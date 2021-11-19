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Bülent Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı
Bülent Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı
AK Parti’nin kurucu isimlerinden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, kendisine yapılanlar için kırgın ve üzgün olduğunu ifade etti. Arınç, "Beni yalnızlaştırmak... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T09:39+0300
2021-11-19T09:40+0300
politika
bülent arınç
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Armağan Çağlayan'ın Youtube'daki Gör Beni programına katılan Arınç, "Kırgın mısınız" sorusunu, "Kırgınım ve üzgünüm. Sonu böyle olmamalıydı. Ben hep zaferleri AK Parti'de gördüm. Milli Selamet, Fazilet, Refah dönemlerimiz çileli dönemlerimizdi. Dört ellimizle sarılır ve siyaset yapardık. İğne ile kuyu kaza kaza biz sadece iktidar ortağı olabildik. Ancak AK Parti'de bütün kapılar açıldı. Millet gürül gürül AK Parti'ye geldi. Ekonomi müthiş, 6 sıfırı atacak durumdayız... AB sürecinde başarılıyız, istihdam almış başını gitmiş. Meclis Başkanı olarak gidilmeyen ülkelere gittim, muhteşem karşılamalar... Ben bunları gördükten sonra yine AK Parti'nin başarılı olmasını isteyeceğim, bu işin sonu böyle olmamalı, böyle bitmemeli" diye yanıtladı. "Bizi biz yapan değerlerimizle, ölçülerimizle biz bunu yapabiliriz" diyen Arınç, Sayın Erdoğan bunu yapabilir ve yapacak buna inanıyorum. Başkaları ümitlerini kesmiş olabilir ama biz nice ümit kesilmiş zamanlarda bu işleri rayına sokmasını, yine en üst noktaya çıkmasını da bileceğiz" ifadelerini kullandı. 'Kurt bir siyasetçiyim nerede ne yapacağımı bilirim'Arınç, bazı siyasetçi ve yazarların kendisini yok saymaya ve lekelemeye çalıştığını belirterek, şunları söyledi: "Şahsıma yapılanlardan kırgın ve üzgünüm. Sayın Erdoğan'la sınırlı değil. Bazı gazetelerde bazı yazarlar ve bazı siyasiler şunlar veya bunlar... Beni yok saymaya ve lekelemeye çalıştılar. Beni bu partiden ve Sayın Erdoğan'ın yanından uzaklaştırmaya çalıştılar. Bana iftira attılar. Yalnızlaştırmak istediler ama ben de kurt bir siyasetçiyim nerede ne yapacağımı bilirim. Bunların hepsi perişan ama ben milletin kalbinde yer attım yer attım, Türkiye'nin neresine gitsem bana vicdanlısın diyorlar, bu bana yeter" 'Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor'Arınç, ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Sedat Peker bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar veriyor” sözlerine göndermede bulunarak, “Ben şu anda hiç bir resmi sıfatı olmayan biriyim. Fiilen yaptığım iş arabuluculuk. İhtiyari ve resmi arabuluculuk yapıyorum, paramı oradan kazanıyorum. Benim hanlarım, hamamların yok. Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor. Biz böyle siyaset yaptık. Bu yüzden hamd olsun emekli maaşımızla geçiniyoruz, o da bize bal gibi yetiyor” diye konuştu.
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bülent arınç

Bülent Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı

09:39 19.11.2021 (güncellendi: 09:40 19.11.2021)
© AA / Emrah GökmenBaşbakan Yardımcısı Bülent Arınç
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© AA / Emrah Gökmen
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AK Parti’nin kurucu isimlerinden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, kendisine yapılanlar için kırgın ve üzgün olduğunu ifade etti. Arınç, "Beni yalnızlaştırmak istediler ama ben de kurt bir siyasetçiyim nerede ne yapacağımı bilirim" dedi.
Armağan Çağlayan'ın Youtube'daki Gör Beni programına katılan Arınç, "Kırgın mısınız" sorusunu, "Kırgınım ve üzgünüm. Sonu böyle olmamalıydı. Ben hep zaferleri AK Parti'de gördüm. Milli Selamet, Fazilet, Refah dönemlerimiz çileli dönemlerimizdi. Dört ellimizle sarılır ve siyaset yapardık. İğne ile kuyu kaza kaza biz sadece iktidar ortağı olabildik. Ancak AK Parti'de bütün kapılar açıldı. Millet gürül gürül AK Parti'ye geldi. Ekonomi müthiş, 6 sıfırı atacak durumdayız... AB sürecinde başarılıyız, istihdam almış başını gitmiş. Meclis Başkanı olarak gidilmeyen ülkelere gittim, muhteşem karşılamalar... Ben bunları gördükten sonra yine AK Parti'nin başarılı olmasını isteyeceğim, bu işin sonu böyle olmamalı, böyle bitmemeli" diye yanıtladı.
"Bizi biz yapan değerlerimizle, ölçülerimizle biz bunu yapabiliriz" diyen Arınç, Sayın Erdoğan bunu yapabilir ve yapacak buna inanıyorum. Başkaları ümitlerini kesmiş olabilir ama biz nice ümit kesilmiş zamanlarda bu işleri rayına sokmasını, yine en üst noktaya çıkmasını da bileceğiz" ifadelerini kullandı.

'Kurt bir siyasetçiyim nerede ne yapacağımı bilirim'

Arınç, bazı siyasetçi ve yazarların kendisini yok saymaya ve lekelemeye çalıştığını belirterek, şunları söyledi:
"Şahsıma yapılanlardan kırgın ve üzgünüm. Sayın Erdoğan'la sınırlı değil. Bazı gazetelerde bazı yazarlar ve bazı siyasiler şunlar veya bunlar... Beni yok saymaya ve lekelemeye çalıştılar. Beni bu partiden ve Sayın Erdoğan'ın yanından uzaklaştırmaya çalıştılar. Bana iftira attılar. Yalnızlaştırmak istediler ama ben de kurt bir siyasetçiyim nerede ne yapacağımı bilirim. Bunların hepsi perişan ama ben milletin kalbinde yer attım yer attım, Türkiye'nin neresine gitsem bana vicdanlısın diyorlar, bu bana yeter"

'Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor'

Arınç, ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Sedat Peker bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar veriyor” sözlerine göndermede bulunarak, “Ben şu anda hiç bir resmi sıfatı olmayan biriyim. Fiilen yaptığım iş arabuluculuk. İhtiyari ve resmi arabuluculuk yapıyorum, paramı oradan kazanıyorum. Benim hanlarım, hamamların yok. Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor. Biz böyle siyaset yaptık. Bu yüzden hamd olsun emekli maaşımızla geçiniyoruz, o da bize bal gibi yetiyor” diye konuştu.
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