Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211119/dunyanin-en-iyi-sondaj-gemisine-alparslan-adi-verilecek-1050953044.html
Dünyanın en iyi sondaj gemisine 'Alparslan' adı verilecek
Dünyanın en iyi sondaj gemisine 'Alparslan' adı verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdelediği 4. sondaj gemisi 2022’nin ilk çeyreğinde envantere girecek. Son teknoloji gemiye ‘Alparslan’ adının verilmesi bekleniyor... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T09:38+0300
2021-11-19T09:38+0300
türkiye
türkiye
enerji
sondaj
gemi
yavuz sondaj gemisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/1044877948_7:0:1227:686_1920x0_80_0_0_03b953910ff439ea88d18a5421d09a21.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği 4. sondaj gemisinin 2022’nin ilk çeyreğinde Türkiye’ye gelmesi planlanıyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre son teknoloji ile donatılmış geminin adının da Alparslan olabileceği değerlendiriliyor. 3 bin 600 metreye kadar operasyon yapabilen gemi, 12 bin 200 metreye kadar da sondaj yapma özelliğine sahip. Denizlerdeki petrol ve doğal gazı çıkarmak üzere derin deniz sondaj faaliyetlerine ağırlık veren Türkiye, Fatih, Yavuz ve Kanuni’nin ardından 4. sondaj gemisini de filosuna dahil etti.Yedinci nesil teknolojisiCumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün AK Parti grup toplantısında “Sondaj filomuza dördüncü gemimizi de ekledik. Üstelik bu gemi diğerlerinden farklı olarak yedinci nesil olarak adlandırılan en modern, en son teknolojiyle donatılmış, ilk defa bizim kullanacağımız sıfır, yeni bir gemidir” sözleriyle müjdeyi vermişti.Alparslan Karadeniz'de olacakE7. nesil geminin 2022’nin ilk çeyreğinde Türkiye’ye gelmesi planlanıyor. 6. nesil gemilerden daha ileri teknoloji geliştirilmiş ekipmana sahip olan geminin isminin de Alparslan olacağı ağırlık kazanırken, geminin ilk görev yerinin Karadeniz’de doğalgaz tespit edilen alanlar olması bekleniyor.Dev dalgada bile sondaj200 kişilik mürettebata sahip gemi, 238 metre boyunda, 41.7 metre genişliğe ve 18.9 metre derinliğe sahip. 65 m yüksekliğinde iki kuleden oluşan geminin kuleleri bin 750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip. 3 bin 600 metreye kadar operasyon yapabilen gemi, 12 bin 200 metreye kadar da sondaj gerçekleştirebiliyor. 7. nesil gemi, 7.3 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını kesintisiz sürdürebiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211117/cumhurbaskani-erdogan-sezai-karakocun-olumu-hepimiz-icin-cok-onemli-bir-kayip-1050884715.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/1044877948_159:0:1074:686_1920x0_80_0_0_30cdf06a1f54bd2ebc4c69dde08e688a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, enerji, sondaj, gemi, yavuz sondaj gemisi

Dünyanın en iyi sondaj gemisine 'Alparslan' adı verilecek

09:38 19.11.2021
© İHAYavuz sondaj gemisi
Yavuz sondaj gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© İHA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdelediği 4. sondaj gemisi 2022’nin ilk çeyreğinde envantere girecek. Son teknoloji gemiye ‘Alparslan’ adının verilmesi bekleniyor. Yedinci nesil gemi, 12 bin 200 metreye kadar da sondaj yapma özelliğine sahip. 200 kişilik mürettebata sahip gemi, 7,3 metre yüksekliğindeki dalgada bile sabit kalabiliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği 4. sondaj gemisinin 2022’nin ilk çeyreğinde Türkiye’ye gelmesi planlanıyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre son teknoloji ile donatılmış geminin adının da Alparslan olabileceği değerlendiriliyor. 3 bin 600 metreye kadar operasyon yapabilen gemi, 12 bin 200 metreye kadar da sondaj yapma özelliğine sahip. Denizlerdeki petrol ve doğal gazı çıkarmak üzere derin deniz sondaj faaliyetlerine ağırlık veren Türkiye, Fatih, Yavuz ve Kanuni’nin ardından 4. sondaj gemisini de filosuna dahil etti.

Yedinci nesil teknolojisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün AK Parti grup toplantısında “Sondaj filomuza dördüncü gemimizi de ekledik. Üstelik bu gemi diğerlerinden farklı olarak yedinci nesil olarak adlandırılan en modern, en son teknolojiyle donatılmış, ilk defa bizim kullanacağımız sıfır, yeni bir gemidir” sözleriyle müjdeyi vermişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi savunanlarla beraber olmam, olamam
17 Kasım, 12:25

Alparslan Karadeniz'de olacak

E7. nesil geminin 2022’nin ilk çeyreğinde Türkiye’ye gelmesi planlanıyor. 6. nesil gemilerden daha ileri teknoloji geliştirilmiş ekipmana sahip olan geminin isminin de Alparslan olacağı ağırlık kazanırken, geminin ilk görev yerinin Karadeniz’de doğalgaz tespit edilen alanlar olması bekleniyor.

Dev dalgada bile sondaj

200 kişilik mürettebata sahip gemi, 238 metre boyunda, 41.7 metre genişliğe ve 18.9 metre derinliğe sahip. 65 m yüksekliğinde iki kuleden oluşan geminin kuleleri bin 750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip. 3 bin 600 metreye kadar operasyon yapabilen gemi, 12 bin 200 metreye kadar da sondaj gerçekleştirebiliyor. 7. nesil gemi, 7.3 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını kesintisiz sürdürebiliyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce