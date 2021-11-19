Lavrov: NATO ve AB’nin kaba provokasyonlarına göz yummayacağız

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, “NATO üyeleri ve daha sık olarak Avrupa Birliği tarafından her gün gördüğümüz büyük provokasyonlara, özellikle de onların Ukrayna’daki militaristlerle işbirliği yapma ve Ukraynalılar için askeri eğitim misyonlarını düzenleme çabalarına gözlerimizi yummayacağız” ifadesini kullandı.Batı ülkelerinin, Ukrayna ordusunu, Donbass’ı güç yoluyla ele geçirme gibi sürekli tehdit konusu yaptığı eylemlere hazır etme hevesinden rahatsız olduklarını dile getiren Lavrov, Kiev’un Rus Kırım’a göz dikmesine de kayıtsız kalmayacaklarını kaydetti.Lavrov, Ukrayna’daki askeri söylemin ve askeri hazırlıkların, Batı’daki askeri ve siyasi partnerleri tarafından görmezden gelindiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın Ukrayna’daki ‘militarist eğilimlere’ desteğini tepkisiz bırakmayacaklarını belirtti.
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, “NATO üyeleri ve daha sık olarak Avrupa Birliği tarafından her gün gördüğümüz büyük provokasyonlara, özellikle de onların Ukrayna’daki militaristlerle işbirliği yapma ve Ukraynalılar için askeri eğitim misyonlarını düzenleme çabalarına gözlerimizi yummayacağız” ifadesini kullandı.
Batı ülkelerinin, Ukrayna ordusunu, Donbass’ı güç yoluyla ele geçirme gibi sürekli tehdit konusu yaptığı eylemlere hazır etme hevesinden rahatsız olduklarını dile getiren Lavrov, Kiev’un Rus Kırım’a göz dikmesine de kayıtsız kalmayacaklarını kaydetti.
Lavrov, Ukrayna’daki askeri söylemin ve askeri hazırlıkların, Batı’daki askeri ve siyasi partnerleri tarafından görmezden gelindiğini söyledi.