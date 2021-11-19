https://tr.sputniknews.com/20211119/caldigi-urunleri-ayni-is-yerine-iade-edip-parasini-alan-supheli-yakalandi-1050965569.html

Çaldığı ürünleri aynı iş yerine iade edip parasını alan şüpheli yakalandı

Çaldığı ürünleri aynı iş yerine iade edip parasını alan şüpheli yakalandı

Karaman'da aynı firmaya ait 3 iş yerinden çaldığı musluklar ile fincan takımını "Eşime hakaret etmişsiniz. Fişi yok diye iade almıyorsunuz" bahanesiyle iade... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T14:23+0300

2021-11-19T14:23+0300

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türkiye

polis

karaman

hırsız

iade

hırsızlık

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Karaman'da dün kent merkezindeki zücaciye, hırdavat ve ev eşyası satan 3 ayrı iş yerinde hırsızlık yaşandı.Nevşehir'de üniversite öğrencisi olan Ali G., aynı firmaya ait 3 iş yerine alışveriş yapma bahanesiyle girip 2 musluk bataryası, 1 de fincan takımı çaldı. Bir süre sonra yeniden aynı iş yerlerine giden Ali G., kasadaki görevlilere diğer müşteriler de varken, yüksek sesle, ''Eşim bu malzemeleri buradan almış ve fişini kaybetmiş. Fişi yok diye 'iade alamıyoruz' denmiş. Siz sattığınız malı nasıl geri almazsınız? Sattığınız malların arkasında durun ve bizim paramızı geri ödeyin'' dedi. Ali G., ilk iş yerinden iade ettiği çaldığı ürün için 500, ikinci iş yerinden aynı yöntemle 425 lira aldı.Üçüncü iş yerinde yakalandıÜçüncü iş yerinde de aynı yöntemi uygulayıp çaldığı ürünü iade edip parasını almak isteyen Ali G., çalışanlarını durumu fark edip polise haber vermesi sonucu suçüstü yakalandı. Hırsızlık ve ürünleri iade etme anları güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.Ali G.’nin yapılan üst aramasında hırsızlık yapacağı 5 iş yerinin ad ve adreslerini not aldığı kağıt çıktı. Çaldığı ürünleri iade etmesi karşılığı aldığı 925 lira da iş yerlerine teslim edildi.35 ilde aynı yöntemle hırsızlık yapmışGözaltına alınan Ali G. ifadesinde, 35 ilde aynı yöntemle hırsızlıklar yaptığını itiraf etti. Polisteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan Ali G. hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20211119/besiktasta-hirsizlik-yapti-sislide-intihara-kalkisti-1050955119.html

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polis, karaman, hırsız, iade, hırsızlık