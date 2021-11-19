Beşiktaş'ta hırsızlık yaptı, Şişli'de intihara kalkıştı

İstanbul Beşiktaş'ta hırsızlık yapan şüpheli, polislerin kendisini takip etmesi üzerine izini kaybettirmeye çalıştı.Daha sonra kendini yakalamak isteyen polislerin radarına takılan hırsız Şişli Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan üst geçitte intihar girişimine kalkıştı.Eline aldığı bıçak ile üst geçitten atlamaya çalışan şahsı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, erkek şahıs ile müzakerede bulunarak etkisiz hale getirmeye çalıştı.Bir süre boyunca intihar etmek isteyen şahısla konuşan polis ekipleri şahsı etkisiz hale getirerek üst geçitten aldı. Şahıs, polis otosuna alınarak merkeze götürüldü. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul Beşiktaş'ta hırsızlık yaptıktan sonra kendini takip eden polislere izini kaybettiren zanlı, Şişli'de intihar etmeye kalkıştı.
İstanbul Beşiktaş'ta hırsızlık yapan şüpheli, polislerin kendisini takip etmesi üzerine izini kaybettirmeye çalıştı.
Daha sonra kendini yakalamak isteyen polislerin radarına takılan hırsız Şişli Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan üst geçitte intihar girişimine kalkıştı.
Eline aldığı bıçak ile üst geçitten atlamaya çalışan şahsı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, erkek şahıs ile müzakerede bulunarak etkisiz hale getirmeye çalıştı.
Bir süre boyunca intihar etmek isteyen şahısla konuşan polis ekipleri şahsı etkisiz hale getirerek üst geçitten aldı. Şahıs, polis otosuna alınarak merkeze götürüldü. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.