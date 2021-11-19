https://tr.sputniknews.com/20211119/burak-yilmaz-avrupanin-5-buyuk-liginde-en-cok-ofsayta-dusen-futbolcu-oldu-1050961670.html

Burak Yılmaz, Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok ofsayta düşen futbolcu oldu

Burak Yılmaz, Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok ofsayta düşen futbolcu oldu

Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla ofsayta düşen futbolcu Burak Yılmaz oldu. 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T13:23+0300

2021-11-19T13:23+0300

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futbol

ofsayt

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Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz sezon 28 karşılaşmada 16 gol, 5 asistle şampiyonluğun mimarlarından olan Burak Yılmaz, bu sezona iyi başlayamadı.Milli futbolcu, 11 lig maçında 2 gol 3 asistlik performans sergiledi. Burak Yılmaz, OPTA'nın verilerine göre Avrupa'nın en büyük 5 liginde 16 ofsaytla en fazla ofsayta düşen oyuncu oldu.Fransa'da geçen hafta yapılan bir ankette "Burak yedek beklesin mi?" anketine 'evet' diyenlerin sayısı yüzde 73 çıkmıştı.

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2021

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anket, burak yılmaz, futbol, ofsayt