https://tr.sputniknews.com/20211119/cumhurbaskani-sozcusu-kalin-abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-ile-gorustu-1050976726.html

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T20:47+0300

2021-11-19T20:47+0300

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türkiye

abd

türkiye

ibrahim kalın

jake sullivan

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik, ilişkiler, savunma iş birliğinin geliştirilmesi ve küresel ve bölgesel konular ele alındı.Görüşmede, Afganistan'daki siyasi durum ve insani yardımlar, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve terörden arındırılması, Libya'daki siyasi süreç ve seçimler, Yukarı Karabağ'da barış ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi, Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gelişmelerden duyulan endişe, Belarus-Polonya sınırındaki gerginliğin çözülmesi ve Doğu Akdeniz konuları etraflıca değerlendirildi.Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında Roma'daki G20 Zirvesinde üzerinde mutabık kalınan ortak stratejik mekanizmanın detayları konuşuldu.

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