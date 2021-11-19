https://tr.sputniknews.com/20211119/luks-japon-restoranindan-koronavirus-tedbiri--musterilere-ozel-avize-maske-1050952606.html

Lüks Japon restoranından koronavirüs tedbiri: Müşterilere özel 'avize maske'

Lüks Japon restoranından koronavirüs tedbiri: Müşterilere özel 'avize maske'

Japonya’da hizmet veren lüks bir otel restoranı, müşterilerine koronavirüs bulaşmasını önlemek için alışılmışın dışında bir yöntemi hayata geçirdi. Masanın... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T09:31+0300

2021-11-19T09:31+0300

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koronavirüs

japonya

restoran

maske

koronavirüs

avize

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Tüketim alışkanlıklarını ve çalışma koşullarını değiştiren koronavirüs salgını, Japonya'daki lüks bir otel restoranını alışılmadık bir tedbiri hayata geçirmeye teşvik etti. 'Hoshinoya Tokyo' adlı işletme, özel bir yemek masasının üzerine müşterilerin baş kısmını tamamen içine alacak büyüklükte avizeler yerleştirdi. Salgın sonrasında ülkedeki restoranlarda standart hale gelen koruyucu bölmelerden esinlenen işletme, misafirlerin yemek deneyimini daha keyifli hale getirecek farklı bir çözümün hedeflendiğini belirtti. Müşterilerin hareket alanını kısıtlamayacak şekilde özel olarak tasarlanan avizeler genellikle yemek yerken damlacık yolu ile bulaşan koronavirüs enfeksiyonlarını önlemeyi amaçlıyor. Materyal olarak ise kağıt ve şeffaf plastik kullanılıyor. Hizmeti otel misafirlerine ücretsiz olarak sunan restorandan yapılan açıklamada, 40 metrekarelik alan üzerine kurulu yemek masasının 30 bin yen (yaklaşık 260 dolar) işgaliye ücreti karşılığında dışarıdan rezervasyona da açık olduğu ifade edildi.

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japonya, restoran, maske, koronavirüs, avize