https://tr.sputniknews.com/20211119/irakta-secimlerin-galibi-sadr-grubu-silahli-kanadini-feshetti-1050978820.html

Irak’ta seçimlerin galibi Sadr Grubu silahlı kanadını feshetti

Irak’ta seçimlerin galibi Sadr Grubu silahlı kanadını feshetti

Irak’ta seçimlerin galibi Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, Şii gruplara silahlı kanatlarını feshetme çağrısı sonrası Sadr Grubu’na bağlı el Yavum el Mevuut... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T23:17+0300

2021-11-19T23:17+0300

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Irak'ta geçen ekim ayında yapılan erken genel seçimlerin galibi Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, yeni hükümete katılmak isteyen Şii gruplara silahlı kanatlarını feshetme çağrısında bulunmasının ardından Sadr Grubu'na bağlı el Yavum elMevuut Tugayını feshedildiğini açıkladı.Sadr sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, iyi bir niyet göstergesi olarak el-Yavum el-Mevuut Tugayını feshedilmesine karar verdiğini ifade ederek, söz konusu gruptan 48 saat içerisinde silahlarını Saraya el-Selam güçlerine teslim etmelerini istedi. Sadr, bu adımın bütün Iraklılara bir barış ve huzur mesajı olduğunu söyledi.Sadr Hareketi'nin ardından Irak Hizbullahı da lağvetme kararı aldıSadr’ın ardından Irak Hizbullahı da kendisine bağlı askeri yapının lağvedilmesi kararı aldığını açıkladı.Irak Hizbullahı Güvenlik Sözcüsü Abu Ali el-Askeri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “dost taraf” diye tanımladığı Sadr’dan sonra kendilerine bağlı “Halk Savunma Gücü”nün lağvedilmesi, tüm etkinliklerinin durdurulması ve bürolarının kapatılmasına karar verdiklerini duyurdu.Lağvedilen söz konusu milis yapının askeri mühimmatlarıyla birlikte Haşdi Şabi bünyesine katılması kararı aldıklarını da bildiren Askeri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin Irak merkezi yönetim savunma mekanizmasına dahil edilmesini istediklerini kaydetti.

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ortadoğu, irak, seçim, sadr