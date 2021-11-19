https://tr.sputniknews.com/20211119/formula-1de-siradaki-durak-katar-1050966387.html

Formula 1'de sıradaki durak Katar

Formula 1'de sıradaki durak Katar

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışına Katar ev sahipliği yapacak. 19.11.2021, Sputnik Türkiye

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Katar Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 17.00'de gerçekleştirilecek. Yarış ise 21 Kasım Pazar günü aynı saatte başlayacak.Bu sezon pilotlar klasmanındaki şampiyonluk yarışında büyük bir çekişmeye sahne olan organizasyonda, Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) ise 6 yarış galibiyeti bulunuyor. Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas (Mercedes) ise birer yarıştan galip ayrıldı.Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:Pilotlar1. Max Verstappen (Hollanda): 332,5 puan2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 318,5 puan3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 2034. Sergio Perez (Meksika): 1785. Lando Norris (Büyük Britanya): 151Takımlar1. Mercedes 521,52. Red Bull: 510,53. Ferrari: 287,54. McLaren: 2565. Alpine: 112

https://tr.sputniknews.com/20211116/formula-1de-ilk-kez-cinli-pilot-1050849099.html

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katar, formula 1, yarış, turnuva, durak