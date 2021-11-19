Lüks Japon restoranından koronavirüs tedbiri: Müşterilere özel 'avize maske'

Tüketim alışkanlıklarını ve çalışma koşullarını değiştiren koronavirüs salgını, Japonya'daki lüks bir otel restoranını alışılmadık bir tedbiri hayata geçirmeye teşvik etti. 'Hoshinoya Tokyo' adlı işletme, özel bir yemek masasının üzerine müşterilerin baş kısmını tamamen içine alacak büyüklükte avizeler yerleştirdi. Salgın sonrasında ülkedeki restoranlarda standart hale gelen koruyucu bölmelerden esinlenen işletme, misafirlerin yemek deneyimini daha keyifli hale getirecek farklı bir çözümün hedeflendiğini belirtti. Müşterilerin hareket alanını kısıtlamayacak şekilde özel olarak tasarlanan avizeler genellikle yemek yerken damlacık yolu ile bulaşan koronavirüs enfeksiyonlarını önlemeyi amaçlıyor. Materyal olarak ise kağıt ve şeffaf plastik kullanılıyor. Hizmeti otel misafirlerine ücretsiz olarak sunan restorandan yapılan açıklamada, 40 metrekarelik alan üzerine kurulu yemek masasının 30 bin yen (yaklaşık 260 dolar) işgaliye ücreti karşılığında dışarıdan rezervasyona da açık olduğu ifade edildi.
Japonya’da hizmet veren lüks bir otel restoranı, müşterilerine koronavirüs bulaşmasını önlemek için alışılmışın dışında bir yöntemi hayata geçirdi. Masanın üzerine baş kısmını tamamen içine alan geleneksel tarz avizeler yerleştiren işletme, bu deneyimi otel misafirlerine ücretsiz olarak sunuyor.
Tüketim alışkanlıklarını ve çalışma koşullarını değiştiren koronavirüs salgını, Japonya'daki lüks bir otel restoranını alışılmadık bir tedbiri hayata geçirmeye teşvik etti.
'Hoshinoya Tokyo' adlı işletme, özel bir yemek masasının üzerine müşterilerin baş kısmını tamamen içine alacak büyüklükte avizeler yerleştirdi. Salgın sonrasında ülkedeki restoranlarda standart hale gelen koruyucu bölmelerden esinlenen işletme, misafirlerin yemek deneyimini daha keyifli hale getirecek farklı bir çözümün hedeflendiğini belirtti.
Enjoy a Socially Distanced Dinner Inside Chochin Lanterns at Hoshinoya Tokyo | Spoon & Tamago https://t.co/RZc9bxh2BI
Müşterilerin hareket alanını kısıtlamayacak şekilde özel olarak tasarlanan avizeler genellikle yemek yerken damlacık yolu ile bulaşan koronavirüs enfeksiyonlarını önlemeyi amaçlıyor. Materyal olarak ise kağıt ve şeffaf plastik kullanılıyor.
Hizmeti otel misafirlerine ücretsiz olarak sunan restorandan yapılan açıklamada, 40 metrekarelik alan üzerine kurulu yemek masasının 30 bin yen (yaklaşık 260 dolar) işgaliye ücreti karşılığında dışarıdan rezervasyona da açık olduğu ifade edildi.