https://tr.sputniknews.com/20211119/bulgaristanda-dusuk-asilama-orani-nedeniyle-kovid-19un-yeni-bir-varyanti-cikabilir-1050967581.html

'Bulgaristan’da düşük aşılama oranı nedeniyle Kovid-19’un yeni bir varyantı çıkabilir'

'Bulgaristan’da düşük aşılama oranı nedeniyle Kovid-19’un yeni bir varyantı çıkabilir'

Avrupa Komisyonu'nun aşı programından sorumlu üyelerinden İç Pazar Temsilcisi Thierry Breton, “Ülkede düşük aşılama oranı yüzünden Kovid-19 virüsünün yeni bir... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T15:17+0300

2021-11-19T15:17+0300

2021-11-19T15:17+0300

koronavirüs

bulgaristan

kovid-19

aşı karşıtlığı

varyant

aşı pasaportu

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Bulgaristan’da çalışma ziyaretinde bulunan Bretov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Avrupa’da Kovid-19 aşılama oranının yüzde 76 olduğuna işaret ederek Bulgaristan’da ise iki doz aşı olanların oranının ise yüzde 26 olduğunu kaydetti.Kovid-19 salgınında, hastalığın ağır geçirilmesini önleyen en önemli faktörün aşı olduğunu belirten Breton, “Yeni bir Kovid-19 dalgası geliyor. Olası bir ‘Bulgar varyantından’ söz etmek istememem ancak gerekli önlemleri almazsak aralıkta böyle bir şeye tanık olabiliriz” ifadesini kullandı.Breton, Bulgaristan’da aşı olmamış kişilerin sayısının yüksek olmasından dolayı yeni varyantın 'çok daha dayanıklı olabileceğini' belirterek “Bu hem Bulgarlar için hem de tüm gezegenimiz için kötü bir haber olur. Tüm dünyada aş karşıtları da var, aşı konusunda şüpheleri olan insanlar da var.” diye konuştu.Aşı karşıtlarının sayısının yüksek olduğu Bulgaristan’da aşılama kampanyasına ivme vermek istediğini aktaran Breton, kendisini de aşının zararsız olduğuna ikna olup aşılandığını söyledi.Breton, dünyanın her yerinde aşı türleri ile ilgili soruların sorulduğunu ancak doktorların aşıların yararı konusunda insanları ikna etmeyi başardıklarına işaret ederek “Biz gerçekten Avrupa’nın haritasında ‘leke’ olarak kalan ve salgının yeni merkez üssü olabilecek Bulgaristan’da neden böyle şeyler olduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.Kovid-19 salgının 4’üncü dalgasında bulunan Bulgaristan’da Sağlık Bakanlığı, hasta ve ölüm vakalarında bir azalmaya doğru gidildiğini duyurdu.Nüfusu 6.9 milyon olan ülkede son 24 saatte yeni vaka sayısı 2 bin 785 olurken salgın nedeniyle hayatını kaybeden 145 kişinin yüzde 91’inin aşılı olmadıkları kaydedildi.Bulgaristan’da tam aşı olan vatandaşların sayısı 1 milyon 673 bin 851 olarak açıklanırken aşı karşıtları, sosyal medya üzerinden organize ettikleri protestoları kapsamında işe gitme, kapalı salonlardaki etkinliklere katılma ve lokantalara girişlerde ibraz edilmesi istenen yeşil sertifika veya antikor testi zorunluluğuna karşı çıkıyorlar.

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bulgaristan, kovid-19, aşı karşıtlığı, varyant, aşı pasaportu