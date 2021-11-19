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Çaldığı ürünleri aynı iş yerine iade edip parasını alan şüpheli yakalandı
Çaldığı ürünleri aynı iş yerine iade edip parasını alan şüpheli yakalandı
Karaman'da aynı firmaya ait 3 iş yerinden çaldığı musluklar ile fincan takımını "Eşime hakaret etmişsiniz. Fişi yok diye iade almıyorsunuz" bahanesiyle iade... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T14:23+0300
2021-11-19T14:23+0300
türkiye
polis
karaman
hırsız
iade
hırsızlık
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Karaman'da dün kent merkezindeki zücaciye, hırdavat ve ev eşyası satan 3 ayrı iş yerinde hırsızlık yaşandı.Nevşehir'de üniversite öğrencisi olan Ali G., aynı firmaya ait 3 iş yerine alışveriş yapma bahanesiyle girip 2 musluk bataryası, 1 de fincan takımı çaldı. Bir süre sonra yeniden aynı iş yerlerine giden Ali G., kasadaki görevlilere diğer müşteriler de varken, yüksek sesle, ''Eşim bu malzemeleri buradan almış ve fişini kaybetmiş. Fişi yok diye 'iade alamıyoruz' denmiş. Siz sattığınız malı nasıl geri almazsınız? Sattığınız malların arkasında durun ve bizim paramızı geri ödeyin'' dedi. Ali G., ilk iş yerinden iade ettiği çaldığı ürün için 500, ikinci iş yerinden aynı yöntemle 425 lira aldı.Üçüncü iş yerinde yakalandıÜçüncü iş yerinde de aynı yöntemi uygulayıp çaldığı ürünü iade edip parasını almak isteyen Ali G., çalışanlarını durumu fark edip polise haber vermesi sonucu suçüstü yakalandı. Hırsızlık ve ürünleri iade etme anları güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.Ali G.’nin yapılan üst aramasında hırsızlık yapacağı 5 iş yerinin ad ve adreslerini not aldığı kağıt çıktı. Çaldığı ürünleri iade etmesi karşılığı aldığı 925 lira da iş yerlerine teslim edildi.35 ilde aynı yöntemle hırsızlık yapmışGözaltına alınan Ali G. ifadesinde, 35 ilde aynı yöntemle hırsızlıklar yaptığını itiraf etti. Polisteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan Ali G. hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211119/besiktasta-hirsizlik-yapti-sislide-intihara-kalkisti-1050955119.html
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polis, karaman, hırsız, iade, hırsızlık

Çaldığı ürünleri aynı iş yerine iade edip parasını alan şüpheli yakalandı

14:23 19.11.2021
© DHAÇaldığı ürünleri aynı iş yerine iade edip parasını alan şüpheli yakalandı
Çaldığı ürünleri aynı iş yerine iade edip parasını alan şüpheli yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© DHA
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Karaman'da aynı firmaya ait 3 iş yerinden çaldığı musluklar ile fincan takımını "Eşime hakaret etmişsiniz. Fişi yok diye iade almıyorsunuz" bahanesiyle iade ederek parasını alan Ali. G. yakalandı.
Karaman'da dün kent merkezindeki zücaciye, hırdavat ve ev eşyası satan 3 ayrı iş yerinde hırsızlık yaşandı.
Nevşehir'de üniversite öğrencisi olan Ali G., aynı firmaya ait 3 iş yerine alışveriş yapma bahanesiyle girip 2 musluk bataryası, 1 de fincan takımı çaldı. Bir süre sonra yeniden aynı iş yerlerine giden Ali G., kasadaki görevlilere diğer müşteriler de varken, yüksek sesle, ''Eşim bu malzemeleri buradan almış ve fişini kaybetmiş. Fişi yok diye 'iade alamıyoruz' denmiş. Siz sattığınız malı nasıl geri almazsınız? Sattığınız malların arkasında durun ve bizim paramızı geri ödeyin'' dedi. Ali G., ilk iş yerinden iade ettiği çaldığı ürün için 500, ikinci iş yerinden aynı yöntemle 425 lira aldı.

Üçüncü iş yerinde yakalandı

Üçüncü iş yerinde de aynı yöntemi uygulayıp çaldığı ürünü iade edip parasını almak isteyen Ali G., çalışanlarını durumu fark edip polise haber vermesi sonucu suçüstü yakalandı. Hırsızlık ve ürünleri iade etme anları güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.
Ali G.’nin yapılan üst aramasında hırsızlık yapacağı 5 iş yerinin ad ve adreslerini not aldığı kağıt çıktı. Çaldığı ürünleri iade etmesi karşılığı aldığı 925 lira da iş yerlerine teslim edildi.

35 ilde aynı yöntemle hırsızlık yapmış

Gözaltına alınan Ali G. ifadesinde, 35 ilde aynı yöntemle hırsızlıklar yaptığını itiraf etti. Polisteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan Ali G. hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Beşiktaş'ta hırsızlık yaptı, Şişli'de intihara kalkıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
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