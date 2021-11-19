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https://tr.sputniknews.com/20211119/benzin-ve-motorine-zam-geliyor-1050953540.html
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişin ardından akaryakıt sektörü kaynakları, benzinde cumartesi gününden geçerli olmak üzere yeni bir zam beklentisi olduğunu... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T10:06+0300
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ekonomi
benzin
dolar
dolar/tl
motorin
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Dolar/TL'deki yükseliş akaryakıt fiyatlarında baskı yaratırken, sektör yeni zam bekliyor.Sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre, uluslararası fiyatlarda sert bir düşüş olmadığı takdirde, 20 Kasım Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 52 kuruş, motorin gurubunda 50 kuruş fiyat artışları bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211119/merkez-bankasinin-faiz-kararinin-ardindan-dolarin-yukselisi-devam-ediyor-1050951301.html
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benzin, dolar, dolar/tl, motorin

Benzin ve motorine zam bekleniyor

10:06 19.11.2021
© AAMotorin, benzin, akarakıt
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© AA
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Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişin ardından akaryakıt sektörü kaynakları, benzinde cumartesi gününden geçerli olmak üzere yeni bir zam beklentisi olduğunu bildirdi.
Dolar/TL'deki yükseliş akaryakıt fiyatlarında baskı yaratırken, sektör yeni zam bekliyor.
Sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre, uluslararası fiyatlarda sert bir düşüş olmadığı takdirde, 20 Kasım Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 52 kuruş, motorin gurubunda 50 kuruş fiyat artışları bekleniyor.
TL-Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
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Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından doların yükselişi devam ediyor
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