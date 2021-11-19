https://tr.sputniknews.com/20211119/istasyonlarda-zam-kuyrugu-1050975850.html

Ankara'da benzin istasyonlarında zam kuyruğu

Ankara'da benzin istasyonlarında zam kuyruğu

Kurdaki artışın ardından akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Zam uygulanmadan önce vatandaşlar depolarını doldurmak için istasyonların önünde uzun kuyruklar... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T19:34+0300

2021-11-19T19:34+0300

2021-11-19T20:24+0300

yaşam

benzin

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050975825_145:0:1455:737_1920x0_80_0_0_c70f47fb5ca2ac97b9ef61239712e139.jpg

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 52, motorinin litre fiyatına 50 ve LPG'nin litre fiyatına 45 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8.20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8.72 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8.15 liradan 8.67 liraya, İzmir'de 8.22 liradan 8.74 liraya çıkacak. Ankara'da ortalama 8.27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8.77 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8.21 liradan 8,71 liraya, İzmir'de 8.29 liradan 8.79 liraya çıkacak. LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 6,95 liradan 7,40 liraya, İstanbul'da ortalama 6.90 liradan 7.35 liraya ve İzmir'de 6.78 liradan 7.23 liraya yükselecek. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

benzin, zam