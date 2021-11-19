https://tr.sputniknews.com/20211119/emniyet-seridinde-yakalandi-her-gun-kullaniyorum-1050962552.html

Emniyet şeridinde yakalandı: 'Her gün kullanıyorum'

Emniyet şeridinde yakalandı: 'Her gün kullanıyorum'

İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı. Almanya'dan geldiğini ve sürekli... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T13:32+0300

2021-11-19T13:32+0300

2021-11-19T13:32+0300

yaşam

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trafik kontrolü

sürücü

emniyet şeridi

trafik cezası

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İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri, Maltepe D-100 karayolu Kadıköy istikametinde usulsüz çakar siren sistemi kullanımı ve emniyet şeridi ihlaline yönelik denetimlerde bulundu. Denetimde kural ihlalinin yapıldığı araçlar tek tek tespit edildi.'Böyle bir trafik rezilliği olmaz'Denetimler sırasında "emniyet şeridi ihlali" yapan sürücü Nejdet Yıldız'a bin 339 lira ceza kesildi. Ceza kesilen Yıldız, "Almanya'dan geldim. Böyle bir trafik rezilliği olmaz. Herkes gidiyor, ben 2 saat geride kalıyorum. Ben de o yüzden kullanıyorum. Yaklaşık bir senedir buradayım, her gün kullanıyorum. Artık ne ceza gelirse gelsin, arabayı da Almanya'ya götürüyorum. Bana artık burada araba lazım değil" dedi. Usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridin kullanan sürücülere de ceza yağdı. Parti amblemiyle plakasını kapatıp siren ve çakarla emniyet şeridinde ilerleyen sürücü ve araç sahibine ayrı ayrı bin 339 lira, "emniyet şeridi ihlali" suçundan bin 339 lira ve usule aykırı plaka takıldığı gerekçesiyle 551 lira olmak üzere toplamda 4 bin 568 lira para cezası uygulandı.

https://tr.sputniknews.com/20211118/adanada-gereksiz-kornaya-13-bin-104-lira-ceza-1050918010.html

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istanbul, türkiye, trafik, trafik kontrolü, sürücü, emniyet şeridi, trafik cezası