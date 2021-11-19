https://tr.sputniknews.com/20211119/lavrov-kiev-karadenizdeki-provokasyonlarla-rus-saldirganligi-kurbani-goruntusu-vermeye-calisiyor-1050949836.html

Lavrov: Kiev Karadeniz'deki provokasyonlarla ‘Rus saldırganlığı kurbanı’ görüntüsü vermeye çalışıyor

Lavrov: Kiev Karadeniz'deki provokasyonlarla ‘Rus saldırganlığı kurbanı’ görüntüsü vermeye çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev’in Karadeniz'de tırmanan gerilimi, kendisini ‘Rus saldırganlığının kurbanı’ olarak göstermek için kullandığını... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T05:41+0300

2021-11-19T05:41+0300

2021-11-19T05:41+0300

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Basın mensuplarına konuşan Lavrov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz bölgesinde olup bitenlerle ilgili değerlendirmelerimizi oldukça net bir şekilde özetledi. Sanatçıların, yönetmenlerin ve yazarların defalarca işlediği ve özellikle ‘Kuyruk köpeği sallıyor’ filminde anlatılana benzer kasıtlı provokasyonları görüyoruz. Şu anda olanlar, Kiev rejiminin kendisini bazen iddia ettiği bazen de inkar ettiği ‘Rus saldırganlığının’ bir kurbanı olarak sunma arzusunu yansıtıyor” dedi.Ukraynalı politikacıların umutlarını provokasyonlara bağladığını belirten Lavrov, “Kiev'de, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de dahil olmak üzere, ‘tutkuları kamçılamak’ ve ‘Rusya'nın düşeceğini’ umdukları provokasyonları yapmak isteyen politikacılar var. Bunu, daha önce Ostap Bender tarafından dile getirilen ‘Yabancılar bize yardım edecek’ umuduyla yapıyorlar” diye konuştu.Ukrayna’nın doğusundaki kriz ile ilgili de değerIendirmelerde bulunan Lavrov, Rusya'nın Normandiya Formatı’nda yeni müzakerelere hazır olduğunu, ancak Kiev’in yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.Lavrov, Rusya’nın Normandiya Formatı’ndaki yeni müzakerelere ancak Kiev'in önceki görüşmelerde üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesinden sonra hazır olacağına vurgu yaparak “Öncelikle bu, cumhuriyetlerle mutabık kalınan Donbass’ın özel statüsüdür. Bu, Minsk Anlaşmalarında belirtilen ademi merkeziyetçilik ve bu özel statünün Ukrayna Anayasasında sabitlenmesidir. Bu, koşulsuz bir afın getirilmesi ve elbette AGİT ilkeleri temelinde Kiev, Donetsk ve Lugansk arasında kararlaştırılan kurallara göre düzenlenmesi gereken seçimlerdir. Ancak tüm bunlardan sonra, şu anda Kiev’in kontrolünde olmayan bir kısmı Rusya ile sınır olan bölgede Ukrayna’nın tam kontrolü sağlanabilir” ifadelerini kullandı.Kiev’in Minsk Anlaşmalarını sabote etmeye çalıştığını belirten Lavrov, “Minsk Anlaşmalarını yerine getirmek istemiyorlar. Onu değiştirmek istiyorlar. Bu nedenle, ‘masaya oturup çay içersek hem Putin’i hem de Lavrov’u ikna ederiz’ umuduyla bakanlar düzeyinde toplantılar düzenlenmesine çalışıyorlar” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211110/rusya-savunma-bakanligi-nato-ucaklarinin-karadeniz-uzerindeki-faaliyetlerinde-artis-goruluyor-1050674565.html

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rusya, ukrayna, sergey lavrov, karadeniz