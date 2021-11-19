https://tr.sputniknews.com/20211119/iphonelu-dilenci-kameraya-yakalandi-1050969703.html

iPhone'lu dilenci kameraya yakalandı

iPhone'lu dilenci kameraya yakalandı

İstanbul Beylikdüzü'nde üst geçitte dilenen bir kadın, elindeki son model iphone marka telefonla kameraya yakalandı. 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T16:19+0300

2021-11-19T16:19+0300

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türkiye

iphone

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beylikdüzü

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üst geçit

telefon

volkswagen (vw)

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Beylikdüzü'nde yoğun şekilde kullanılan bir üst geçitte dilenen bir kadın, iPhone kullanırken kameraya yansıdı. Kadının elinde son model bir iphone olduğunu gören bir sosyal medya kullanıcısı o anları kaydetti. Görüntüler sosyal medyada "Az önce lüks aracından indi geldi burada oturdu. Elinde iphone 11, alın size dilenci" yorumu ile paylaşıldı. Görüntülerde kadın dilenci üst geçidin merdivenlerinde yerini aldıktan sonra elbisesinin altından çıkardığı lüks telefonuyla mesaj atıyor.

türkiye

beylikdüzü

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iphone, araba, beylikdüzü, dilenci, kamera, üst geçit, telefon, volkswagen (vw)