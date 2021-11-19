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iPhone'lu dilenci kameraya yakalandı
iPhone'lu dilenci kameraya yakalandı
İstanbul Beylikdüzü'nde üst geçitte dilenen bir kadın, elindeki son model iphone marka telefonla kameraya yakalandı. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T16:19+0300
2021-11-19T16:19+0300
türkiye
iphone
araba
beylikdüzü
dilenci
kamera
üst geçit
telefon
volkswagen (vw)
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Beylikdüzü'nde yoğun şekilde kullanılan bir üst geçitte dilenen bir kadın, iPhone kullanırken kameraya yansıdı. Kadının elinde son model bir iphone olduğunu gören bir sosyal medya kullanıcısı o anları kaydetti. Görüntüler sosyal medyada "Az önce lüks aracından indi geldi burada oturdu. Elinde iphone 11, alın size dilenci" yorumu ile paylaşıldı. Görüntülerde kadın dilenci üst geçidin merdivenlerinde yerini aldıktan sonra elbisesinin altından çıkardığı lüks telefonuyla mesaj atıyor.
türkiye
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iphone, araba, beylikdüzü, dilenci, kamera, üst geçit, telefon, volkswagen (vw)

iPhone'lu dilenci kameraya yakalandı

16:19 19.11.2021
© İHAiPhone'lu dilenci kameraya yakalandı
iPhone'lu dilenci kameraya yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© İHA
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İstanbul Beylikdüzü'nde üst geçitte dilenen bir kadın, elindeki son model iphone marka telefonla kameraya yakalandı.
Beylikdüzü'nde yoğun şekilde kullanılan bir üst geçitte dilenen bir kadın, iPhone kullanırken kameraya yansıdı.
Kadının elinde son model bir iphone olduğunu gören bir sosyal medya kullanıcısı o anları kaydetti.
Görüntüler sosyal medyada "Az önce lüks aracından indi geldi burada oturdu. Elinde iphone 11, alın size dilenci" yorumu ile paylaşıldı.
Görüntülerde kadın dilenci üst geçidin merdivenlerinde yerini aldıktan sonra elbisesinin altından çıkardığı lüks telefonuyla mesaj atıyor.
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