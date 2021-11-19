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Biden: Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot düşünüyoruz
Biden: Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot düşünüyoruz
ABD Başkanı Joe Biden, Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulamayı düşündüklerini açıkladı. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T02:09+0300
2021-11-19T02:09+0300
dünya
kanada
joe biden
olimpiyatlar
justin trudeau
oval ofis
pekin kış olimpiyatları
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ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yapacakları ikili görüşme öncesi Oval Ofis'te gazetecilere açıklama yaptı.Çin'in "insan hakları ihlalleri" uyguladığı gerekçesiyle bu ülkede düzenlenecek Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacakları iddiasına ilişkin soru üzerine Biden, "Evet, bu yapmayı düşündüğümüz bir şey" ifadesini kullandı.Washington Post gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı ve 16 Kasım'da yayımladığı haberinde, Biden ya da ABD hükümet yetkililerinin Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayarak insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e diplomatik boykot uygulamayı planladığını öne sürmüştü.Söz konusu kararın henüz resmileşmediğini aktaran kaynaklar, Biden'ın bu ay sonundan önce kararı onaylamasını beklediklerini belirtmişti.Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.
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kanada, joe biden, olimpiyatlar, justin trudeau, oval ofis, pekin kış olimpiyatları

Biden: Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot düşünüyoruz

02:09 19.11.2021
© REUTERS / LEAH MILLISABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© REUTERS / LEAH MILLIS
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ABD Başkanı Joe Biden, Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulamayı düşündüklerini açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yapacakları ikili görüşme öncesi Oval Ofis'te gazetecilere açıklama yaptı.
Çin'in "insan hakları ihlalleri" uyguladığı gerekçesiyle bu ülkede düzenlenecek Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacakları iddiasına ilişkin soru üzerine Biden, "Evet, bu yapmayı düşündüğümüz bir şey" ifadesini kullandı.
Washington Post gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı ve 16 Kasım'da yayımladığı haberinde, Biden ya da ABD hükümet yetkililerinin Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayarak insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e diplomatik boykot uygulamayı planladığını öne sürmüştü.
Söz konusu kararın henüz resmileşmediğini aktaran kaynaklar, Biden'ın bu ay sonundan önce kararı onaylamasını beklediklerini belirtmişti.
Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.
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