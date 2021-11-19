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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Kur artışından zengin olan milyonerler kim?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Kur artışından zengin olan milyonerler kim?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Döviz milyoneri sayısı yüzde 33 oranında arttı. Kur artışına bağlı olarak milyonlarca aile açlığa ve yoksulluğa... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T16:10+0300
2021-11-19T16:10+0300
politika
chp
enflasyon
veli ağbaba
yoksulluk
dolar
siyaset
milyoner
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yazılı bir basın açıklaması yaptı ve son dönemlerde önlenemeyen kur yükselişinin yarattığı yoksulluğun yanı sıra, sürekli artan milyoner sayısına dikkat çekti.'Milyoner sayısı yüzde 53 arttı'Ağbaba, ekonomik krizin 'emekçiyi, emekliyi, yoksulu ve işsizi vururken, ülkedeki bir avuç azınlığın servetine servet katmaya ettiğini' belirterek, “Asgari ücretlinin, emeklinin, kamu çalışanlarının açlık ve yoksulluk sınırı altında geçimini kıt kanat sürdürmeye devam ederken, milyoner sayısı salgından bugüne yüzde 53 oranında artması, Türkiye'de gelir adaletsizliğinin geldiği son noktadır” ifadelerine yer verdi.'Milyonerlerin nasıl arttığını merak ediyoruz'“Kur artışına bağlı olarak milyonlarca aile açlığa ve yoksulluğa mahkûm olurken, servetine servet katan bu milyonerlerin nasıl arttığını merak ediyoruz” diyen Ağbaba, sözlerine şöyle devam etti:'Dolarla maaş almayan emekçiler açlığa terk edildi'Ağbaba, 'iktidarın yarattığı ekonomik krizin nimetlerinden bir avuç milyonerin yararlandığına' dikkat çekerek, “Milyonlarca çalışanın yoksullaştığı, açlık sınırı altında yaşamaya mecbur kılındığı bu ortamda, bu milyonerleri kim olduğunu açıkça merak ediyoruz. Türkiye'de 10 milyona yakın asgari ücretli açlık sınırı altında yaşarken, 8 milyon emekli asgari ücretin dahi altında emekli aylığı alırken, sadece dövizden milyoner olanların sayısı yüzde 33 oranında arttı. Bir dönem ‘Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz’ diyenler, bu ülke deki emekçilerin sofrasına giren her bir lokmanın doların artışına bağlı olarak eksildiğinden bir haberler” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211119/merkez-bankasinin-faiz-kararinin-ardindan-dolarin-yukselisi-devam-ediyor-1050951301.html
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chp, enflasyon, veli ağbaba, yoksulluk, dolar, siyaset, milyoner

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Kur artışından zengin olan milyonerler kim?

16:10 19.11.2021
© AAVeli Ağbaba
Veli Ağbaba - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© AA
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Döviz milyoneri sayısı yüzde 33 oranında arttı. Kur artışına bağlı olarak milyonlarca aile açlığa ve yoksulluğa mahkûm olurken, servetine servet katan bu milyonerlerin nasıl arttığını merak ediyoruz" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yazılı bir basın açıklaması yaptı ve son dönemlerde önlenemeyen kur yükselişinin yarattığı yoksulluğun yanı sıra, sürekli artan milyoner sayısına dikkat çekti.

'Milyoner sayısı yüzde 53 arttı'

Ağbaba, ekonomik krizin 'emekçiyi, emekliyi, yoksulu ve işsizi vururken, ülkedeki bir avuç azınlığın servetine servet katmaya ettiğini' belirterek, “Asgari ücretlinin, emeklinin, kamu çalışanlarının açlık ve yoksulluk sınırı altında geçimini kıt kanat sürdürmeye devam ederken, milyoner sayısı salgından bugüne yüzde 53 oranında artması, Türkiye'de gelir adaletsizliğinin geldiği son noktadır” ifadelerine yer verdi.

'Milyonerlerin nasıl arttığını merak ediyoruz'

Kur artışına bağlı olarak milyonlarca aile açlığa ve yoksulluğa mahkûm olurken, servetine servet katan bu milyonerlerin nasıl arttığını merak ediyoruz” diyen Ağbaba, sözlerine şöyle devam etti:
"Döviz kuru arttıkça, Türk lirası kar gibi erimeye devam ediyor. Kurun sürekli olarak artmasından kaynaklı milyonlarca çalışan artık her gün değil saat başı yoksullaşırken, milyoner sayısı da artmaya devam ediyor. BDDK'nın son aylık verisine göre banka hesaplarında bir milyon TL ve üzeri mevduata sahip olan kişi sayısı 376 bin 787 kişiye çıktı. Bu milyonerlerin 34 bin 425'i ise döviz milyoneri oldu. Bu sayı Türkiye'de salgının başladığı tarih olan 2020 Mart ayında ise 246 bin 120 kişiydi. Yine 2020 Mart ayında 246 bin 120 milyonerin, 25 bin 876'sı döviz milyoneriydi. 2020 Mart ayından, 2021 Eylül ayına kadar geçen zamanda toplam milyoner sayısı yüzde 53 artarken, döviz milyoneri sayısı ise yüzde 33 oranında arttı.2021 Eylül ayı itibariyle milyonerlerin ( döviz milyonerleri dâhil) toplam mevduat değeri 2 Trilyon 392 Milyar TL oldu. Bu tutar salgının başladığı 2020 Mart ayında ise 1 Trilyon 547 milyar TL 'idi. Salgından bugüne milyonerlerin mevduat değerlerinde yaşanan artış ise yüzde 54 oranındadır.”
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'Dolarla maaş almayan emekçiler açlığa terk edildi'

Ağbaba, 'iktidarın yarattığı ekonomik krizin nimetlerinden bir avuç milyonerin yararlandığına' dikkat çekerek, “Milyonlarca çalışanın yoksullaştığı, açlık sınırı altında yaşamaya mecbur kılındığı bu ortamda, bu milyonerleri kim olduğunu açıkça merak ediyoruz. Türkiye'de 10 milyona yakın asgari ücretli açlık sınırı altında yaşarken, 8 milyon emekli asgari ücretin dahi altında emekli aylığı alırken, sadece dövizden milyoner olanların sayısı yüzde 33 oranında arttı. Bir dönem ‘Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz’ diyenler, bu ülke deki emekçilerin sofrasına giren her bir lokmanın doların artışına bağlı olarak eksildiğinden bir haberler” dedi.
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