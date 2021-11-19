https://tr.sputniknews.com/20211119/malcolm-x-suikastina-iliskin-davada-2-sanik-hakkindaki-suclamalar-dusuruldu-1050946894.html

Malcolm X suikastına ilişkin davada 2 sanık hakkındaki suçlamalar düşürüldü

Malcolm X suikastına ilişkin davada 2 sanık hakkındaki suçlamalar düşürüldü

ABD'de sivil haklar savunucusu Malcolm X'e suikast düzenlemekle suçlanan ve uzun yıllar hapis yatan 2 sanık hakkındaki suçlamalar düşürüldü. 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T00:45+0300

2021-11-19T00:45+0300

2021-11-19T00:45+0300

dünya

abd

malcolm x

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102286/55/1022865520_0:206:1024:782_1920x0_80_0_0_626e225f2ae57a2ce1f324fcae3231ec.jpg

ABD’de sivil haklar alanında ve ırkçılığa karşı verdiği mücadeleyle hatırlanan siyahi Müslüman aktivist Malcolm X'e suikast davasında yeni bir gelişme yaşandı.New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ellen Biben, Malcolm X'e suikast düzenlemekle suçlanan Muhammed Aziz ve Halil İslam hakkındaki suçlamaları düşürdü.Biben'ın karar konuşmasındaki "Bu mahkemenin adalette açtığı derin yaraları tamamen kapatamadığımız ve boşa giden yıllarınızı size geri veremediğimiz için üzgünüm." sözleri alkışla karşılandı.Söz konusu karar, Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance ve aklanan sanıkların avukatlarının 22 ay süren soruşturması sonrasında alındı.Aklanan sanıklardan Halil İslam 20 yıldan fazla hapis yatmış ve 2009'da hayata gözlerini yummuştu. Bir diğer sanık Muhammed Aziz de 1964'ten 1985'e kadar hapis yatmıştı.Netflix belgeseli davanın akışını etkilediDavanın akışındaki bu değişikliğin nedeninin Netflix'te geçen yıl Malcolm X hakkında yayımlanan belgesel olduğu belirtiliyor.Söz konusu belgeselde Malcolm X'in katili olmakla suçlanan kişiler hakkında çok az delil bulunduğu ve haksız yere hapis yattıkları, tanık ifadelerinde çelişkiler olduğu belirtilmişti.Malcolm X suikastı, siyahi Müslümanlar ve tarihçiler arasında uzun yıllardır tartışılan bir konu olmuştu. Malcolm X'in ABD hükümeti ya da bir kolluk birimi tarafından öldürüldüğü iddiaları öne çıkmıştı.Cinayetin üzerindeki sır perdesi 56 yıldır kalkmadıMalcolm X’i kimin öldürttüğü konusu, cinayetin üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen tam olarak açıklığa kavuşmadı. Suikasttan sonra tutuklanan 3 kişi ömür boyu hapse mahkum edilmişti.Malcolm X'in avukatları, Şubat 2021'de yaptıkları açıklamada, 21 Şubat 1965'te Harlem bölgesindeki Audubon Ballroom Konferans Salonu'nda yaptığı konuşma esnasında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden siyahi lidere New York Polis Teşkilatı (NYPD) veya Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından komplo kurulmuş olabileceğine dair delillere ulaştıklarını iddia etmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, malcolm x