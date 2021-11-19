Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211119/defne-samyeli-abuk-subuk-insanlarla-adimi-andilar-bu-ulkeye-kustum-1050974027.html
Defne Samyeli: Abuk subuk insanlarla adımı andılar, bu ülkeye küstüm
Defne Samyeli: Abuk subuk insanlarla adımı andılar, bu ülkeye küstüm
Bir dönem siyasete girmeyi düşündüğünü söyleyen Defne Samyeli, "Ülkeme dair çok büyük ülkülerim vardı. Ama artık sadece kapalı ortamlarda fikrimi söylüyorum... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T18:38+0300
2021-11-19T18:38+0300
yaşam
defne samyeli
haberler
türkiye
feminist
fatih altaylı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/1043938411_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_333a250348fba8226d984791070c9285.jpg
Fatih Altaylı ile Bire Bir programına katılan Samyeli, Camdaki Kız dizisinde kendisine teklif edilen ve kabul etmediği Canan karakteri ile ilgili olarak, "Ben artık önemli bir parçası olmadığım dizilerde oynamama kararı aldım. Diziyi izlerken kendimi sahnemi bir saat beklemek istemiyorum. İlk iki rolden biri olmazsa oynamayacağım " diye konuştu.'Kızlarım feminist oldu'Kendisinin evliliğe sıcak bakmadığını söyleyen Samyeli "Bir daha evlenmeyeceğim. Kızlarım feminist oldu. Biraz da jenerasyon gereği herhalde hiç evlenmeyeceklerini söylüyorlar" dedi." ifadesini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/1043938411_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_ea088b48cc172039b14a8d6e0148203f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
defne samyeli, haberler, türkiye, feminist, fatih altaylı

Defne Samyeli: Abuk subuk insanlarla adımı andılar, bu ülkeye küstüm

18:38 19.11.2021
© DHADefne Samyeli
Defne Samyeli - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© DHA
Abone ol
Bir dönem siyasete girmeyi düşündüğünü söyleyen Defne Samyeli, "Ülkeme dair çok büyük ülkülerim vardı. Ama artık sadece kapalı ortamlarda fikrimi söylüyorum. Abuk subuk insanlarla adımı andılar. Ben bu ülkeye küstüm" dedi.
Fatih Altaylı ile Bire Bir programına katılan Samyeli, Camdaki Kız dizisinde kendisine teklif edilen ve kabul etmediği Canan karakteri ile ilgili olarak, "Ben artık önemli bir parçası olmadığım dizilerde oynamama kararı aldım. Diziyi izlerken kendimi sahnemi bir saat beklemek istemiyorum. İlk iki rolden biri olmazsa oynamayacağım " diye konuştu.

'Kızlarım feminist oldu'

Kendisinin evliliğe sıcak bakmadığını söyleyen Samyeli "Bir daha evlenmeyeceğim. Kızlarım feminist oldu. Biraz da jenerasyon gereği herhalde hiç evlenmeyeceklerini söylüyorlar" dedi." ifadesini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:20Almanya’nın Bavyera eyaletinde Kovid-19 tedbirleri sertleştirildi
19:14Sabah programı sunucularına dünyanın en büyük penisi gösterildi, tepkileri viral oldu
19:13Lavrov ve Çavuşoğlu, Ukrayna odaklı bölgedeki durumu görüştü
18:57Ukrayna Savunma Bakanı Monastırskiy: Rusya ve Belarus sınırlarına 2 bin 500 kilometre çit çekelim
18:48Pakdemirli: Eskiden İngiltere bize 8 gol atardı, artık barajın en büyüğü köprünün en uzunu bizde
18:45Joe Biden, kolonoskopi olacağı süreçte yetkilerini Kamala Harris'e devredecek
18:45Türkiye, FIFA dünya klasmanında 37. sıraya yükseldi
18:38Defne Samyeli: Abuk subuk insanlarla adımı andılar, bu ülkeye küstüm
18:38Bitlis’te 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
18:33Yeni araştırma: Kovid'in çıkış yeri Vuhan'daki yaban hayvan pazarı, sıfırıncı hasta bir kadın satıcı
18:33Estonya, göçmen krizinin çözümüne yardım için Polonya'ya 100 asker gönderecek
18:24Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren artacak
18:16Ablasının HES kodu ile seyahat eden koronavirüslü genç: Ben pozitif miyim?
18:12Belarus: Sınırdaki göçmenlerin tamamı lojistik merkezine yerleştirildi
18:06Bakan Varank: 43 şehirde toplam 520 milyon euro bütçeli 46 projeyi hayata geçirdik
18:02ABD yollarında S-300 ve T-72 maketleri görüldü
17:58Faiz indirimlerinin Hazine'ye maliyeti 438 milyar TL
17:55Tekstil fabrikasındaki yangına müdahale 3 saattir devam ediyor
17:43Putin, Çin ile füze fırlatmalarının bildirimi anlaşmasının 2030'a kadar uzatılmasını onayladı
17:43ABD: CAATSA'yı ele aldığımızda Hindistan ve Türkiye'yi aynı sepete koymamalıyız