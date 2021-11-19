https://tr.sputniknews.com/20211119/defne-samyeli-abuk-subuk-insanlarla-adimi-andilar-bu-ulkeye-kustum-1050974027.html

Defne Samyeli: Abuk subuk insanlarla adımı andılar, bu ülkeye küstüm

Defne Samyeli: Abuk subuk insanlarla adımı andılar, bu ülkeye küstüm

Bir dönem siyasete girmeyi düşündüğünü söyleyen Defne Samyeli, "Ülkeme dair çok büyük ülkülerim vardı. Ama artık sadece kapalı ortamlarda fikrimi söylüyorum... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T18:38+0300

2021-11-19T18:38+0300

2021-11-19T18:38+0300

yaşam

defne samyeli

haberler

türkiye

feminist

fatih altaylı

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Fatih Altaylı ile Bire Bir programına katılan Samyeli, Camdaki Kız dizisinde kendisine teklif edilen ve kabul etmediği Canan karakteri ile ilgili olarak, "Ben artık önemli bir parçası olmadığım dizilerde oynamama kararı aldım. Diziyi izlerken kendimi sahnemi bir saat beklemek istemiyorum. İlk iki rolden biri olmazsa oynamayacağım " diye konuştu.'Kızlarım feminist oldu'Kendisinin evliliğe sıcak bakmadığını söyleyen Samyeli "Bir daha evlenmeyeceğim. Kızlarım feminist oldu. Biraz da jenerasyon gereği herhalde hiç evlenmeyeceklerini söylüyorlar" dedi." ifadesini kullandı.

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defne samyeli, haberler, türkiye, feminist, fatih altaylı