konuştu.
Şevtsov, lojistik merkezinde şu anda 2 binden fazla göçmenin barındığını kaydederek, “Yemek konusunda sıkıntı yaşamadıklarını söyleyebilirim. Annelere bebek maması da veriliyor” ifadelerini kullandı.
Geçen hafta, Belarus sınır koruma ekipleri, Polonya sınırında göçmenlerin kurduğu çadır kampını tahliye ederek, onları kapalı bir salona yerleştirmişti. Pazartesi günü Belerus-Polonya sınırındaki kontrol noktasına doğru harekete geçen göçmenler, Polonya güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı.
Belarus- Polonya sınırındaki göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
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