https://tr.sputniknews.com/20211119/benzin-ve-motorine-zam-1050970729.html

Benzin, motorin ve otogaza zam

Benzin, motorin ve otogaza zam

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 52, motorine 50, LPG'ye 45 kuruş zam yapıldı. 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T16:47+0300

2021-11-19T16:47+0300

2021-11-19T17:01+0300

zam

türkiye

benzin

motorin

otogaz

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EPGİS, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 20/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 52, Motorinde 50 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. LPG Otogazda ise 45 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" açıklaması yaptı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,72 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,15 liradan 8,67'ye, İzmir'de 8,22'den 8,74 liraya çıkacak.Ankara'da ortalama 8,27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8,77 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8,21'den 8,71 liraya, İzmir'de 8,29'dan 8,79 liraya çıkacak.LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 6,95 liradan 7,40 liraya, İstanbul'da ortalama 6,90 liradan 7,35 liraya ve İzmir'de 6,78 liradan 7,23 liraya yükselecek.

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zam, benzin, motorin, otogaz