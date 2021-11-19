https://tr.sputniknews.com/20211119/israilli-turist-krizine-teskilat-adli-dizinin-yarattigi-algilar-sebep-olmus-olabilir-1050995263.html

‘İsrailli turist krizine 'Teşkilat' adlı dizinin yarattığı algılar sebep olmuş olabilir'

‘İsrailli turist krizine 'Teşkilat' adlı dizinin yarattığı algılar sebep olmuş olabilir'

Rafael Sadi’ye göre, ‘casus turist’ vakasına, TRT'de yayınlanan ve İsrail devletini Türkiye düşmanı, bütün İsraillileri de Mossad ajanı gibi sunan dizinin... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T22:39+0300

2021-11-19T22:39+0300

2021-11-20T22:39+0300

eksen

israil

türkiye

teşkilat

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Türkiye-İsrail ilişkilerine son yıllarda siyasi gerilimler damgasını vururken, İsrailli bir turist çift üzerinden yaşanan 'casusluk krizi' iki ülke arasında uzun süredir görülmeyen diplomatik temaslara vesile oldu. İsrail'de otobüs şoförlüğü yaptıkları belirtilen Natalie ve Mordi Oknin çift, İstanbul turu sırasında Çamlıca kulesindeki seyer terasından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektikleri gerekçesiyle 'casusluk suçlamasıyla' gözaltına alındılar. İsrail Dışişleri makamları devreye girerken, çift kısa sürede serbest bırakılarak ülkelerine geri döndü. Gelişmelerin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Roman Herzog ile Başbakan Naftali Bennett, Erdoğan'ı arayarak teşekkürlerini iletti.Türk Emniyeti'nin 'casusluk' gibi ağır bir ithamla tutuklama yapması ve ana akım medyada konunun İsrail karşıtı ağır söylemlerle işlenmesinden kısa bir süre sonra çiftin bırakılması Türkiye'de tartışma konusu olurken, sekiz yıl sonra üst düzey temaslara vesile olmasını İsrail'de yaşayan OdaTv yazarıRafael Sadi ile konuştuk‘TRT dizisinde bütün İsrailliler Mossad ajanı gibi sunuluyor'Rafael Sadi'ye göre, 'casus turist' vakasının sergilediği algıda TRT'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisinin etkisi olabilir. Bu dizide İsrail devletinin Türkiye'nin en büyük düşmanı, bütün İsraillilerin de Mossad ajanı gibi sunulduğunu belirten Sadi, iki turistin başına gelenlerde iletişim eksikliğinin de etkisi olduğu görüşünde. Sadi'ye göre, olayın sıradan bir vatandaşın değil cumhurbaşkanının evinin söz konusu olduğunu anımsattı:‘Hertzog, Erdoğan ile görüşse bu iş yarım saatte biter demiştim, geç kalındı, 8 gün sonra neticelendi’Sadi, olay ilk patlak verdiğinde yaptığı yorumlarda, “İsrail Devlet Başkanı Hertzog Erdoğan ile görüşse bu iş yarım saatte biter" dediğini aktarırken, nitekim biraz da geç kalınarak 8 gün sonra sonuçlandırıldığını belirtti. Sadi, yaşananları Ferhan Şensoy’un Pardon filmine benzetti:‘İsrail-Türkiye ilişkileri iyi bir seviyede değil ama yine de kurtarılır yanı var demek ki’'Casus turist' vakasında komplo teorilerinin de hemen gündeme taşındığını aktaran Sadi, İsrail'de de 'Türkiey'nin yakınlaşma için böyle bir oyun mu oynandı' sorularının sorulduğunu aktardı. Sadi'ye göre iki devletin yetkililerinin temaslarındaki diyaloğa devam vurgusunun ise ilişkilerin iyi seviyede olmasa dahi 'kurtarır yanının olduğunu' ortaya koydu:‘Türkiye, Filistinlilerin halklarını korumak istiyorsa İsrail ile iyi geçinmesi lazım’İsrail ile Türkiye arasında bir sıkıntı olmadığını savunan Sadi, Türkiye’de yaşayan Yahudilerin en büyük köprü olduğunu ifade etti. Her iki ülke kültürlerindeki benzerliklere dikkat çeken Sadi Türkiye’nin, Filistinlilerin halklarını korumak istiyorsa İsrail ile iyi geçinmesi gerektiği görüşünü dile getirdi:

israil

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2021

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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israil, türkiye, teşkilat