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Estonya, Rusya sınırına yakın uçuşlara geçici yasak getirdi
Estonya, Rusya sınırına yakın uçuşlara geçici yasak getirdi
Estonya’nın Rusya ile olan sınırı güçlendirme faaliyetleri nedeniyle sınıra yakın uçuşlara geçici yasak getirdiği bildirildi. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T20:31+0300
2021-11-19T20:31+0300
2021-11-19T20:35+0300
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Estonya Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘hibrit saldırıların’ önlenmesi amacıyla başlatılan sınırları güçlendirme faaliyetleri boyunca, Rusya sınırına yakın uçuşlara geçici yasak getirildiği belirtildi.Açıklamada, “Savunma kuvvetleri, polis departmanı ve sınır muhafaza birliklerinin Estonya-Rusya sınırını güçlendirme faaliyetleriyle bağlantılı olarak, 19-26 Kasım tarihleri arasında, insanlı ve insansız hava araçlarının Rusya sınırına yakın bölgelerdeki uçuşları geçici olarak yasaklanmıştır” denildi.Çarşamba günü, Estonya hükümeti 25 Kasım'a kadar sürecek olan Okas 2021 ek tatbikatına bin 684 yedek askerin çağrıldığını duyurmuştu. Tatbikat kapsamında Rusya sınırının yaklaşık 40 kilometre uzunluğundaki bir bölümüne geçici çit çekme çalışmalarına başlanacak.Estonya Savunma Bakanı Kalle Laaneta, AB ve NATO ülkelerine yönelik olası hibrit saldırıları önlemek için sınır altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini belirtmişti. Laaneta, Estonya-Rusya sınırlarında şu an için herhangi bir tehdit belirtisi olmadığını ancak, Polonya ve Litvanya'nın Belarus ile olan sınırlarında yaşanan durum göz önünde bulundurularak hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulamıştı.Toplam uzunluğu 338 kilometreyi bulan Estonya-Rusya sınır hattının 76 kilometresi Narva Nehri ve 127 kilometresi Peipsi Gölü boyunca uzanırken, 135 kilometre uzunluğundaki kara sınırı, doğal bir bariyer görevi gören engebeli araziler ve ormanlık alanlardan geçiyor. Bu nedenle 115 kilometrelik bir sınır altyapısı inşasının yeterli olacağı belirtiliyor.Kara bölümü yüksek teknolojili ekipman ve elektronik güvenlik sistemi ile donatılacak sınırda, aktif hareket sensörleri ve insansız hava araçları kullanılması öngörülüyor. Ayrıca, yaklaşık 90 kilometrelik 2.5 metre yüksekliğindeki çitin yapımının tamamlanması planlanıyor.
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haberler, rusya, belarus, estonya, sınır, dünya
Estonya, Rusya sınırına yakın uçuşlara geçici yasak getirdi
20:31 19.11.2021 (güncellendi: 20:35 19.11.2021)
Estonya’nın Rusya ile olan sınırı güçlendirme faaliyetleri nedeniyle sınıra yakın uçuşlara geçici yasak getirdiği bildirildi.
Estonya Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘hibrit saldırıların’ önlenmesi amacıyla başlatılan sınırları güçlendirme faaliyetleri boyunca, Rusya sınırına yakın uçuşlara geçici yasak getirildiği belirtildi.
Açıklamada, “Savunma kuvvetleri, polis departmanı ve sınır muhafaza birliklerinin Estonya-Rusya sınırını güçlendirme faaliyetleriyle bağlantılı olarak, 19-26 Kasım tarihleri arasında, insanlı ve insansız hava araçlarının Rusya sınırına yakın bölgelerdeki uçuşları geçici olarak yasaklanmıştır” denildi.
Çarşamba günü, Estonya hükümeti 25 Kasım'a kadar sürecek olan Okas 2021 ek tatbikatına bin 684 yedek askerin çağrıldığını duyurmuştu. Tatbikat kapsamında Rusya sınırının yaklaşık 40 kilometre uzunluğundaki bir bölümüne geçici çit çekme çalışmalarına başlanacak.
Estonya Savunma Bakanı Kalle Laaneta, AB ve NATO ülkelerine yönelik olası hibrit saldırıları önlemek için sınır altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini belirtmişti. Laaneta, Estonya-Rusya sınırlarında şu an için herhangi bir tehdit belirtisi olmadığını ancak, Polonya ve Litvanya'nın Belarus ile olan sınırlarında yaşanan durum göz önünde bulundurularak hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulamıştı.
Toplam uzunluğu 338 kilometreyi bulan Estonya-Rusya sınır hattının 76 kilometresi Narva Nehri ve 127 kilometresi Peipsi Gölü boyunca uzanırken, 135 kilometre uzunluğundaki kara sınırı, doğal bir bariyer görevi gören engebeli araziler ve ormanlık alanlardan geçiyor. Bu nedenle 115 kilometrelik bir sınır altyapısı inşasının yeterli olacağı belirtiliyor.
Kara bölümü yüksek teknolojili ekipman ve elektronik güvenlik sistemi ile donatılacak sınırda, aktif hareket sensörleri ve insansız hava araçları kullanılması öngörülüyor. Ayrıca, yaklaşık 90 kilometrelik 2.5 metre yüksekliğindeki çitin yapımının tamamlanması planlanıyor.