https://tr.sputniknews.com/20211119/hava-sicakliklari-hafta-basindan-itibaren-artacak-1050973678.html

Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren artacak

Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren artacak

Yurdun batı ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artacağı tahmin ediliyor. 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T18:24+0300

2021-11-19T18:24+0300

2021-11-19T18:24+0300

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

hava sıcaklığı

meteoroloji

sıcak hava

artış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104060/42/1040604202_0:0:1680:946_1920x0_80_0_0_71cc2606adf2803db85a90b5cafb274f.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahminlerine ilişkin yeni paylaşımda bulundu. Tahminlerine göre, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meteoroloji genel müdürlüğü, hava sıcaklığı, meteoroloji, sıcak hava, artış