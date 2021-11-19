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https://tr.sputniknews.com/20211119/istasyonlarda-zam-kuyrugu-1050975850.html
Ankara'da benzin istasyonlarında zam kuyruğu
Ankara'da benzin istasyonlarında zam kuyruğu
Kurdaki artışın ardından akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Zam uygulanmadan önce vatandaşlar depolarını doldurmak için istasyonların önünde uzun kuyruklar... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T19:34+0300
2021-11-19T20:24+0300
yaşam
benzin
zam
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Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 52, motorinin litre fiyatına 50 ve LPG'nin litre fiyatına 45 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8.20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8.72 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8.15 liradan 8.67 liraya, İzmir'de 8.22 liradan 8.74 liraya çıkacak. Ankara'da ortalama 8.27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8.77 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8.21 liradan 8,71 liraya, İzmir'de 8.29 liradan 8.79 liraya çıkacak. LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 6,95 liradan 7,40 liraya, İstanbul'da ortalama 6.90 liradan 7.35 liraya ve İzmir'de 6.78 liradan 7.23 liraya yükselecek. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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benzin, zam

Ankara'da benzin istasyonlarında zam kuyruğu

19:34 19.11.2021 (güncellendi: 20:24 19.11.2021)
© Sputnik / Osman Nuri Ceritzam
zam - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Kurdaki artışın ardından akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Zam uygulanmadan önce vatandaşlar depolarını doldurmak için istasyonların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 52, motorinin litre fiyatına 50 ve LPG'nin litre fiyatına 45 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8.20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8.72 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 8.15 liradan 8.67 liraya, İzmir'de 8.22 liradan 8.74 liraya çıkacak. Ankara'da ortalama 8.27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8.77 lira olacak.
Motorinin litresi İstanbul'da 8.21 liradan 8,71 liraya, İzmir'de 8.29 liradan 8.79 liraya çıkacak. LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 6,95 liradan 7,40 liraya, İstanbul'da ortalama 6.90 liradan 7.35 liraya ve İzmir'de 6.78 liradan 7.23 liraya yükselecek.
© Sputnik / Osman Nuri CeritBenzin
Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
Benzin
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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