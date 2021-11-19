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Keçiören'deki Onbirler Apartmanı'nın yıkımına başlandı
Keçiören'deki Onbirler Apartmanı'nın yıkımına başlandı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün tüp patlaması sonucu bir bölümü çöken Onbirler Apartmanı'nın yıkımına başlandı. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T14:13+0300
2021-11-19T14:13+0300
türkiye
ankara
keçiören
apartman
patlama
bina
tüp
yıkım
onbirler apartmanı
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Kızlarpınarı Caddesi'nde dün gece mutfak tüpünden kaynaklanan patlama sonucu bir kısmı çöken Onbirler Apartmanı'nda bu sabah belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı patlamada büyük zarar gören binada çöken bölümdeki enkazın kaldırılmasının ardından yıkım çalışması yürütülüyor.Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Keçiören Belediyesine ait iş makineleri tarafından kontrollü sürdürülen çalışma sırasında itfaiye ekipleri de binaya su sıkıyor.Çevrede güvenlik önlemleri alınarak yapılan yıkım çalışmasının gün içinde tamamlanması hedefleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211118/ankara-keciorende-bir-binada-patlama-1050945128.html
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ankara, keçiören, apartman, patlama, bina, tüp, yıkım, onbirler apartmanı

Keçiören'deki Onbirler Apartmanı'nın yıkımına başlandı

14:13 19.11.2021
© AAKeçiören'deki Onbirler Apartmanı'nın yıkımına başlandı
Keçiören'deki Onbirler Apartmanı'nın yıkımına başlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© AA
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün tüp patlaması sonucu bir bölümü çöken Onbirler Apartmanı'nın yıkımına başlandı.
Kızlarpınarı Caddesi'nde dün gece mutfak tüpünden kaynaklanan patlama sonucu bir kısmı çöken Onbirler Apartmanı'nda bu sabah belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.
2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı patlamada büyük zarar gören binada çöken bölümdeki enkazın kaldırılmasının ardından yıkım çalışması yürütülüyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Keçiören Belediyesine ait iş makineleri tarafından kontrollü sürdürülen çalışma sırasında itfaiye ekipleri de binaya su sıkıyor.
Çevrede güvenlik önlemleri alınarak yapılan yıkım çalışmasının gün içinde tamamlanması hedefleniyor.
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