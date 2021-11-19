https://tr.sputniknews.com/20211119/benzin-ve-motorine-zam-geliyor-1050953540.html

Benzin ve motorine zam bekleniyor

Benzin ve motorine zam bekleniyor

Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişin ardından akaryakıt sektörü kaynakları, benzinde cumartesi gününden geçerli olmak üzere yeni bir zam beklentisi olduğunu... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

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2021-11-19T10:06+0300

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ekonomi

benzin

dolar

dolar/tl

motorin

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Dolar/TL'deki yükseliş akaryakıt fiyatlarında baskı yaratırken, sektör yeni zam bekliyor.Sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre, uluslararası fiyatlarda sert bir düşüş olmadığı takdirde, 20 Kasım Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 52 kuruş, motorin gurubunda 50 kuruş fiyat artışları bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20211119/merkez-bankasinin-faiz-kararinin-ardindan-dolarin-yukselisi-devam-ediyor-1050951301.html

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benzin, dolar, dolar/tl, motorin