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İsrail Savunma Bakanı'nın evinde çalışan bir kişi 'İran ajanlığı' suçlamasıyla tutuklandı
11:18 19.11.2021 (güncellendi: 11:22 19.11.2021)
İran ile ilişkili olduğu belirtilen hacker grubu Black Shadow'a bilgi aktarma girişiminde bulunduğu tespit edilen Omri Goren Gorochovsky adlı çalışanın silahlı soygun, hırsızlık, haneye tecavüz gibi farklı suçlardan dört kez hapis yattığı ortaya çıktı.
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın evinde hizmetli olarak çalışan bir kişi, İran ile ilişkili olduğu ifade edilen hacker grubu Black Shadow'a bilgi aktarma girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 'İran ajanlığı' suçlamasıyla tutuklandı.
İsrail basınının Adalet Bakanlığı'ndan aktardığına göre, Gantz'ın evinde hizmetli olarak çalışan Omri Goren Gorochovsky, İsrail'e yönelik siber saldırılardan sorumlu tutulan Black Shadow isimli hacker grubuna yardım teklifinde bulundu.
A cleaner employed for years by Israeli Defense Minister Benny Gantz has been indicted on charges of espionage linked to Iran. 37-year old Omri Goren Gorochovsky, was arrested after he contacted an Iranian-affiliated hacking group known as Black Shadow. pic.twitter.com/anulzGOuMW— ZiFM Stereo News (@ZiFMNews) November 19, 2021
İddianamede, Gorochovsky'nin, Savunma Bakanı'nın evi hakkında bilgi verebileceği ve bilgisayarına zararlı yazılım yerleştirme teklifiyle hacker grubuyla iletişime geçtiği belirtildi.
Gorochovsky'nin mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden iletişime geçtiği hackerlara, 'evdeki masa, bilgisayar, telefon, tablet, bir kasa, üzerinde IP adresi yazılı bir etiket ve Gantz'ın evinden başka unsurları fotoğraflayıp gönderdiği' paylaşıldı.
İran'a ajanlık suçlamasıyla tutuklanan Gorochovsky'nin silahlı soygun, haneye tecavüz, hırsızlık gibi suçlardan dört defa hapis yattığı aktarıldı.
Classic example of insider threat. A cleaner at Israeli Defense Minister Benny Gantz's home has been charged with espionage after allegedly offering BlackShadow, an Iran-linked hacker group, to plant malware on the defense minister's computer. https://t.co/TAVUoGNIEz— Kim Zetter (@KimZetter) November 18, 2021
İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak), söz konusu kişinin evdeki data güvenlik protokolü nedeniyle herhangi bir gizli bilgiye ulaşamadığını ve bunları hacker grubuna aktaramadığını duyurdu.
Gorochovsky'nin avukatı Gal Wolf, müvekkilinin herhangi bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturma niyetinde olmadığını ve bunu gerçekleştirmediğini sadece 'ekonomik kaygılar nedeniyle bu eyleme giriştiğini' savundu.