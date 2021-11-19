https://tr.sputniknews.com/20211119/erzurumda-kis-uykusuna-yatmayan-boz-ayiyi-uyusturdular-1050955680.html

Erzurum'da kış uykusuna yatmayan boz ayıyı uyuşturdular

Erzurum'da kış uykusuna yatmayan boz ayıyı uyuşturdular

Erzurum'da, kış uykusu öncesi Şenkaya ilçesine bağlı köylere inerek yiyecek arayan bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince uyuşturucu iğne atılan... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T11:24+0300

2021-11-19T11:24+0300

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yaşam

erzurum

boz ayı

kış uykusu

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Şenkaya ilçesi ve bağlı köylere inip, yiyecek ararken ambarlara zarar veren bozayı ile ilgili ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bölgede araştırma yaptı. Ekipler, arazideki evlerden yiyecek çalan bozayıyı görünce uyuşturucu iğne atılan tüfekle vurdu. Bir süre direnen boz ayıya ekipler, tüfekle 5 iğne daha attı. İğnelerin et boz ayı ile ilgili ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bölgede araştırma yaptı. Ekipler, arazideki evlerden yiyecek çalan bozayıyı görünce uyuşturucu iğne atılan tüfekle vurdu.

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erzurum, boz ayı, kış uykusu