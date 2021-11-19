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https://tr.sputniknews.com/20211119/hava-sicakliklari-hafta-basindan-itibaren-artacak-1050973678.html
Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren artacak
Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren artacak
Yurdun batı ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artacağı tahmin ediliyor. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T18:24+0300
2021-11-19T18:24+0300
2021-11-19T18:24+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
hava sıcaklığı
meteoroloji
sıcak hava
artış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahminlerine ilişkin yeni paylaşımda bulundu. Tahminlerine göre, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
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meteoroloji genel müdürlüğü, hava sıcaklığı, meteoroloji, sıcak hava, artış
Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren artacak
Yurdun batı ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahminlerine ilişkin yeni paylaşımda bulundu.
Tahminlerine göre, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.