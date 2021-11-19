https://tr.sputniknews.com/20211119/mehmet-ozhasekiden-lgbti-aciklamasi-sozlerimin-arkasindayim-1050952949.html

Mehmet Özhaseki'den LGBTİ açıklaması: Sözlerimin arkasındayım

Mehmet Özhaseki'den LGBTİ açıklaması: Sözlerimin arkasındayım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bir televizyon programındaki sözlerinin başka mecralara çekildiğini belirterek "Sözlerimin arkasındayım... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T09:39+0300

2021-11-19T09:39+0300

2021-11-19T09:38+0300

politika

lgbt

mehmet özhaseki

açıklama

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, bir televizyon programında yaratılıştan kaynaklanan farklı bireylerle ilgili sözlerinin tamamıyla bağlamından koparılıp başka mecralara çekildiğini bildirdi.Sözlerinin arkasında olduğunu belirten Özhaseki, şunları kaydetti:"Çok uzun süren bir röportaj yayın süresi dikkate alınarak kısaltıldığında bazen vermek istediğiniz ana mesaj kayboluyor. Meramımın tam anlaşılması için bir kez daha açıkça sözlerimi tekrarlıyor ve sözlerimin de arkasında olduğumu ifade ediyorum. Kainatı ve insanları Allah yaratmıştır. Yaratan hiçbir şeyi boş ve anlamsız yaratmamıştır. Yaratılan her şeyde bir hikmet vardır. İnsanoğlu için yaratılıştan gelen farklılığın ve rahatsızlığın (hünsa) kınanacak bir tarafı yoktur. Onlara saygı duymak esastır ve başımızın üstünde yeri vardır. Ancak sonradan yapılan, geleneklerimize, göreneklerimize, inanç değerlerimize aykırı olarak tercihen yapılan ve aile kurumumuzu ifsat eden birtakım sapkınlıkları tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Konuşmamın bütününde verdiğim ve anlatmak istediğim mesaj buydu."

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lgbt, mehmet özhaseki, açıklama