https://tr.sputniknews.com/20211119/keciorendeki-onbirler-apartmaninin-yikimina-baslandi-1050965360.html

Keçiören'deki Onbirler Apartmanı'nın yıkımına başlandı

Keçiören'deki Onbirler Apartmanı'nın yıkımına başlandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün tüp patlaması sonucu bir bölümü çöken Onbirler Apartmanı'nın yıkımına başlandı. 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T14:13+0300

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2021-11-19T14:13+0300

türkiye

ankara

keçiören

apartman

patlama

bina

tüp

yıkım

onbirler apartmanı

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Kızlarpınarı Caddesi'nde dün gece mutfak tüpünden kaynaklanan patlama sonucu bir kısmı çöken Onbirler Apartmanı'nda bu sabah belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı patlamada büyük zarar gören binada çöken bölümdeki enkazın kaldırılmasının ardından yıkım çalışması yürütülüyor.Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Keçiören Belediyesine ait iş makineleri tarafından kontrollü sürdürülen çalışma sırasında itfaiye ekipleri de binaya su sıkıyor.Çevrede güvenlik önlemleri alınarak yapılan yıkım çalışmasının gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20211118/ankara-keciorende-bir-binada-patlama-1050945128.html

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