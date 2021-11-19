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Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211119/estonya-gocmen-krizinin-cozumune-yardim-icin-polonyaya-100-asker-gonderecek-1050973929.html
Estonya, göçmen krizinin çözümüne yardım için Polonya'ya 100 asker gönderecek
Estonya, göçmen krizinin çözümüne yardım için Polonya'ya 100 asker gönderecek
Estonya Savunma Bakanı Kalle Laanet, Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinin çözümüne yardım için Polonya'ya 100 asker gönderilmesini öngören protokolü... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T18:33+0300
2021-11-19T18:33+0300
2021-11-19T18:33+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
göçmen krizi
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Başkent Tallin'deki bir basın toplantısında konuşan Laanet, "Polonya'ya 100 kişi gönderme kararı aldığımız protokolü halihazırda imzalamış bulunuyorum" dedi.Laanet, Polonya'ya gönderilecek birlikte askerlerin yanı sıra askeri polis subaylarının ve gönüllü rezerv askerlerin yer alacağını belirtti.Hazırlık çalışmalarını yürütecek grubun bu hafta sonu Polonya'ya intikal ettirileceğini söyleyen Laanet, ana birliğin ise gelecek hafta gideceğini ifade etti.Laanet, Polonya'ya insansız hava araçları göndereceklerini de ekledi.
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polonya, belarus, göçmen krizi
Estonya, göçmen krizinin çözümüne yardım için Polonya'ya 100 asker gönderecek
Estonya Savunma Bakanı Kalle Laanet, Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinin çözümüne yardım için Polonya'ya 100 asker gönderilmesini öngören protokolü imzaladığını açıkladı.
Başkent Tallin'deki bir basın toplantısında konuşan Laanet,
"Polonya'ya 100 kişi gönderme kararı aldığımız protokolü halihazırda imzalamış bulunuyorum" dedi. Laanet, Polonya'ya gönderilecek birlikte askerlerin yanı sıra askeri polis subaylarının ve gönüllü rezerv askerlerin yer alacağını belirtti. Hazırlık çalışmalarını yürütecek grubun bu hafta sonu Polonya'ya intikal ettirileceğini söyleyen Laanet, ana birliğin ise gelecek hafta gideceğini ifade etti. Laanet, Polonya'ya insansız hava araçları göndereceklerini de ekledi.