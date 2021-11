https://tr.sputniknews.com/20211119/dogu-ekspresi-seferleri-haftada-2-defa-duzenlenecek-1050964488.html

Doğu Ekspresi seferleri haftada 2 defa düzenlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "'Helalleşeceğiz' diye ortalıkta dolaşanların ne geçmişte bu ülkeye verdikleri zararı unutabiliriz ne de bugün büyükelçilere, yabancı ülkelere Türkiye karşısında pozisyon almaları için yalvarmalarını… Her yapılan projede ortalığı ayağa kaldıranlara bu millet 2023’te de gereken dersi verecek" dedi.Bakan Karaismailoğlu, Kars'ta Kars-Kağızman kara yolundaki Kırmızı Köprü ile Akçalar Köprüsü’nün açılışında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın vefatından derin üzüntü duyduklarını söyledi. Kılıç'a Allah'tan rahmet dileyen Karaismailoğlu, şöyle konuştu:"İpek Yolu güzergahında yer alan Kars, şehrin simgesi haline gelen Sarıkamış ve Çıldır Gölü'ndeki kış turizminin yanı sıra tarihi ve kültürel değerleri ile önemli bir yere sahiptir. Doğu Ekspresi’nin de etkisiyle önemli bir turizm destinasyonu haline gelen Kars, aynı zamanda ülkemizi Kafkasya’ya da bağlamakta. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz Turistik Doğu Ekspresi’miz, seferlerine yeniden başlıyor. Ankara'dan Kars istikametine ilk sefer 15 Aralık’ta yapılacak. Trenimiz, Kars’tan ise 17 Aralık Cuma günü hareket edecek. Sadece yataklı ve yemekli vagondan oluşacak Doğu Ekspresi seferleri karşılıklı olarak haftada iki defa düzenlenecek."Karaismailoğlu, ilk seferinden bu yana 37 bin yolcunun seyahat ettiği hattın, Ankara-Kars güzergahında dünyanın en güzel 4 tren rotası olarak gösterildiğini belirterek, bu hizmetle hem bölgenin kış turizminin canlanmasına hem de gençlerin, insanların konforlu bir seyahat etmesine ve kültürü tanımasına olanak sunacaklarını dile getirdi.'7/24 hizmet esasına göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz'Gürcistan, Ermenistan ve Nahcivan Özerk Cumhuriyeti gibi komşu ülkelere açılan beş sınır kapısına ulaşım sağlayan bölgenin, Kuzey-Güney aksında Doğu Karadeniz’i Kuzey Tetek Hattı'na bağlaması bakımından da önem arz ettiğini aktaran Karaismailoğlu, "Yani sadece turizm değil, ticari bir aks açısından da kilit bir konumda. Kars’ın ulaşım ağını güçlendirecek her bir projenin değerinin farkındayız. O nedenle şehrimizin büyüyen yapısına ayak uyduran ve gelişimini destekleyen ulaşım ve iletişim yatırımlarını tek tek hayata geçirmek için 7/24 hizmet esasına göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.Açılışını yapacakları köprülerin önemli kara yolu projeleri olduğunu anlatan Karaismailoğlu, DSİ’nin Kars Çayı üzerinde yürüttüğü Alabalık Barajı projelendirme çalışmaları nedeniyle Kars-Selim ayrımı ile Kağızman yolunun bir kısmının baraj su havzası içinde kaldığını hatırlattı.Bu kesimin 507 metre uzunluğunda inşa ettikleri Kırmızı Köprü ile geçilmesini sağladıklarını anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:"Bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında hizmet verecek Kırmızı Köprü sayesinde kara yolunun Alabalık Barajı göl sahası kesiminde yol standardını yükselterek trafiğin kesintisiz akışını tesis ettik. Kars-Susuz Ayrımı-Arpaçay yolunun 11,4. kilometresindeki Akçalar Köprüsü’nü de fiziki ve geometrik standartlara uygun olmadığı için yeniledik. Yolun doğusuna inşa edilen 75 metre uzunluğundaki köprümüz, bitümlü sıcak karışım kaplamalı halkımıza hizmet verecek. Çalışmalarımızın nihai amacı, üstün bir hizmet anlayışıyla, ticaretimizi, turizmimizi daha da güçlendirmektir. Bu güç, halkımızın ve ülkemizin ekonomisine katma değer olarak dönüyor, refah seviyemizi yükseltiyor."Karaismailoğlu, bu projelerle de Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerindeki sınır kapılarına daha hızlı ve daha konforlu alternatif erişim imkanı tesis ettiklerini vurgulayarak komşu ülkelerle yapılan ticaret hacminin artırılmasına katkı sağladıklarını bildirdi.'Bizim için halka hizmet, Hakk'a hizmettir'Ayrıca, Kırmızı Köprü’nün de üzerinde yer aldığı toplam 72 kilometrelik Kars-Kağızman güzergahının 37,6 kilometrelik kesiminde devam eden iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla yolun 3,7 kilometre kısalacağına işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:"Böylece zamandan 7,5 milyon TL, akaryakıttan 3 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 10,5 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon emisyonu 1147 ton azaltılacak. Başta Kars olmak üzere bölgemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bizlere verdiğiniz güçlü destek çok değerli. Bu destek sayesinde, her bir şehrimiz gibi Kars ilimizin de ülkemizin lojistik süper güç olması için attığımız adımlardan faydalanması, Karslı vatandaşlarımızın refahının yükselmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü bizim için halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Bizim düsturumuzda milletimize hizmet etmenin dışında başka bir gaye yoktur"Türkiye’nin her yanında devam eden projelerle üretim, istihdam, ticaret, kültür-sanat ve eğitim hayatına canlılık kattıklarını söyleyen Karaismailoğlu, "Bu ülkede milletin efendi olduğunu, siyasi iktidarın hizmetçi olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Milletten aldığımızı millete verdik, rantiyeyi kestik şantiyeler açtık. Son 19 yılda Kars’ın ulaşım ve iletişim altyapısına 6 milyar 882 milyon lira üzerinde yatırım yaptık" dedi.'Bu millet 2023’te de gereken dersi verecek'Karaismailoğlu, kentte yaptıkları yatırımları anlatarak şu ifadeleri kullandı:"Cumhuriyetimizi ve milli bağımsızlığımızı daim kılacak, bizi, dış baskılar karşısında başımız dik yürütecek olan güçlü bir ekonomidir. Güçlü bir ekonominin olmazsa olmazı da altyapıdır, projelerdir. 'Helalleşeceğiz' diye ortalıkta dolaşanların ne geçmişte bu ülkeye verdikleri zararı unutabiliriz ne de bugün büyükelçilere, yabancı ülkelere Türkiye karşısında pozisyon almaları için yalvarmalarını… Her yapılan projede ortalığı ayağa kaldıranlara bu millet 2023’te de gereken dersi verecek. Ülkemizin kaybedecek bir dakikası dahi yok. Çalışmalı, üretmeli, gelişmeli ve daha birçok projeyi hayata geçirerek milletimizin refahını daha da yukarılara çekmeliyiz. Bu nedenle bizler de Milli Ulaşım ve Altyapı Politikalarımızı ülkemizin ekonomik ve siyasi gücünü destekleyecek bir anlayışla hayata geçiriyoruz."Vatana olan sevgilerini lafla değil işle, çalışmayla, projelerle ortaya koyduklarını belirten Karaismailoğlu, Türkiye’yi geleceğe hazırlamak için dev yatırımlarla bütün ülkeyi adeta nakış gibi işlediklerini söyledi.'Dağlar geçit vermiyordu, tünellerle, vadileri köprülerle aştık'Türkiye’nin yıllardır süren altyapı problemini büyük ölçüde çözdüklerini anlatan Karaismailoğlu, "Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz arasında Türkiye’mizi ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdük. Ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden alıp 28 bin 402 kilometreye çıkardık. Dağlar, geçit vermiyordu, tünellerle, vadileri köprülerle aştık. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu ise 632 kilometreye yükselttik. 2003 yılına kadar 150 yıl boyunca el değmeyen demir yollarımızın tamamını yeniledik" şeklinde konuştu.Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı ile ülkeyi uluslararası havacılığın aktarma merkezi yaptıklarını ve küresel havacılıkta zirveye çıktıklarına dikkati çekerek şunları söyledi:"Hatırlayın, 'İstanbul Havalimanı’na ne gerek var' diyorlardı. Bugün, havalimanımızın başarıları karşısında sessizliğe bürünmüş durumdalar. Önce benzer bir itiraz, ardından başarılar, kazanımlar karşısında sessizlik. Biz bu filmi çok gördük. Dünyanın en önemli ulaşım projeleri Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul İzmir Otoyolu’nda da aynı tavırlar sergilediler. Önce itiraz, sonra sessizlik. Biz milletimizle iç içe, omuz omuzayız. Onları dinliyor, anlıyor, ülkemizin ihtiyaçlarını buna göre tespit ediyoruz. Kendisine verilenle yetinen Türkiye çok eskilerde kalmıştır. 19 yıldır sadece iç odaklara değil, dış odaklara karşı da sürdürdüğümüz ‘başı dik’ iktidar politikalarımızdan ödün vermeye niyetimiz yok."Konuşmanın ardından Bakan Karaismailoğlu, kurdele keserek köprülerin açılışını yaptı, Kırmızı Köprü'yü kullandığı araçla geçti.Açılışa Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

