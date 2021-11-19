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Jüpiter'den büyük öte gezegen keşfedildi: 1 yılı 3 gün sürüyor
Jüpiter'den büyük öte gezegen keşfedildi: 1 yılı 3 gün sürüyor
Hindistanlı gökbilimciler, Dünya'dan 752 ışık yılı uzaklıkta yeni bir öte gezegen keşfetti. HD 82139 veya TOI 1789 olarak adlandırılan gezegenin, Jüpiter'in... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T12:48+0300
2021-11-19T12:51+0300
gezegen
yaşam
jüpiter
keşif
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Hindistan'ın Fiziksel Araştırma Laboratuvarı'ndaki (PRL) gökbilimciler, HD 82139 veya TOI 1789 olarak adlandırılan yeni bir öte gezegen keşfetti.Russian Today’in aktardığına göre, dev gezegenin 2 bin Kelvin ile ultra sıcak bir yüzeye sahip olduğu bildirildi.Gezegenin aynı zamanda yakın zamanda keşfedilen yörüngedeki bir yıldıza en yakın gezegenlerden biri olduğu da kaydedildi. Gezegen, yıldız etrafındaki dönüşünü ise sadece 3.2 günde tamamlıyor.Şimdiye kadar keşfedilen en düşük yoğunluklu gezegenlerden biri olan yeni gezegen Dünya'dan 752 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.Jüpiter'in kütlesinin 0.25 ila birkaç katı arasında olan gezegenler ‘sıcak Jüpiterler’ olarak biliniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211117/arastirma-gunes-sisteminin-9-gezegeni-kesfedilmis-olabilir-1050900120.html
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gezegen, jüpiter, keşif

Jüpiter'den büyük öte gezegen keşfedildi: 1 yılı 3 gün sürüyor

12:48 19.11.2021 (güncellendi: 12:51 19.11.2021)
© NASAJüpiter, 'sıcak Jüpiterler'
Jüpiter, 'sıcak Jüpiterler' - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© NASA
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Hindistanlı gökbilimciler, Dünya'dan 752 ışık yılı uzaklıkta yeni bir öte gezegen keşfetti. HD 82139 veya TOI 1789 olarak adlandırılan gezegenin, Jüpiter'in kütlesinin yaklaşık yüzde 70'i ve boyutunun yaklaşık 1.4 katı büyüklüğünde olduğu bildirildi.
Hindistan'ın Fiziksel Araştırma Laboratuvarı'ndaki (PRL) gökbilimciler, HD 82139 veya TOI 1789 olarak adlandırılan yeni bir öte gezegen keşfetti.
Russian Today’in aktardığına göre, dev gezegenin 2 bin Kelvin ile ultra sıcak bir yüzeye sahip olduğu bildirildi.
Gezegenin aynı zamanda yakın zamanda keşfedilen yörüngedeki bir yıldıza en yakın gezegenlerden biri olduğu da kaydedildi. Gezegen, yıldız etrafındaki dönüşünü ise sadece 3.2 günde tamamlıyor.
Şimdiye kadar keşfedilen en düşük yoğunluklu gezegenlerden biri olan yeni gezegen Dünya'dan 752 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.
Jüpiter'in kütlesinin 0.25 ila birkaç katı arasında olan gezegenler ‘sıcak Jüpiterler’ olarak biliniyor.
Prof. Michel Mayor ve Prof. Didier Queloz 1995 yılında, 50 ışık yılı uzaktaki bir yıldızın yörüngesinde dönen ‘51 Pegasi b’ adlı dev gaz kütlesini keşfetti. ‘51 Pegasi b’, Güneş Sistemi’nin dışında bir cüce yıldız etrafında keşfedilen ilk gezegen oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
YAŞAM
Araştırma: Güneş Sistemi'nin 9. gezegeni keşfedilmiş olabilir
17 Kasım, 16:57
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