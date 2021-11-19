Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211119/benzin-ve-motorine-zam-1050970729.html
Benzin, motorin ve otogaza zam
Benzin, motorin ve otogaza zam
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 52, motorine 50, LPG'ye 45 kuruş zam yapıldı. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T16:47+0300
2021-11-19T17:01+0300
zam
türkiye
benzin
motorin
otogaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104232/46/1042324600_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_816396834ebb2fed92951cd41169783a.jpg
EPGİS, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 20/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 52, Motorinde 50 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. LPG Otogazda ise 45 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" açıklaması yaptı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,72 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,15 liradan 8,67'ye, İzmir'de 8,22'den 8,74 liraya çıkacak.Ankara'da ortalama 8,27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8,77 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8,21'den 8,71 liraya, İzmir'de 8,29'dan 8,79 liraya çıkacak.LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 6,95 liradan 7,40 liraya, İstanbul'da ortalama 6,90 liradan 7,35 liraya ve İzmir'de 6,78 liradan 7,23 liraya yükselecek.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104232/46/1042324600_76:0:825:562_1920x0_80_0_0_25979d0d9993d2a3a607d3ee56fed1ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zam, benzin, motorin, otogaz

Benzin, motorin ve otogaza zam

16:47 19.11.2021 (güncellendi: 17:01 19.11.2021)
© AABenzin, motorin, akaryakıt
Benzin, motorin, akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© AA
Abone ol
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 52, motorine 50, LPG'ye 45 kuruş zam yapıldı.
EPGİS, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 20/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 52, Motorinde 50 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. LPG Otogazda ise 45 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" açıklaması yaptı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,72 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,15 liradan 8,67'ye, İzmir'de 8,22'den 8,74 liraya çıkacak.
Ankara'da ortalama 8,27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8,77 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8,21'den 8,71 liraya, İzmir'de 8,29'dan 8,79 liraya çıkacak.
LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 6,95 liradan 7,40 liraya, İstanbul'da ortalama 6,90 liradan 7,35 liraya ve İzmir'de 6,78 liradan 7,23 liraya yükselecek.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:55Tekstil fabrikasındaki yangına müdahale 3 saattir devam ediyor
17:43Putin, Çin ile füze fırlatmalarının bildirimi anlaşmasının 2030'a kadar uzatılmasını onayladı
17:43ABD: CAATSA'yı ele aldığımızda Hindistan ve Türkiye'yi aynı sepete koymamalıyız
17:18Lavrov: NATO ve AB’nin kaba provokasyonlarına göz yummayacağız
17:11Teşvikiye sakinleri: Deprem alanı yerine TOKİ inşaatı istemiyoruz
17:02Apple ofise dönüşü 2022'ye erteledi: Hibrit çalışma sistemine geçilecek
17:01Şarap, çikolata ve kahve kalp sağlığı için iyi mi yoksa kötü mü?
16:50Gürcistan Adalet Bakanı: Saakaşvili askeri hapishaneye sevk edilecek
16:47Benzin, motorin ve otogaza zam
16:46Bakan Yardımcısı Nebati: Bu toplumda hiçbir fert 'Ben 20 yıl öncesiyle aynı yaşıyorum' demiyor
16:30Haluk Bayraktar, Ukrayna Başkomutanı Zalujnıy'la İHA'lar için çalışma grubu kurulmasını görüştü
16:24Rusya'nın Karadeniz Filosu, İHA saldırılarını püskürtme talimi yaptı
16:23ABD'de Pfizer- BioNTech ile Moderna'nın 3. doz Kovid-19 aşısına yeşil ışık
16:19iPhone'lu dilenci kameraya yakalandı
16:17Bedensel engelli kadın, burnuyla kitap yazdı
16:13Afganistan’dan tahliye edilenleri taşıyan Rus uçakları Moskova bölgesine indi
16:10CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Kur artışından zengin olan milyonerler kim?
15:57DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kitap kapağı önerisi
15:52Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem: Enkaz altında kalan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı
15:50PUBG: New State, 165 ülkede en popüler oyun oldu