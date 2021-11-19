Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211119/irakta-secimlerin-galibi-sadr-grubu-silahli-kanadini-feshetti-1050978820.html
Irak’ta seçimlerin galibi Sadr Grubu silahlı kanadını feshetti
Irak’ta seçimlerin galibi Sadr Grubu silahlı kanadını feshetti
Irak’ta seçimlerin galibi Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, Şii gruplara silahlı kanatlarını feshetme çağrısı sonrası Sadr Grubu’na bağlı el Yavum el Mevuut... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T23:17+0300
2021-11-19T23:17+0300
dünya
ortadoğu
irak
seçim
sadr
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103351/25/1033512518_67:0:3500:1931_1920x0_80_0_0_f2f26cb49bba510e8f13527cbcfb2150.jpg
Irak'ta geçen ekim ayında yapılan erken genel seçimlerin galibi Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, yeni hükümete katılmak isteyen Şii gruplara silahlı kanatlarını feshetme çağrısında bulunmasının ardından Sadr Grubu'na bağlı el Yavum elMevuut Tugayını feshedildiğini açıkladı.Sadr sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, iyi bir niyet göstergesi olarak el-Yavum el-Mevuut Tugayını feshedilmesine karar verdiğini ifade ederek, söz konusu gruptan 48 saat içerisinde silahlarını Saraya el-Selam güçlerine teslim etmelerini istedi. Sadr, bu adımın bütün Iraklılara bir barış ve huzur mesajı olduğunu söyledi.Sadr Hareketi'nin ardından Irak Hizbullahı da lağvetme kararı aldıSadr’ın ardından Irak Hizbullahı da kendisine bağlı askeri yapının lağvedilmesi kararı aldığını açıkladı.Irak Hizbullahı Güvenlik Sözcüsü Abu Ali el-Askeri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “dost taraf” diye tanımladığı Sadr’dan sonra kendilerine bağlı “Halk Savunma Gücü”nün lağvedilmesi, tüm etkinliklerinin durdurulması ve bürolarının kapatılmasına karar verdiklerini duyurdu.Lağvedilen söz konusu milis yapının askeri mühimmatlarıyla birlikte Haşdi Şabi bünyesine katılması kararı aldıklarını da bildiren Askeri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin Irak merkezi yönetim savunma mekanizmasına dahil edilmesini istediklerini kaydetti.
irak
sadr
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103351/25/1033512518_925:0:3500:1931_1920x0_80_0_0_f28ca0a4527f44b3eddfa6923709a589.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, irak, seçim, sadr

Irak’ta seçimlerin galibi Sadr Grubu silahlı kanadını feshetti

23:17 19.11.2021
© REUTERS / Thaier al-SudaniIraklı Şii lider Mukteda es-Sadr
Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© REUTERS / Thaier al-Sudani
Abone ol
Irak’ta seçimlerin galibi Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, Şii gruplara silahlı kanatlarını feshetme çağrısı sonrası Sadr Grubu’na bağlı el Yavum el Mevuut Tugayını feshetti.
Irak'ta geçen ekim ayında yapılan erken genel seçimlerin galibi Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, yeni hükümete katılmak isteyen Şii gruplara silahlı kanatlarını feshetme çağrısında bulunmasının ardından Sadr Grubu'na bağlı el Yavum elMevuut Tugayını feshedildiğini açıkladı.
Sadr sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, iyi bir niyet göstergesi olarak el-Yavum el-Mevuut Tugayını feshedilmesine karar verdiğini ifade ederek, söz konusu gruptan 48 saat içerisinde silahlarını Saraya el-Selam güçlerine teslim etmelerini istedi. Sadr, bu adımın bütün Iraklılara bir barış ve huzur mesajı olduğunu söyledi.
Sadr Hareketi'nin ardından Irak Hizbullahı da lağvetme kararı aldı
Sadr’ın ardından Irak Hizbullahı da kendisine bağlı askeri yapının lağvedilmesi kararı aldığını açıkladı.
Irak Hizbullahı Güvenlik Sözcüsü Abu Ali el-Askeri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “dost taraf” diye tanımladığı Sadr’dan sonra kendilerine bağlı “Halk Savunma Gücü”nün lağvedilmesi, tüm etkinliklerinin durdurulması ve bürolarının kapatılmasına karar verdiklerini duyurdu.
Lağvedilen söz konusu milis yapının askeri mühimmatlarıyla birlikte Haşdi Şabi bünyesine katılması kararı aldıklarını da bildiren Askeri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin Irak merkezi yönetim savunma mekanizmasına dahil edilmesini istediklerini kaydetti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
DünHakkari’de ekmek 2 lira 25 kuruş oldu
DünABD’de yapılan araştırma: Koronavirüs, ölü doğum riskini arttırıyor
Dün'Seri kedi katili' için özel ekip kuruldu
DünProf. Dr. İncecik: İstanbul'da hava kirliliğinin en büyük nedeni trafik
DünIrak’ta seçimlerin galibi Sadr Grubu silahlı kanadını feshetti
DünABD'de Cumhuriyetçi vekil, Biden'ın harcama paketini protesto için 8 buçuk saat konuşup rekor kırdı
DünUruguay Milli Takımı'nda 15 yıllık Oscar Tabarez dönemi sona erdi
DünGürcistan’ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili 50 gün sonra açlık grevini sonlandıracak
DünUkrayna Savunma Bakanı: ABD'den hava sahamızın korunması için yardım istedim
DünAK Partili Özhaseki: Kılıçdaroğlu'na hakkım helal değil
DünUzaydaki kozmonot, son 6 asrın en uzun Ay tutulmasını fotoğrafladı
DünMEB'den 'tören ve etkinlik' kararı: Tedbir amaçlı iptal edildi
DünTwitter, Squid Game analizi yayınladı: Güney Kore dizi ve filmlerine ilgiyi artırdı
DünEmine Erdoğan, TOGEMDER üyeleriyle görüştü: 'Sayısını bilemeyeceğimiz hayalleri gerçekleştirdiniz'
DünKılıçdaroğlu: Gıda sektörü paydaşlarını davet ettim, kara kışı konuşacağız
DünUkrayna Savunma Bakanı Monastırskiy: Rusya ve Belarus sınırlarına 2500 kilometre çit çekelim
DünMacron’dan balıkçılık krizinde İngiltere’ye tepki: 'Sinirlerimizle oynuyor'
DünCumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
DünAnestezinin etkisinden çıkan Biden, yetkilerini Harris'ten devraldı
DünEstonya, Rusya sınırına yakın uçuşlara geçici yasak getirdi