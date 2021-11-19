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Formula 1'de sıradaki durak Katar
Formula 1'de sıradaki durak Katar
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışına Katar ev sahipliği yapacak. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T14:47+0300
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spor
katar
formula 1
yarış
turnuva
durak
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Katar Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 17.00'de gerçekleştirilecek. Yarış ise 21 Kasım Pazar günü aynı saatte başlayacak.Bu sezon pilotlar klasmanındaki şampiyonluk yarışında büyük bir çekişmeye sahne olan organizasyonda, Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) ise 6 yarış galibiyeti bulunuyor. Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas (Mercedes) ise birer yarıştan galip ayrıldı.Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:Pilotlar1. Max Verstappen (Hollanda): 332,5 puan2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 318,5 puan3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 2034. Sergio Perez (Meksika): 1785. Lando Norris (Büyük Britanya): 151Takımlar1. Mercedes 521,52. Red Bull: 510,53. Ferrari: 287,54. McLaren: 2565. Alpine: 112
https://tr.sputniknews.com/20211116/formula-1de-ilk-kez-cinli-pilot-1050849099.html
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katar, formula 1, yarış, turnuva, durak

Formula 1'de sıradaki durak Katar

14:47 19.11.2021 (güncellendi: 14:48 19.11.2021)
© REUTERS / DAVIDE GENNARIFormula 1, Emilia Romagna Grand Prix, İtalya
Formula 1, Emilia Romagna Grand Prix, İtalya - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© REUTERS / DAVIDE GENNARI
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışına Katar ev sahipliği yapacak.
Katar Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 17.00'de gerçekleştirilecek. Yarış ise 21 Kasım Pazar günü aynı saatte başlayacak.
Bu sezon pilotlar klasmanındaki şampiyonluk yarışında büyük bir çekişmeye sahne olan organizasyonda, Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) ise 6 yarış galibiyeti bulunuyor. Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas (Mercedes) ise birer yarıştan galip ayrıldı.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 332,5 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 318,5 puan
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 203
4. Sergio Perez (Meksika): 178
5. Lando Norris (Büyük Britanya): 151
Takımlar
1. Mercedes 521,5
2. Red Bull: 510,5
3. Ferrari: 287,5
4. McLaren: 256
5. Alpine: 112
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