https://tr.sputniknews.com/20211119/kus-gribi-yeniden-kapiya-dayandi-tarim-ve-orman-bakanliginda-koordinasyon-kurulu-olusturulacak-1050957330.html

Kuş gribi yeniden kapıya dayandı: Tarım ve Orman Bakanlığı’nda koordinasyon kurulu oluşturulacak

Kuş gribi yeniden kapıya dayandı: Tarım ve Orman Bakanlığı’nda koordinasyon kurulu oluşturulacak

Çin’de başlayan ve Avrupa ülkelerine yayılan yeni kuş gribi vakaları tehlikeli seyirde ilerliyor. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T12:03+0300

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Çin’de Koronavirüs salgının patlak verdiği Hubey'in komşu eyaleti Hunan’da başlayan kuş gribi (H5N1) salgını Avrupa’ya da sıçradı. Avrupa, Koronavirüs salgınının ardından şimdi de kuş gribine karşı alarm durumuna geçti.Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), Polonya'nın kümes hayvanı çiftliklerinde çok sayıda yüksek patojenik H5N1 kuş gribi salgını bildirdiğini duyurdu. Ülkenin doğu kesiminde dördü hindi çiftliklerinde ve biri tavuk çiftliğinde olmak üzere 5 vaka kaydedildi. Vakalardan bir diğeri ise ülkenin batısındaki hindi ve kaz çiftliğinde kayıtlara geçti.Kuş gribi virüsü, son birkaç hafta içinde Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Danimarka dahil olmak üzere Avrupa'da yayılıyorken Japonya’da kuş gribi salgını Fukuoka Eyaleti'ndeki bir tavuk çiftliğine sıçradı. Bu yıl tümü Kagawa Eyaleti'nde bulunan 8 farklı çiftlikte patlak veren salgının ilk kez başka bir bölgede görülmesi endişeye neden oldu. İngiltere'de kümes hayvanlarının bulunduğu bir yerde, yüksek derecede bulaşıcı kuş gribi salgını kayıtlara geçti. Salgın, İngiltere'nin ülke çapında "Kuş Gribi Önleme Bölgesi" ilan etmesinden bir haftadan kısa bir süre sonra geldi. Ülkede çiftliklere ve kuş bakıcılarına biyogüvenlik önlemlerini sıkılaştırmaları talimatı verildi.Belirtiler: Yüksek ateş, halsizlik ve öksürükKonuyu Sputnik’e değerlendiren Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türkiye’nin coğrafi olarak göçmen kuşların güzergahında bulunduğunu ve bu açıdan risk taşıdığını söyledi.Yeni bir salgının kapımızda olmadığını ancak dikkatli olmanın faydalı olacağının altını çizen Eroğlu, “Sonuçta hastalık zoonotik bir hastalık ve insanlara bulaşma riski var. Sars, Mers, Kovid-19 gibi hayvanlardan insanlara geçen bir hastalık ama insandan insana bulaşması noktasında bilimsel bir tespit yok. Belirtilerine gelince her viral hastalıkta olduğu gibi yüksek ateş, halsizlik, öksürük gibi semptomlar yaşanabiliyor” dedi.Kuş Gribi Koordinasyon Kurulu oluşturulacak“İnsanlara geçmesi haline ölüm oranı yüzde 50 civarında” diye devam eden Eroğlu, alınması gereken önlemleri şöyle anlattı:

https://tr.sputniknews.com/20211116/avrupa-ve-asyada-kus-gribi-salgini-alarmi-1050841588.html

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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