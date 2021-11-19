https://tr.sputniknews.com/20211119/memur-sen-genel-baskani-yalcin-helallesmeye-emekcilerden-baslasinlar-1050949219.html

MEMUR-Sen Genel Başkanı Yalçın: Helalleşmeye emekçilerden başlasınlar

MEMUR-Sen Genel Başkanı Yalçın: Helalleşmeye emekçilerden başlasınlar

MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısına ithafen, "Helalleşmeye emekçilerden başlasınlar" ifadesini... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T04:13+0300

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Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şubesi tarafından düzenlenen Teşkilat Buluşması programına Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, sendikanın genel merkez yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, CHP'li belediyelerin 754 kişiyi işten çıkardığını ileri sürerek, "Ana Muhalefet Lideri geçen gün bir açıklama yapmış, dikkatimi çekti. Diyor ki; 'Helalleşeceğiz.' Sendika Başkanı olarak ben buradan Sayın Başkana söylüyorum; pandemi sürecinde biz kendisiyle sanal ortamda toplantı yaptık. 'Sayın başkan, belediye başkanlarınız 754 kişiyi işten attılar. Size listeyi gönderiyorum. Bunlar için takipçi olun' dedik. Siz de 'hiçbir emekçinin ekmeğine dokunulmayacak, garantisi biziz, varsa bir şey bize gelsin demiştiniz' dedi. Ama hala onların hakkı iade edilmedi. Helalleşeceklerse önce emekçilerden başlasınlar. Oradan bir helalleşsinler. Burada emekçinin ekmeğiyle oynanıyor. Güvencesiz sistemi doğru bulmuyoruz. Onun için iş güvencesi konusunu önemsiyoruz" dedi.'Zoru değil imkansızı başardık'Değişime ve dönüşüme vesile olan bir teşkilat olduklarını ifade eden Yalçın, şunları söyledi:'2022 yılında bu iş bitecek'2022 yılında 3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanarak, hayata geçirilmesini kararlaştırdıklarını söyleyen Yalçın konuşmasını şöyle sürdürdü:

https://tr.sputniknews.com/20211118/kilicdaroglu-helallesmenin-ozunde-gelecek-var-1050941522.html

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