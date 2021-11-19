Estonya, göçmen krizinin çözümüne yardım için Polonya'ya 100 asker gönderecek

Başkent Tallin'deki bir basın toplantısında konuşan Laanet, "Polonya'ya 100 kişi gönderme kararı aldığımız protokolü halihazırda imzalamış bulunuyorum" dedi.



Laanet, Polonya'ya gönderilecek birlikte askerlerin yanı sıra askeri polis subaylarının ve gönüllü rezerv askerlerin yer alacağını belirtti.



Hazırlık çalışmalarını yürütecek grubun bu hafta sonu Polonya'ya intikal ettirileceğini söyleyen Laanet, ana birliğin ise gelecek hafta gideceğini ifade etti.



Laanet, Polonya'ya insansız hava araçları göndereceklerini de ekledi.