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https://tr.sputniknews.com/20211119/cumhurbaskanligi-ust-duzey-yetkilileri-hukumet-faiz-indirimiyle-ortaya-cikan-faturanin-farkinda-1050952414.html
Cumhurbaşkanlığı üst düzey yetkilileri: Hükümet faiz indirimiyle ortaya çıkan faturanın farkında
Cumhurbaşkanlığı üst düzey yetkilileri: Hükümet faiz indirimiyle ortaya çıkan faturanın farkında
Hürriyet yazarı Hande Fırat, Merkez Bankası'nın faiz indirmesi sonrası dolar/TL'nin 11'i geçmesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı'ndaki üst düzey isimlerle... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T09:21+0300
2021-11-19T09:21+0300
ekonomi
dolar
cumhurbaşkanlığı
merkez bankası
faiz
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TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü. Karar sonrası 11 TL'yi gören dolardaki yükseliş sürüyor.Hürriyet yazarı Hande Fırat, faiz indirimi politikasının nedenlerini Cumhurbaşkanlığı'ndaki üst düzey isimlere sorduğunu ve "Hükümet faiz indirimiyle ortaya çıkan faturanın farkında. Bu fatura göğüslenecek. Bir anlamda acı reçete şimdi uygulanacak" yanıtı aldığını belirtti. Fırat, diğer yanıtları şöyle aktardı:
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dolar, cumhurbaşkanlığı, merkez bankası, faiz

Cumhurbaşkanlığı üst düzey yetkilileri: Hükümet faiz indirimiyle ortaya çıkan faturanın farkında

09:21 19.11.2021
© AACumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© AA
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Hürriyet yazarı Hande Fırat, Merkez Bankası'nın faiz indirmesi sonrası dolar/TL'nin 11'i geçmesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı'ndaki üst düzey isimlerle yaptığı görüşmeyi yazdı.
TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü. Karar sonrası 11 TL'yi gören dolardaki yükseliş sürüyor.
Hürriyet yazarı Hande Fırat, faiz indirimi politikasının nedenlerini Cumhurbaşkanlığı'ndaki üst düzey isimlere sorduğunu ve "Hükümet faiz indirimiyle ortaya çıkan faturanın farkında. Bu fatura göğüslenecek. Bir anlamda acı reçete şimdi uygulanacak" yanıtı aldığını belirtti.
Fırat, diğer yanıtları şöyle aktardı:
Başlıca nedeni erken seçim olmaması. 2023 seçimlerine kadar ana hedef yatırımları arttırmak, işsizliği azaltmak ve alt gelir grubunu rahatlatmak olacak.
İktidar, 2023 seçimlerine yüksek faiz, yüksek enflasyon ve yüksek işsizlik oranlarıyla gitmek istemiyor. Yatırımları arttırarak, işsizliğin azaltılması amaçlanıyor.
Bu politikanın seçilmesinde bazı ekonomik verilere güveniliyor.
Bu verilerin başında büyüme geliyor. Türkiye ekonomisi, 2021’in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.7 büyüdü. Yıl sonunda ise çift haneye kadar çıkabilecek bir büyüme tahmini yapılıyor.
Diğer veri, ihracat rakamları. İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.2 artışla 20.8 milyar dolar oldu. Ocak-ekim döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 33.9 artarak 181.8 milyar dolar oldu.
Hükümet aynı zamanda dünyada genel ekonomik tablonun da sorunlu olduğuna dikkat çekiyor.
Kaynaklar Türkiye’de “ekonomi yönetilemiyor” yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını iddia ediyor. Bunun da psikolojik” olduğu iddiasında.
Son olarak Merkez Bankası’nın rezervlerinin de korunduğu belirtiliyor.
Cumhurbaşkanlığı’ndan üst düzey kaynaklar, faiz indirimi politikasını bu maddelerle gerekçelendiriyor. Bir buçuk yılda hükümet hedeflerine ulaşabilecek mi, göreceğiz. Ancak öyle ya da böyle, 2022 yılının zor geçeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.
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