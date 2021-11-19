https://tr.sputniknews.com/20211119/insan-haklari-dernegi-dogu-ve-guneydoguda-10-yilda-228-cocuk-yasamini-yitirdi-1050966147.html

İnsan Hakları Derneği: Doğu ve Güneydoğu'da 10 yılda 228 çocuk yaşamını yitirdi

İnsan Hakları Derneği: Doğu ve Güneydoğu'da 10 yılda 228 çocuk yaşamını yitirdi

İHD Diyarbakır Şubesi, ‘2011-2021 Tarihleri Arası Silahlı Çatışma Ortamında Çocuklara Yönelik Yaşam Hakkı İhlalleri Raporu’ başlığıyla hazırladığı raporda, 10... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T14:43+0300

2021-11-19T14:43+0300

2021-11-19T14:56+0300

çocuk cinayeti

görüş

diyarbakır

insan hakları derneği (ihd)

soruşturma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050966115_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_566c3aaa2db169f8a5a858afd2a32a67.jpg

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, 20 Kasım BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin yıl dönümü nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çocuklara yönelik hak ihlalleri ile ilgili hazırladığı raporu açıkladı. ‘2011-2021 Tarihleri Arası Silahlı Çatışma Ortamında Çocuklara Yönelik Yaşam Hakkı İhlalleri’ adıyla paylaşılan rapor 10 yıllık süreci kapsıyor. İHD Diyarbakır Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısında İHD Diyarbakır Şube Başkan Yardımcısı Ezgi Sıla Demir raporla ilgili açıklama yaparken, rapordaki veriler ve bilanço İHD Diyarbakır Şube YK Üyesi ve Çocuk Komisyonu Üyesi Büşra Eylül Özgültekin tarafından paylaşıldı.‘İmzacı sayısı itibariyle dünyada en çok tarafı bulunan metin’20 Kasım BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin dünyada 196 ülke tarafından imzalanan raporun Türkiye tarafından 1990 yılında imzalandığı ve 1995 yılında yürürlüğe girdiği hatırlatılan rapora, imzacı sayısı itibariyle dünyada en çok tarafı bulunan metin özelliği taşıdığına dikkat çekildi.Raporda “Sözleşme temelinde çocukların yaşam hakkı, eksiksiz bir biçimde gelişme hakkı, zararlı etkilerden ve şiddetin her türlüsünden korunma hakkı, kendileri hakkında alınan kararlara katılım hakkı ile aile, dil, kültür ve sosyal yaşama tam olarak katılma hakkını savunmaktadır. Sözleşme, Türkiye tarafından imzalanıp yürürlüğe girerken, çocukların eğitim, ifade özgürlüğü, kendi kültürünü yaşatma ve kendi dilini özgürce kullanma haklarını içeren 17. 29. ve 30.maddelerine çekince konulmuştur. Türkiye tarafından konulan bu çekincelerin sözleşmenin ruhuna aykırı olduğu ve sözleşmeden beklenilen yararın sağlanması önünde engel oluşturduğu şüphesizdir” denildi.’10 yıllık süreçte yaşamını yitirenlerden yüzde 78’i erkek çocukları’“Türkiye’de uzun yıllardır devam eden çatışmalı süreç boyunca çatışmanın tarafı olmayan çocukların yaşam hakları ihlal edilmiştir” ifadelerin yer aldığı raporda şu veriler yer alıyor:‘Ölümlerin en çok olduğu iller Şırnak, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin ve Gaziantep’Söz konusu ölümlerin en çok Şırnak, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin ve Gaziantep’te yaşandığı ifade edilen raporda şöyle denildi: ‘Etkili ve adil bir soruşturma yürütülmedi’Yaşanan ölümlere ilişkin hukuki sürece yönelik değerlendirmenin de yer aldığı raporda “Yaşam hakkı ihlal edilen çocuklarla ilgili idari ve yargı organlarınca, etkili ve adil bir soruşturma yürütülmemesi, faillerinin gizlenmesi ve yargı karşısına çıkarılmaması, suç işleyen kolluk birimlerini adeta cesaretlendirmekte, gerçekleştirdikleri ihlalleri sürdürmeye teşvik etmektedir. Özellikle sokağa çıkma yasakları sırasında çocuklara yönelik gerçekleşen yaşam hakkı ihlallerinin yanı sıra, yaşamını yitiren çocuklara yönelik temel insani değerlerden uzak yaklaşımın da izahatı olmayacak düzeydedir. Olağan üstü şartlar, savaşlar dahil çocuklara yönelik yaşam hakkı ihlalleri hiçbir sebeple izah edilemezdir” ifadeleri, yer aldı.‘Birçok çocuk kara mayın ve zırhlı araç çarpması sonucu yaşamını yitirdi’Raporda, sınır hattında bulunan şehirlerde kara mayınlarının temizlenmemiş olması nedeniyle onlarca çocuğun yaşamı yitirdiği belirtildi. Zırhlı araç kazalarına dikkat çekilen raporda “Zırhlı araç çarpmalarının çocukların birincil yaşam alanlarında mahallelerde, hatta bunun ötesine geçerek özel alanlarında, evlerinde gerçekleştiği birçok ihlal söz konusudur. Olağanüstü güvenlik tedbirlerinin alındığı, olağanüstü hal uygulamalarının ağır ihlal ürettiği bölge kentlerindeki yaşam alanında, zırhlı aracın trafik düzenine aykırı kullanımından, zırhlı aracı kullanan kamu görevlilerinin yeterli teknik birikimden yoksun olması ve bu araçları kullanırken gerekli özeni göstermemesi gibi sebeplerle birçok çocuk zırhlı araç çarpması sonucu yaşamını yitirmiştir” denildi.

https://tr.sputniknews.com/20211119/10-gundur-kayip-olan-muslumenin-cansiz-bedeni-bulundu-1050958824.html

https://tr.sputniknews.com/20211119/turkiyenin-ilk-cocuk-adalet-merkezi-erzurumda-aciliyor-1050961854.html

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

çocuk cinayeti, diyarbakır, insan hakları derneği (ihd), soruşturma