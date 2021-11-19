DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Hindistan'da çiftçilerin zaferi: Modi, 'Ulustan özür dilerim, tarım yasalarını iptal ediyorum' dedi
11:23 19.11.2021 (güncellendi: 11:25 19.11.2021)
Hindu milliyetçisi Başbakan Modi, ulusa sesleniş konuşması yapıp, yürürlüğe sokmasından beri ülke çapında milyonlarca çiftçi tarafından protesto edilen liberal tarım yasalarının tamamını iptal edeceğini duyurdu.
Hindistan'da Kovid pandemisinin katliama dönüşmesine yol açan umursamaz politikalarından eyalet seçimleri yenilgisinin ardından çark eden Başbakan Narendra Modi, gelecek yılki kısmi seçimler yaklaşırken, tartışmalı tarım yasalarını geri çektiğini açıkladı.
Hindu milliyetçisi lider, ulusa sesleniş konuşması yapıp, ülke çapında milyonlarca çiftçi tarafından Ekim 2020'den beri protesto edilen üç tarım yasasının iptal edileceğini duyurdu.
Tarım sektörünü liberalleştiren yasalara karşı yolları kapatıp çadırlar kuran, başkente yürüyüş düzenleyen çiftçiler, kendilerine 'Çin-Pakistan destekli teröristler' yaftası yapıştıran ve polis şiddetiyle müdahale eden Bharatiya Janata Partisi (BJP) hükümetinin geri adım atmasıyla büyük zafer kazandı.
Sürpriz konuşmasında "Ulustan özür dilerken" ifadesini kullanan Başbakan Modi, "3 tarım yasasını yürürlükten kaldırmaya karar verdik. Bu ay sonunda başlayacak parlamento oturumunda anayasal süreci başlatacağız. Çiftçileri evlerine, ailelerine dönmeye çağırıyorum. Haydi yeniden başlayalım" dedi.
#WATCH | We have decided to repeal all 3 farm laws, will begin the procedure at the Parliament session that begins this month. I urge farmers to return home to their families and let's start afresh: PM Narendra Modi pic.twitter.com/0irwGpna2N— ANI (@ANI) November 19, 2021
Hindu milliyetçisi lider, 'tarım yasalarının esasında küçük ve marjinal çiftçiler için reform anlamına geldiğini, ama günışığı gibi apaçık bu gerçeği anlatamadıklarını, belki buna kendilerini adamalarında bir eksiklik olduğunu' savundu.
"Bütün çiftçileri ikna edemediğimiz için üzgünüz. Sadece bir kısmı yasalara karşı çıkıyordu, ama biz onları eğitmeye ve bilgilendirmeye devam ettik" iddiasında bulunan Modi, "Ne yaptıysam çiftçiler içindi. Yaptığım şey ülke içindi" vurgusunda bulundu.
Uttar Pradeş ve Pencap gibi eyaletlerde seçimlere gidilmesine aylar kala çark eden Modi'nin hamlesi, Sihizmin kurucusu Guru Nanak'ın doğum gününün özellikle Pencap'ta kutlandığı Guru Purab festivaline denk geldi.
Önde gelen çiftçi liderlerinden Rakesh Tikait, 'protestocuların 29 Kasım'da başlayacak parlamento oturumunda yasaların yürürlükten kaldırılmasına kadar bir yere gitmeyeceklerini, kamplarda bekleyeceklerini' söyledi.
Modi'nin konuşmasının ardından çiftçi hareketi ve muhalefet partilerinin liderlerinden tepkiler sel olurken, sahadaki ve Delhi yakınlarında kamp kurmuş eylemciler tatlı dağıtarak kutlamalara başladı.
People celebrate at Ghazipur border with 'Jalebis' following PM Narendra Modi's announcement to repeal all three farm laws. pic.twitter.com/pr6MgsQDmV— ANI (@ANI) November 19, 2021
Sosyal medya kullanıcılarının çoğunluğu, 'Modi'nin çiftçilerden tek tek özür dilemesi ve güvenlik güçlerinin müdahaleleri nedeniyle can veren yaklaşık 800 çiftçinin sorumluluğunu üstlenip hesap vermesi gerektiğinde' sözbirliği etti.
Ana muhalefetteki Kongre partisinin lideri Rahul Gandhi, tweetinde 'çiftçilerin Mahatma Gandhi'nin pasif direnişe dayalı satyagraha felsefesiyle (Modi'nin) küstahlığı(nı) yenilgiye uğrattıkları' mesajını verirken, ocakta attığı tweeti de ekledi: "Buraya yazıyorum, hükümet çiftçi karşıtı yasalarını geri çekmek zorunda kalacak."
देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 19, 2021
अन्याय के खिलाफ़ ये जीत मुबारक हो!
जय हिंद, जय हिंद का किसान!#FarmersProtest https://t.co/enrWm6f3Sq
Tarım yasalarına kesinkes karşı çıkanlardan olan Batı Bengal Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee'nin partisi Tüm Hindistan Tabanı Kongresi'nin milletvekili Derek O-Brien, "Küstahlık kaybeder. Kibir içindeydiniz, sonunda diz çöktünüz" diye tweetledi.
Arrogance loses.— Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) November 19, 2021
From hubris to on your knees.