https://tr.sputniknews.com/20211119/mansur-yavas-acikladi-ankarada-apartmandaki-patlamanin-nedeni-belli-oldu-1050953469.html

Mansur Yavaş açıkladı: Ankara'da apartmandaki patlamanın nedeni belli oldu

Mansur Yavaş açıkladı: Ankara'da apartmandaki patlamanın nedeni belli oldu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmand patlama meydana geldi. Çok sayıda apartman sakini oluşan göçükten kurtarıldı. İtfaiyenin çalışmaları devam ediyor... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T10:04+0300

2021-11-19T10:04+0300

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yaşam

ankara

mansur yavaş

patlama

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada tüp patlaması meydana geldi. 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay, saat 22.26 sıralarında Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın tüm katlarının mutfak bölümlerinde patlama meydana geldi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin enkazda arama çalışmaları devam ediyor.Ankara Valisi Vasip Şahin, patlama ve ardından göçük meydana gelen binada inceleme yaptı. Vali Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 3 katlı binada gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğunun değerlendirildiğini belirterek, "Patlamanın neticesinde 6 yaralı hastaneye kaldırıldı. Maalesef bir baba ve çocuğu hayatını kaybetti. Şu an Irak Türkmeni aileden 2 vefat var. 4 yaralının tedavisi devam ediyor. Enkazda arama kurtarma ve teknik incelemeler devam ediyor. Enkaz altı titizlikle inceleniyor. Binada hem doğalgaz var hem de LPG sistemi var. Bunun sonucu teknik incelemenin ardından belli olacak" dedi.Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok "İtfaiye çalışıyor altta başka biri var mı diye. İnşallah daha fazla yaralı ya da ölü yoktur. Şuan olay yerindeyim. Doğal gaz patlaması. Tüp bu kadar yoğun bir tahribat yapamaz. Bir çocuk yeni çıkardılar şimdi" dedi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Tüp patlaması olduğu kesinleşti, yaralıların durumu ağır" ifadelerini kullandı.

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ankara, mansur yavaş, patlama