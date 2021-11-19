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Kayıp kardeşlerin cesetleri İznik Gölü'nde bulundu
Kayıp kardeşlerin cesetleri İznik Gölü'nde bulundu
Bursa’nın Kestel ilçesinde ailelerine “İznik Gölü’nde intihar edeceğiz” diyerek kayıplara karışan 2 erkek kardeşin cesetleri gölde bulundu. Sabah havanın... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T15:02+0300
2021-11-19T15:02+0300
türkiye
kardeş
kayıp
göl
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Kestel’de yaşadığı öğrenilen 34 yaşındaki Hasan Karacan ve 31 yaşındaki Hüseyin Karacan isimli kardeşler, yakınlarının iddiasına göre, İznik Gölünde intihar edeceklerini söyleyerek kayıplara karıştı. Uzun süre iki kardeşe ulaşamayan aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik ekipleri, Yalova’dan dalgıç polis ve AFAD ekipleri ile birlikte gece boyu gölde iki kardeşe ait iz aradı. Gece geç saatlere kadar devam eden aramalar bu sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden başladı. Sahil Güvenlik ekiplerinin termal ısıya duyarlı sistemlerle yaptığı yer tespiti sonrası bölgede göle giren dalgıç polisler iki kardeşin cesedini gölün dibinde yan yana buldu.Kıyıya çıkarılan cesetler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırılacak. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211119/10-gundur-kayip-olan-muslumenin-cansiz-bedeni-bulundu-1050958824.html
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kardeş, kayıp, göl, arama, arama kurtarma, iznik

Kayıp kardeşlerin cesetleri İznik Gölü'nde bulundu

15:02 19.11.2021
© İHAKayıp kardeşlerin cesetleri İznik Gölü'nde bulundu
Kayıp kardeşlerin cesetleri İznik Gölü'nde bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© İHA
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Bursa’nın Kestel ilçesinde ailelerine “İznik Gölü’nde intihar edeceğiz” diyerek kayıplara karışan 2 erkek kardeşin cesetleri gölde bulundu. Sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte gölde giden dalgıç polisler iki kardeşin cesedini gölün dibinde buldu.
Kestel’de yaşadığı öğrenilen 34 yaşındaki Hasan Karacan ve 31 yaşındaki Hüseyin Karacan isimli kardeşler, yakınlarının iddiasına göre, İznik Gölünde intihar edeceklerini söyleyerek kayıplara karıştı.
Uzun süre iki kardeşe ulaşamayan aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik ekipleri, Yalova’dan dalgıç polis ve AFAD ekipleri ile birlikte gece boyu gölde iki kardeşe ait iz aradı.
Gece geç saatlere kadar devam eden aramalar bu sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden başladı. Sahil Güvenlik ekiplerinin termal ısıya duyarlı sistemlerle yaptığı yer tespiti sonrası bölgede göle giren dalgıç polisler iki kardeşin cesedini gölün dibinde yan yana buldu.
Kıyıya çıkarılan cesetler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırılacak. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Müslüme - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
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10 gündür kayıp olan Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı
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