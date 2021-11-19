https://tr.sputniknews.com/20211119/jupiterden-buyuk-ote-gezegen-kesfedildi-1-yili-3-gun-suruyor-1050960224.html

Jüpiter'den büyük öte gezegen keşfedildi: 1 yılı 3 gün sürüyor

Jüpiter'den büyük öte gezegen keşfedildi: 1 yılı 3 gün sürüyor

Hindistanlı gökbilimciler, Dünya'dan 752 ışık yılı uzaklıkta yeni bir öte gezegen keşfetti. HD 82139 veya TOI 1789 olarak adlandırılan gezegenin, Jüpiter'in... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T12:48+0300

2021-11-19T12:48+0300

2021-11-19T12:51+0300

gezegen

yaşam

jüpiter

keşif

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Hindistan'ın Fiziksel Araştırma Laboratuvarı'ndaki (PRL) gökbilimciler, HD 82139 veya TOI 1789 olarak adlandırılan yeni bir öte gezegen keşfetti.Russian Today’in aktardığına göre, dev gezegenin 2 bin Kelvin ile ultra sıcak bir yüzeye sahip olduğu bildirildi.Gezegenin aynı zamanda yakın zamanda keşfedilen yörüngedeki bir yıldıza en yakın gezegenlerden biri olduğu da kaydedildi. Gezegen, yıldız etrafındaki dönüşünü ise sadece 3.2 günde tamamlıyor.Şimdiye kadar keşfedilen en düşük yoğunluklu gezegenlerden biri olan yeni gezegen Dünya'dan 752 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.Jüpiter'in kütlesinin 0.25 ila birkaç katı arasında olan gezegenler ‘sıcak Jüpiterler’ olarak biliniyor.

https://tr.sputniknews.com/20211117/arastirma-gunes-sisteminin-9-gezegeni-kesfedilmis-olabilir-1050900120.html

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gezegen, jüpiter, keşif