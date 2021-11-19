https://tr.sputniknews.com/20211119/israil-savunma-bakaninin-evinde-calisan-bir-kisi-iran-ajanligi-suclamasiyla-tutuklandi--1050955406.html

İsrail Savunma Bakanı'nın evinde çalışan bir kişi 'İran ajanlığı' suçlamasıyla tutuklandı

İsrail Savunma Bakanı'nın evinde çalışan bir kişi 'İran ajanlığı' suçlamasıyla tutuklandı

İran ile ilişkili olduğu belirtilen hacker grubu Black Shadow'a bilgi aktarma girişiminde bulunduğu tespit edilen Omri Goren Gorochovsky adlı çalışanın silahlı... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T11:18+0300

2021-11-19T11:18+0300

2021-11-19T11:22+0300

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İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın evinde hizmetli olarak çalışan bir kişi, İran ile ilişkili olduğu ifade edilen hacker grubu Black Shadow'a bilgi aktarma girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 'İran ajanlığı' suçlamasıyla tutuklandı. İsrail basınının Adalet Bakanlığı'ndan aktardığına göre, Gantz'ın evinde hizmetli olarak çalışan Omri Goren Gorochovsky, İsrail'e yönelik siber saldırılardan sorumlu tutulan Black Shadow isimli hacker grubuna yardım teklifinde bulundu. İddianamede, Gorochovsky'nin, Savunma Bakanı'nın evi hakkında bilgi verebileceği ve bilgisayarına zararlı yazılım yerleştirme teklifiyle hacker grubuyla iletişime geçtiği belirtildi. Gorochovsky'nin mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden iletişime geçtiği hackerlara, 'evdeki masa, bilgisayar, telefon, tablet, bir kasa, üzerinde IP adresi yazılı bir etiket ve Gantz'ın evinden başka unsurları fotoğraflayıp gönderdiği' paylaşıldı. İran'a ajanlık suçlamasıyla tutuklanan Gorochovsky'nin silahlı soygun, haneye tecavüz, hırsızlık gibi suçlardan dört defa hapis yattığı aktarıldı. İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak), söz konusu kişinin evdeki data güvenlik protokolü nedeniyle herhangi bir gizli bilgiye ulaşamadığını ve bunları hacker grubuna aktaramadığını duyurdu. Gorochovsky'nin avukatı Gal Wolf, müvekkilinin herhangi bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturma niyetinde olmadığını ve bunu gerçekleştirmediğini sadece 'ekonomik kaygılar nedeniyle bu eyleme giriştiğini' savundu.

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