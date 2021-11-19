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Burak Yılmaz, Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok ofsayta düşen futbolcu oldu
Burak Yılmaz, Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok ofsayta düşen futbolcu oldu
Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla ofsayta düşen futbolcu Burak Yılmaz oldu. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T13:23+0300
2021-11-19T13:23+0300
2021-11-19T13:21+0300
spor
anket
burak yılmaz
futbol
ofsayt
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Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz sezon 28 karşılaşmada 16 gol, 5 asistle şampiyonluğun mimarlarından olan Burak Yılmaz, bu sezona iyi başlayamadı.Milli futbolcu, 11 lig maçında 2 gol 3 asistlik performans sergiledi. Burak Yılmaz, OPTA'nın verilerine göre Avrupa'nın en büyük 5 liginde 16 ofsaytla en fazla ofsayta düşen oyuncu oldu.Fransa'da geçen hafta yapılan bir ankette "Burak yedek beklesin mi?" anketine 'evet' diyenlerin sayısı yüzde 73 çıkmıştı.
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anket, burak yılmaz, futbol, ofsayt
Burak Yılmaz, Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok ofsayta düşen futbolcu oldu
Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla ofsayta düşen futbolcu Burak Yılmaz oldu.
Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz sezon 28 karşılaşmada 16 gol, 5 asistle şampiyonluğun mimarlarından olan Burak Yılmaz, bu sezona iyi başlayamadı.
Milli futbolcu, 11 lig maçında
2 gol 3 asistlik performans sergiledi. Burak Yılmaz, OPTA'nın verilerine göre Avrupa'nın en büyük 5 liginde 16 ofsaytla en fazla ofsayta düşen oyuncu oldu.
Fransa'da geçen hafta yapılan bir ankette "
Burak yedek beklesin mi?" anketine ' evet' diyenlerin sayısı yüzde 73 çıkmıştı.