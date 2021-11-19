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https://tr.sputniknews.com/20211119/kacak-avlanan-2-ton-midyeyi-denizin-dibine-sakladilar-1050954619.html
Kaçak avlanan 2 ton midyeyi denizin dibine sakladılar
Kaçak avlanan 2 ton midyeyi denizin dibine sakladılar
İstanbul Boğazı'nda kaçak olarak avlanan 2 ton midyeyi deniz dibinden dalgıçlar çıkardı. Canlı oldukları tespit edilen 2 ton midye daha sonra tekrar denize... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T10:42+0300
2021-11-19T10:42+0300
türkiye
istanbul
avcılar
marmara denizi
kaçak
midye
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İstanbul'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, Sarıyer ve Beşiktaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, Sarıyer Belediyesi Zabıta Ekipleri, Sarıyer ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlükleri, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Merkez Zabıta Amirliği ve Deniz Zabıta Amirliği ekiplerinin katılımıyla, Beşiktaş ve Sarıyer'de denetim yapıldı. Ekipler, Tarabya Oteli önünde yasadışı avlanılan ve çuvallanarak deniz dibine bırakılan midye olduğunu belirledi. Dalgıçlar denize dalarak midyeleri buldu. Kaçak avcıların yakaladığı ve 54 çuvala koyduğu 2 ton kara kıllı midye, tekrar denize bırakıldı. Kaçak midye avcısı 3 kişiye 16 bin 365 lira ceza kesildi.
https://tr.sputniknews.com/20211021/marmara-denizinin-temizlenmesi-icin-45-bin-ton-midye-yetistirilecek-1050042456.html
türkiye
istanbul
avcılar
marmara denizi
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istanbul, avcılar, marmara denizi, kaçak, midye

Kaçak avlanan 2 ton midyeyi denizin dibine sakladılar

10:42 19.11.2021
© DHAKaçak avlanan 2 ton midyeyi denizin dibine saklamışlar
Kaçak avlanan 2 ton midyeyi denizin dibine saklamışlar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© DHA
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İstanbul Boğazı'nda kaçak olarak avlanan 2 ton midyeyi deniz dibinden dalgıçlar çıkardı. Canlı oldukları tespit edilen 2 ton midye daha sonra tekrar denize bırakılırken, kaçak midye avcısı 3 kişiye 16 bin 365 lira ceza kesildi.
İstanbul'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, Sarıyer ve Beşiktaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, Sarıyer Belediyesi Zabıta Ekipleri, Sarıyer ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlükleri, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Merkez Zabıta Amirliği ve Deniz Zabıta Amirliği ekiplerinin katılımıyla, Beşiktaş ve Sarıyer'de denetim yapıldı.
Ekipler, Tarabya Oteli önünde yasadışı avlanılan ve çuvallanarak deniz dibine bırakılan midye olduğunu belirledi. Dalgıçlar denize dalarak midyeleri buldu. Kaçak avcıların yakaladığı ve 54 çuvala koyduğu 2 ton kara kıllı midye, tekrar denize bırakıldı. Kaçak midye avcısı 3 kişiye 16 bin 365 lira ceza kesildi.
midye - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
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