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Kahramanmaraş'ta iş makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta iş makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen kazada, iş makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T03:09+0300
2021-11-19T03:09+0300
2021-11-19T03:13+0300
türkiye
kahramanmaraş
işçi
dulkadiroğlu
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Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde faaliyet gösteren tekstil firmasında çalışan 39 yaşındaki Mümtaz H. henüz bilinmeyen bir nedenle örgü makinesine sıkıştı.Durumu fark eden diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Hastaneye kaldırılan Mümtaz H. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kahramanmaraş'ta iş makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti 03:09 19.11.2021 (güncellendi: 03:13 19.11.2021)
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen kazada, iş makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde faaliyet gösteren tekstil firmasında çalışan 39 yaşındaki Mümtaz H. henüz bilinmeyen bir nedenle örgü makinesine sıkıştı.
Durumu fark eden diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Mümtaz H. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.