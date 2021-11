Karamollaoğlu: Millet İttifakı'na katılırken tek şartımız Başkanlık sisteminin değişmesiydi

Şunu baştan kabul edelim. Helalleşme her derde deva değil. Ama iyi bir adımdır. Ben bir hata yaptım, hatadan dönüyorum demektir. Her derde deva olmaz. Her yerde de ben helalleşmek denildiği zaman karşındaki insan illa buna olumlu cevap verecek değildir. Bu fiili suçları, mahkemeye intikal etmiş sorunları ortadan kaldırmaz. Ama çok büyük bir adım olur. CHP Genel Başkanı olarak böyle bir ifade kullanılmasını ben önemsiyorum. Geçmişte TBMM'de sayın Ecevit'in "Burası devlete baş kaldırma yeri değildir" diyerek bir milletvekilinin yemin etmesine engel olması tam olarak bir hak ihlalidir. Artık her noktada başörtülü insanlar var. Başörtülü de var, başörtüsüzü de var. Ben bu adımı olumlu atılmış bir adım ve iyi niyet tezahürü olarak görüyorum. Helalleşme her şeyi de çözer demiyorum.