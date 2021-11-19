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Hırsızlık çetesi bebek kamerasına yakalandı
Hırsızlık çetesi bebek kamerasına yakalandı
Bursa'da ev sahipleri tatildeyken girdikleri evden 50 bin liralık ziynet eşyası çalarken evdeki bebek kamerasına yakalanan silahlı hırsızlık çetesi, eş zamanlı... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T14:05+0300
2021-11-19T14:05+0300
türkiye
türkiye
bursa
polis
çete
hırsızlık
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Silahlı hırsızlık çetesi, polisin İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de yaptığı eş zamanlı operasyonlarla çökertildi. İnternet üzerinden satış yapan 'Sahibinden.comé sitesinde araçların ikiz plakasını çıkarıp, kiraladıkları aynı marka model araçlara takarak 3 ilde hırsızlık yapan çete, uzun süren takibin ardından yakalandı. Bursa'ya getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Hırsızlık yaptıkları evdeki kameraya yakalandılarBursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz eylül ayında Mudanya ilçesinde farklı günlerde meydana gelen 2 ayrı hırsızlık olayının ardından harekete geçti. Sahiplerinin tatilde olduğu ve hırsızların 50 bin liralık ziynet eşyası çaldığı evlerden birinde yapılan incelemede şüphelilerin evdeki bebek için yatak odasına kurulan kameraya yakalandıkları tespit edildi. Belinde silahla evdeki dolapları boşaltıp yatak altlarında değerli eşya arayan şüphelilerin o anları saniye saniye kaydedildi.Her iki hırsızlık olayı ile ilgili harekete geçen Asayiş Büro dedektifleri tespit edilen eşkallerden şüpheli olabilecek sabıkalı kişileri incelemeye aldı. Yapılan takip neticesi olayı organize olarak gerçekleştiren çeteyi tespit eden ekipler aynı şüpheli şahısların İstanbul ve Kocaeli'de meydana gelen hırsızlık olaylarıyla bağlantılı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Bursa-Kocaeli-İstanbul’da düzenlediği eş zamanlı operasyonla çete üyeleri ve yardımcı olan kişiye 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Çok sayıda suç kaydı bulunan çete üyeleri A.C., M.C., F.G., G.Ş. ve B.G. gözaltına alınarak Bursa'ya getirildi. Çete üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve çok sayıda fişeğin yanı sıra 1 adet hassas teraziyle 500 gram kokain ele geçirdi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211117/adanada-hirsiz-kacmak-isterken-3-kattan-asagi-dustu-asagi-atlamadim-asagidaydim-zaten-1050876988.html
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türkiye, bursa, polis, çete, hırsızlık

Hırsızlık çetesi bebek kamerasına yakalandı

14:05 19.11.2021
© İHA / AHMET BERKE ERDAL - ALİ KAMURBebek kamerasına yakalanan silahlı hırsızlık çetesi adliyeye sevk edildi
Bebek kamerasına yakalanan silahlı hırsızlık çetesi adliyeye sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© İHA / AHMET BERKE ERDAL - ALİ KAMUR
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Bursa'da ev sahipleri tatildeyken girdikleri evden 50 bin liralık ziynet eşyası çalarken evdeki bebek kamerasına yakalanan silahlı hırsızlık çetesi, eş zamanlı operasyonla çökertildi.
Silahlı hırsızlık çetesi, polisin İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de yaptığı eş zamanlı operasyonlarla çökertildi.
İnternet üzerinden satış yapan 'Sahibinden.comé sitesinde araçların ikiz plakasını çıkarıp, kiraladıkları aynı marka model araçlara takarak 3 ilde hırsızlık yapan çete, uzun süren takibin ardından yakalandı. Bursa'ya getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık yaptıkları evdeki kameraya yakalandılar

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz eylül ayında Mudanya ilçesinde farklı günlerde meydana gelen 2 ayrı hırsızlık olayının ardından harekete geçti. Sahiplerinin tatilde olduğu ve hırsızların 50 bin liralık ziynet eşyası çaldığı evlerden birinde yapılan incelemede şüphelilerin evdeki bebek için yatak odasına kurulan kameraya yakalandıkları tespit edildi. Belinde silahla evdeki dolapları boşaltıp yatak altlarında değerli eşya arayan şüphelilerin o anları saniye saniye kaydedildi.
Her iki hırsızlık olayı ile ilgili harekete geçen Asayiş Büro dedektifleri tespit edilen eşkallerden şüpheli olabilecek sabıkalı kişileri incelemeye aldı. Yapılan takip neticesi olayı organize olarak gerçekleştiren çeteyi tespit eden ekipler aynı şüpheli şahısların İstanbul ve Kocaeli'de meydana gelen hırsızlık olaylarıyla bağlantılı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Bursa-Kocaeli-İstanbul’da düzenlediği eş zamanlı operasyonla çete üyeleri ve yardımcı olan kişiye 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Çok sayıda suç kaydı bulunan çete üyeleri A.C., M.C., F.G., G.Ş. ve B.G. gözaltına alınarak Bursa'ya getirildi. Çete üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve çok sayıda fişeğin yanı sıra 1 adet hassas teraziyle 500 gram kokain ele geçirdi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adana'da hırsız, kaçmak isterken 3. kattan aşağı düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
YAŞAM
Adana'da hırsız, kaçmak isterken 3. kattan aşağı düştü: 'Aşağı atlamadım, aşağıdaydım zaten'
17 Kasım, 05:58
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