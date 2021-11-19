CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Kur artışından zengin olan milyonerler kim?

"Döviz kuru arttıkça, Türk lirası kar gibi erimeye devam ediyor. Kurun sürekli olarak artmasından kaynaklı milyonlarca çalışan artık her gün değil saat başı yoksullaşırken, milyoner sayısı da artmaya devam ediyor. BDDK'nın son aylık verisine göre banka hesaplarında bir milyon TL ve üzeri mevduata sahip olan kişi sayısı 376 bin 787 kişiye çıktı. Bu milyonerlerin 34 bin 425'i ise döviz milyoneri oldu. Bu sayı Türkiye'de salgının başladığı tarih olan 2020 Mart ayında ise 246 bin 120 kişiydi. Yine 2020 Mart ayında 246 bin 120 milyonerin, 25 bin 876'sı döviz milyoneriydi. 2020 Mart ayından, 2021 Eylül ayına kadar geçen zamanda toplam milyoner sayısı yüzde 53 artarken, döviz milyoneri sayısı ise yüzde 33 oranında arttı.2021 Eylül ayı itibariyle milyonerlerin ( döviz milyonerleri dâhil) toplam mevduat değeri 2 Trilyon 392 Milyar TL oldu. Bu tutar salgının başladığı 2020 Mart ayında ise 1 Trilyon 547 milyar TL 'idi. Salgından bugüne milyonerlerin mevduat değerlerinde yaşanan artış ise yüzde 54 oranındadır.”